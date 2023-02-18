Возьмет ли "Барыс" реванш у "Куньлуня" и чем завершится повторная битва "Локомотива" с ЦСКА?

В субботу, 18 февраля, болельщиков ждет жаркая концовка "регулярки" Континентальной хоккейной лиги. Какие шансы имеют команды, по мнению экспертов Olimpbet?

КХЛ. Регулярный чемпионат, "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) – "Барыс" (Астана)

18 февраля, 20:00 (время Астаны)

Если казахстанский клуб еще тешит себя иллюзиями относительно попадания в Кубок Гагарина, то китайская команда с шансами продолжить сезон в плей-офф попрощалась достаточно давно. Даже математически "Куньлунь" уже не сможет попасть в первую восьмерку Западной конференции. В ней он выступает по причине того, что проводит свои домашние матчи КХЛ в подмосковных Мытищах, хотя и приписан к Пекину.

Тем обиднее для "Барыса" было домашнее поражение от "Ред Стар" в первой встрече сезона, когда команда из Астаны в родных стенах проиграла всухую со счетом 0:5. Потерянные в том матче очки сильно бы сейчас пригодились подопечным Андрея Скабелки.

А сейчас эксперты из Olimpbet полагают, что у "барсов" неплохие перспективы для реванша: П1 – 3.05, Х – 3.95, П2 – 2.13.

"Локомотив" (Ярославль) – ЦСКА (Москва)

18 февраля, 20:00

Всего тремя днями ранее эти соперники выяснили между собой отношения в Москве. И тогда "железнодорожники" одержали убедительную выездную победу со счетом 4:1, что позволило им обогнать "армейцев" в турнирной таблице и выйти в лидеры дивизиона Тарасова.

Правда, при двухочковом отставании от "Локо" ЦСКА имеет две игры в запасе. Однако в случае поражения в Ярославле у москвичей уже не будет и этого теоретического преимущества.

И самый популярный в Казахстане букмекер верит в то, что "железнодорожники" способны повторно обыграть "армейцев" за короткий срок: П1 – 2.43, Х – 3.6, П2 – 2.75.

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