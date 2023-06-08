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Встретятся ли Швентек и Соболенко в финале "Ролан Гаррос"? Расклады Olimpbet

Встретятся ли Швентек и Соболенко в финале "Ролан Гаррос"? Расклады Olimpbet
©Olimpbet

На открытом чемпионате Франции сегодня пройдут полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. Насколько очевиден проход в финал двух самых рейтинговых теннисисток мира?

Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь). 8 июня, 19:00 (время Астаны)

В первом женском полуфинале Соболенко, второй ракетке мира, будет противостоять Мухова, занимающая в рейтинге WTA 43-е место. Обе теннисистки на "Ролан Гаррос" впервые дошли до данной стадии. Но если среди трофеев белоруски уже есть победа в турнире "Большого шлема", то ее оппонентка до таких высот пока не доходила.

По пути к полуфиналу Соболенко хоть и не всегда играла идеально, но не отдала ни одной партии. А это уже серьезная заявка на успех. Уверенности добавляет и тот факт, что в мае она выиграла грунтовый турнир в Мадриде, обыграв в финале Игу Швентек.

Мухова в Париже тоже играет вполне уверенно. И до трех партий розыгрыш доводила лишь один раз. Но вот чтобы одолеть соперницу из Беларуси, нужно выложиться на сто процентов.

Эксперты Olimpbet считают Соболенко однозначной фавориткой. Но форма у Муховой не хуже, чем у ее предыдущих соперниц. Вероятнее всего, что игра затянется. Тотал Больше 20,5 геймов – 1.89.

А специальные репортажи с "Ролан Гаррос" смотрите на YouTube-канале Olimpbet. Отвечайте на простые вопросы и выигрывайте призы с символикой легендарного турнира. Не забудьте подписаться, свежие выпуски выходят каждый день.

Ига Швентек (Польша) – Беатрис Аддад-Майя (Бразилия). 8 июня, 20:15

Для бразильской теннисистки, занимающей в мировом рейтинге 14-ю строчку, дойти на "Ролан Гаррос" до полуфинала и не попасть под каток – уже успех. Сама она перед стартом турнира заявляла, что рассчитывает хотя бы на третий круг, а тут дошла до битвы за выход в финал.

Шансов сотворить сенсацию, правда, у Аддад-Майи очень и очень мало. В настоящее время и более рейтинговые соперницы у Швентек не вызывают опасения, если не помешает травма.

Из нынешних полуфиналисток единственная, кто может доставить проблемы первой ракетке мира, это белорусская теннисистка Арина Соболенко, играющая в другом матче 1/2-й. Бразильянка же скорее станет очередной разминкой на пути к заветному трофею.

Olimpbet уверены, что именно Швентек станет второй финалисткой "Ролан Гаррос"-2023, причем она победит разгромно – П1 – 1.06, П2 – 10. Коэффициент на 2:0 – 1.25.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

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