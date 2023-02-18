Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Возьмет ли "Барыс" реванш у "Куньлуня" и чем завершится повторная битва "Локомотива" с ЦСКА?

Возьмет ли "Барыс" реванш у "Куньлуня" и чем завершится повторная битва "Локомотива" с ЦСКА?
©

В субботу, 18 февраля, болельщиков ждет жаркая концовка "регулярки" Континентальной хоккейной лиги. Какие шансы имеют команды, по мнению экспертов Olimpbet?

КХЛ. Регулярный чемпионат, "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) – "Барыс" (Астана)
18 февраля, 20:00 (время Астаны)

Если казахстанский клуб еще тешит себя иллюзиями относительно попадания в Кубок Гагарина, то китайская команда с шансами продолжить сезон в плей-офф попрощалась достаточно давно. Даже математически "Куньлунь" уже не сможет попасть в первую восьмерку Западной конференции. В ней он выступает по причине того, что проводит свои домашние матчи КХЛ в подмосковных Мытищах, хотя и приписан к Пекину.

Тем обиднее для "Барыса" было домашнее поражение от "Ред Стар" в первой встрече сезона, когда команда из Астаны в родных стенах проиграла всухую со счетом 0:5. Потерянные в том матче очки сильно бы сейчас пригодились подопечным Андрея Скабелки.

А сейчас эксперты из Olimpbet полагают, что у "барсов" неплохие перспективы для реванша: П1 – 3.05, Х – 3.95, П2 – 2.13.

"Локомотив" (Ярославль) – ЦСКА (Москва)
18 февраля, 20:00

Всего тремя днями ранее эти соперники выяснили между собой отношения в Москве. И тогда "железнодорожники" одержали убедительную выездную победу со счетом 4:1, что позволило им обогнать "армейцев" в турнирной таблице и выйти в лидеры дивизиона Тарасова.

Правда, при двухочковом отставании от "Локо" ЦСКА имеет две игры в запасе. Однако в случае поражения в Ярославле у москвичей уже не будет и этого теоретического преимущества.

И самый популярный в Казахстане букмекер верит в то, что "железнодорожники" способны повторно обыграть "армейцев" за короткий срок: П1 – 2.43, Х – 3.6, П2 – 2.75.

Самые широкие линии на другие игры Континентальной хоккейной лиги – у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии "Выбор года".

Кстати, делать ординары и собирать экспрессы удобнее в мобильном приложении Olimpbet.kz. Интересующие вас линии под рукой всегда и в любом месте. Установите приложение и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet Барыс в КХЛ КХЛ Куньлунь Локомотив ХК

