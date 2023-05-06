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Важнейшие футбольные события субботы по версии Olimpbet

Важнейшие футбольные события субботы по версии Olimpbet
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6 мая в Испании определится обладатель Кубка страны, а в итальянской Серии А развернется борьба за места в Лиге чемпионов.

Кубок Испании. Финал. "Реал Мадрид" – "Осасуна". 7 мая, 02:00 (время Астаны)

Досрочный финал в Кубке короля Испании пришелся на полуфинал турнира. Вернее, их было два – в "эль-класико" "Реал" с "Барселоной" обменялись выездными победами, но "галактикос" выиграли в гостях крупнее (4:0 против 1:0), поэтому закономерно прошли в решающую стадию.

И теперь "королевскому клубу" предстоит битва за трофей с "Осасуной" – главной сенсацией текущего розыгрыша. Памплонцы уже выбили из Кубка "Бетис", "Севилью" и "Атлетик", поэтому "сливочных" они бояться точно не станут.

"Осасуна" не может победить "Реал" более 12 лет, однако из шести последних матчей ровно половину не проиграла, добившись трех ничейных результатов.

Тем не менее эксперты Olimpbet практически не сомневаются в том, что "сливочные" возьмут финал и завоюют трофей: П1 – 1.35, Х – 5.41, П2 – 8.5.

Букмекеры склоняются к тому, что матч, который состоится в Севилье, будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.33, Б – 1.64. При этом самый вероятный счет, как ни парадоксально, победа "Реала" в основное время 2:0 с кэфом 6.17.

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Серия А. 34-й тур. "Милан" - "Лацио". 6 мая, 19:00.

Если с обладателем "скудетто" в Серии А все решено, то за оставшиеся места в зоне Лиги чемпионов борьба будет идти до самого финиша сезона. "Милан" с "Лацио" – одни из претендентов на три свободные путевки в главный еврокубок.

Римляне находятся в более благоприятном положении в сравнении с миланцами, особенно после состоявшегося посреди недели 33-го тура, когда "бьянкоселести" одержали победу над "Сассуоло" (2:0), а "россонери" не смогли обыграть "Кремонезе" (1:1).

Сейчас "Лацио" идет вторым, "Милан" – шестым, а это уже за пределами ЛЧ. Однако между соперниками разница всего шесть очков, а в случае победы "красно-черные" сократят ее ровно наполовину.

И у команды Стефано Пиоли есть все предпосылки для того, чтобы добиться благоприятного для себя исхода, ведь три последних домашних матча "Милан" выиграл у "Лацио" с общим счетом 9:2.

Вот и аналитики Olimpbet считают хозяев явными фаворитами предстоящего сражения: П1 – 1.97, Х – 3.48, П2 – 4.18. При этом эксперты полагают, что матч на "Сан-Сиро", по всей видимости, будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.67, Б – 2.28.

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 "Рома" – "Интер". 6 мая, 22:00.

Ситуация перед матчем "Рома" – "Интер" во многом схожа с той, в которой оказались "Милан" и "Лацио". Только в этом случае миланская команда располагается в таблице выше и находится в зоне Лиги чемпионов, а столичная пока пролетает мимо главного еврокубка.

Однако здесь турнирное положение может измениться еще более кардинальным образом: если "волки" победят, то обгонят "нерадзурри" и вытеснят их из квартета лидеров.

Но серьезная проблема для "Ромы" заключается в том, что она крайне неудачно в последнее время играет с "Интером" именно на своем поле – ни одной победы с октября 2016 года. Хотя римляне в текущем сезоне обыграли миланцев на их территории в первом круге чемпионата со счетом 2:1.

Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что неудачная домашняя серия "волков" в противостоянии с "черно-синими", по всей видимости, получит свое продолжение: П1 – 3.13, Х – 3.18, П2 – 2.49. А наиболее вероятный счет, по версии букмекеров, ничья 1:1 с кэфом 6.04.

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