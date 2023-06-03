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"Вегас" и "Флорида" в погоне за первым Кубком Стэнли

"Вегас" и "Флорида" в погоне за первым Кубком Стэнли
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Рано утром 4 июня по столичному времени состоится первый финальный матч розыгрыша Кубка Стэнли. В Olimpbet проанализировали шансы "Вегас Голден Найтс" и "Флорида Пантерс".

Кубок Стэнли. Финал. Первый матч. "Вегас Голден Найтс" - "Флорида Пантерс". 4 июня, 06:00 (время Астаны)

У самого престижного трофея в мире профессионального хоккея будет абсолютно новый обладатель: никогда прежде в своей истории ни "Вегас", ни "Флорида" не выигрывали Кубок Стэнли.

Хотя и "Голден Найтс", и "Пантерс" по разу добирались до решающей серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Причем "Вегас" сделал это в год своего дебюта в НХЛ, в сезоне-2017/18, но свои финалы и те, и другие безнадежно проиграли.

Теперь же одна из этих команд точно станет победителем. Кого можно считать фаворитом предстоящего противостояния сильнейших представителей Запада и Востока?

"Вегас" намного увереннее прошел регулярный чемпионат, выиграв свою конференцию и получив второй номер посева в плей-офф. "Флорида" же лишь в самый последний момент обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Она заняла восьмое место на Западе и в первом же раунде борьбы на выбывание угодила на победителей "регулярки" из "Бостон Брюинз".

Однако по ходу плей-офф коллектив Пола Мориса прибавлял от игры к игре. Если серия с "Бостоном" получилась невероятно упорной и завершилась в пользу "Флориды" со счетом 4:3, то у "Торонто" во втором раунде "Пантеры" выиграли уже 4:1, а в финале конференции всухую разгромили "Каролину" 4:0 и уже с 25 мая ждали своего соперника по финалу.

Впрочем, такой продолжительный простой перед главной серией сезона может негативно сказаться на игровом тонусе "Флориды", и эксперты Olimpbet полагают, что у "Вегаса" шансы на успех в финале Кубка Стэнли предпочтительнее. Проход: "Вегас Голден Найтс" - 1.76, "Флорида Пантерс" - 2.05.

Примечательно, что абсолютно идентичный прогноз аналитиков и на стартовую игру серии. Победитель матча: "Вегас Голден Найтс" - 1.76, "Флорида Пантерс" - 2.05.

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