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 16:58
Olimpbet.kz
Возьмет ли "Барыс" реванш у "Куньлуня" и чем завершится повторная битва "Локомотива" с ЦСКА? Возьмет ли "Барыс" реванш у "Куньлуня" и чем завершится повторная битва "Локомотива" с ЦСКА?
17 февраля, 15:46
Olimpbet.kz
Властелин перстней: каковы ставки на чемпионский бой Марселя Ханова и Олега Фомичева? Властелин перстней: каковы ставки на чемпионский бой Марселя Ханова и Олега Фомичева?
16 февраля, 20:38
Olimpbet.kz
"Барселона" - "Манчестер Юнайтед" и другие сражения, достойные Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" и другие сражения, достойные Лиги чемпионов
16 февраля, 17:43
Olimpbet.kz
Московское дерби и важный визит для "Сибири" в Санкт-Петербург Московское дерби и важный визит для "Сибири" в Санкт-Петербург
15 февраля, 18:50
Olimpbet.kz
Суперматч в Англии и две битвы в Лиге чемпионов: каковы расклады букмекеров? Суперматч в Англии и две битвы в Лиге чемпионов: каковы расклады букмекеров?
15 февраля, 17:18
Olimpbet.kz
Последний шанс "Барыса" и битва за победу в дивизионе Тарасова Последний шанс "Барыса" и битва за победу в дивизионе Тарасова
14 февраля, 17:13
Olimpbet.kz
Лига чемпионов возвращается. Чего ждать от первых матчей плей-офф? Лига чемпионов возвращается. Чего ждать от первых матчей плей-офф?
13 февраля, 17:27
Olimpbet.kz
Главные матчи понедельника: тернистый путь "Барыса" и мерсисайдское дерби Главные матчи понедельника: тернистый путь "Барыса" и мерсисайдское дерби
11 февраля, 19:01
Olimpbet.kz
Финал клубного чемпионата мира, сражения в Бундеслиге, АПЛ и Лиге 1 Финал клубного чемпионата мира, сражения в Бундеслиге, АПЛ и Лиге 1
11 февраля, 17:03
Olimpbet.kz
Битва сильнейших в UFC: каковы прогнозы на бой Махачева и Волкановски? Битва сильнейших в UFC: каковы прогнозы на бой Махачева и Волкановски?
10 февраля, 17:04
Olimpbet.kz
Борьба накаляется! Кто поспорит за выход в полуфинал турнира WTA 500? Борьба накаляется! Кто поспорит за выход в полуфинал турнира WTA 500?
9 февраля, 20:04
Olimpbet.kz
Восток против Запада в КХЛ: "армейские" команды едут в Сибирь и на Урал Восток против Запада в КХЛ: "армейские" команды едут в Сибирь и на Урал
9 февраля, 18:49
Olimpbet.kz
Елена Рыбакина на пути к новому титулу Елена Рыбакина на пути к новому титулу
9 февраля, 12:13
Olimpbet.kz
Olimpbet - титульный партнер ММА-промоушена Naiza Olimpbet - титульный партнер ММА-промоушена Naiza
8 февраля, 18:35
Olimpbet.kz
"Реал" начинает поход за новым трофеем "Реал" начинает поход за новым трофеем
7 февраля, 18:28
Olimpbet.kz
Клубный чемпионат мира: в дело вступают гранды Клубный чемпионат мира: в дело вступают гранды
7 февраля, 17:49
Olimpbet.kz
Главные матчи вторника в КХЛ: прогнозы, коэффициенты Главные матчи вторника в КХЛ: прогнозы, коэффициенты
5 февраля, 13:21
Olimpbet.kz
Топовые футбольные матчи в чемпионатах Англии, Италии и Испании Топовые футбольные матчи в чемпионатах Англии, Италии и Испании
5 февраля, 11:30
Olimpbet.kz
Смена поколений в UFC. Каковы прогнозы на бой Льюиса и Спивака? Смена поколений в UFC. Каковы прогнозы на бой Льюиса и Спивака?
3 февраля, 17:55
Olimpbet.kz
Лондонское дерби в АПЛ: "аристократы" против "дачников" Лондонское дерби в АПЛ: "аристократы" против "дачников"
3 февраля, 17:22
Olimpbet.kz
Последний шанс "Барыса", битва за посев и сражение лидеров конференций Последний шанс "Барыса", битва за посев и сражение лидеров конференций
2 февраля, 16:25
Olimpbet.kz
Ремейк полуфинала Суперкубка Испании и заключительный четвертьфинал Кубка Италии Ремейк полуфинала Суперкубка Испании и заключительный четвертьфинал Кубка Италии
1 февраля, 18:15
Olimpbet.kz
МЮ летит к финалу, а ПСЖ и "Барселона" пытаются убежать от преследователей МЮ летит к финалу, а ПСЖ и "Барселона" пытаются убежать от преследователей
1 февраля, 17:17
Olimpbet.kz
"Кошачье дерби" на Востоке и битва лидеров Запада "Кошачье дерби" на Востоке и битва лидеров Запада
31 января, 18:00
Olimpbet.kz
Что по кубкам? Захватывающие баталии английского и итальянского футбола Что по кубкам? Захватывающие баталии английского и итальянского футбола
30 января, 17:50
Olimpbet.kz
Акционер Olimpbet Дарина Денисова вошла в Ассоциацию Букмекеров Казахстана Акционер Olimpbet Дарина Денисова вошла в Ассоциацию Букмекеров Казахстана
29 января, 16:20
Olimpbet.kz
Неаполитанцы на всех парах несутся к первому за 33 года "скудетто" Неаполитанцы на всех парах несутся к первому за 33 года "скудетто"
29 января, 09:41
Olimpbet.kz
Догнать Надаля? Джокович в шаге от юбилейного титула АО  Догнать Надаля? Джокович в шаге от юбилейного титула АО 
27 января, 16:38
Olimpbet.kz
Сможет ли "Барыс" в четвертый раз подряд обыграть "Трактор" и чем завершится битва лидеров АПЛ в Кубке Англии? Сможет ли "Барыс" в четвертый раз подряд обыграть "Трактор" и чем завершится битва лидеров АПЛ в Кубке Англии?
26 января, 20:13
Olimpbet.kz
Мужские полуфиналы Australian Open: фавориты и андердоги Мужские полуфиналы Australian Open: фавориты и андердоги

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus