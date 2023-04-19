С верой в чудо: "Баварии" и "Бенфике" нужны крупные победы в ответных матчах

В ночь со среды на четверг определится окончательный состав полуфиналистов Лиги чемпионов по футболу сезона-2022/23.

"Бавария" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия). 20 апреля, 01:00 (время Астаны)

Первый матч – 0:3

Исход двухраундового противостояния в паре, которую специалисты дружно называли досрочным финалом ЛЧ-2022/23, во многом предопределился уже по итогам первого матча.

На своем поле "Манчестер Сити" вчистую переиграл "Баварию", и можно смело утверждать, что самый титулованный клуб Германии еще легко отделался, пропустив "всего" три "сухих" мяча.

Вряд ли ситуацию, в которой оказались мюнхенцы, можно назвать безнадежной, однако баварцам придется, без какого-либо преувеличения, совершить подвиг по расписанию, чтобы "красная машина" доехала до полуфинала турнира.

Способна ли на это команда Томаса Тухеля? Два последних матча под его руководством "Бавария" выиграть не смогла, а тут ей по заказу необходимо побеждать крупно.

Эксперты Olimpbet не верят в то, что немецкий коллектив способен на маленькое чудо. Проход: "Бавария" – 11.75. Проход: "Манчестер Сити" – 1.03. Более того, букмекеры не считают "Баварию" даже фаворитом отдельно взятого домашнего матча: П1 – 2.78, Х – 3.77, П2 – 2.44. Примерно такая же картина вырисовывается и по угловым: П1 – 2.2, Х – 8.5, П2 – 2.

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"Интер" (Италия) – "Бенфика" (Португалия). 20 апреля, 01:00

Первый матч – 2:0

Судьбу равного в целом матча в Лиссабоне с примерно равными шансами на успех решили более эффективные действия футболистов итальянского клуба в нападении. Николо Барелла забил с игры, Ромелу Лукаку – с пенальти, принеся "Интеру" довольно комфортную выездную победу.

Теперь, чтобы выйти в полуфинал Лиги чемпионов, "нерадзурри" нужно просто не растерять добытое в столице Португалии преимущество. И ведь у "черно-синих" имеются для решения этой задачи прекрасные возможности. Они выиграли у "орлов" оба домашних матча, которые соперники провели между собой в Милане.

Аналитики Olimpbet считают "Интер" явным фаворитом ответной встречи с "Бенфикой": П1 – 2.13, Х – 3.59, П2 – 3.49. А шансы на успех команды Симоне Индзаги по сумме противостояния и вовсе близки к абсолютным. Проход: "Интер" – 1.05. Проход: "Бенфика" – 9.5.

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