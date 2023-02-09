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Восток против Запада в КХЛ: "армейские" команды едут в Сибирь и на Урал

Восток против Запада в КХЛ: "армейские" команды едут в Сибирь и на Урал
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Среди множества игр регулярного первенства КХЛ четверга, 9 февраля, особенно выделяются матчи в Омске и Екатеринбурге.

Регулярный чемпионат, "Авангард" (Омск) - ЦСКА (Москва)

9 февраля, 19:30 (время Астаны)

Команды уже обеспечили себе участие в Кубке Гагарина, однако это не значит, что у них не осталось турнирных интересов в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

И "Авангард", и ЦСКА ведут борьбу за итоговое положение дел в своих дивизионах, которое позволит им иметь преимущество своего льда вплоть до финала плей-офф в конференциях.

Перспективы "армейцев" в этом плане более радужные, а вот "ястребам" в оставшейся части «гладкого» сезона очки терять никак нельзя, в противном случае лидирующую в дивизионе Чернышева «Сибирь» им точно не догнать.

Оба клуба уступили в двух своих предыдущих матчах «регулярки», но теперь один из них точно выиграет. Несмотря на то, что в двух последних очных встречах ЦСКА не смог забросить ни одной шайбы в ворота "Авангарда" (поражения 0:2 и 0:4), эксперты Olimpbet полагают, что на этот раз у "армейцев", пусть и не намного, но больше шансов на благоприятный итог: П1 – 2.65, Х – 3.8, П2 – 2.46.

"Автомобилист" (Екатеринбург) – СКА (Санкт-Петербург)
9 февраля, 20:00

Питерские "армейцы" не только досрочно добыли пропуск в плей-офф, но и практически обеспечили себе Кубок Континента, вручаемый лучшей команде по результатам чемпионата КХЛ.

Последние результаты (три поражения в четырех матчах) дают понять, что СКА уже откровенно доигрывает "регулярку" и бережет силы на Кубок Гагарина.

"Автомобилист" тоже может не беспокоиться за место в плей-офф, однако у коллектива из Екатеринбурга есть реальная возможность выиграть Восточную конференцию. Так что мотивация на предстоящую встречу у уральцев будет, несомненно, выше, чем у гостей из Санкт-Петербурга.

Впрочем, своей яркой победой над "Ак Барсом" со счетом 7:4, недавно СКА наглядно продемонстрировал, что в любой момент может собраться на битву с сильным противником и разнести его.

Вот и аналитики Olimpbet видят в клубе с берегов Невы фаворита предстоящего противостояния, предлагая в линии на матч "Автомобилист" - СКА такие коэффициенты: П1 - 3, Х - 3.9, П2 - 2.16.

Самые широкие линии на другие игры Континентальной хоккейной лиги – у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии "Выбор года".

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