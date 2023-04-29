© Важнейшие футбольные события субботы по версии Olimpbet

В ночь с 29 на 30 апреля фанатов европейского футбола ждут несколько ярких событий: финал Кубка Франции, битва за Лигу чемпионов в Серии А и суперматч в Примере.

Кубок Франции. Финал. "Нант" - "Тулуза". 30 апреля, 01:00 (время Астаны)

"Нант" - действующий обладатель трофея, который выигрывали четырежды. Кроме того, "канарейки" восемь раз становились чемпионами Франции, девять - призерами и дважды обладателями Суперкубка страны.

"Тулуза" же за всю свою более чем полувековую историю лишь один раз добиралась до медалей Лиги 1, а выигрывала только турнир во втором дивизионе. В Кубке Франции "фиолетовые" никогда даже не доходили до финала.

Но в сезоне-2022/23 "Тулуза" выглядит лучше "Нанта", который ведет отчаянную борьбу за выживание и всерьез рискует вылететь из высшего дивизиона. Правда, встреча этих соперников в первом круге чемпионата Франции завершилась уверенной победой "желто-зеленых" со счетом 3:1.

Эксперты Olimpbet полагают, что у команды Филиппа Монтанье есть неплохие шансы на то, чтобы в матче на "Стад де Франс" взять у коллектива Антуана Комбуаре реванш за поражение полугодичной давности и завоевать первый для "Тулузы" трофей: П1 - 2.9, Х - 3.5, П2 - 2.44. А самый вероятный, по мнению букмекеров, счет основного времени встречи – ничья 1:1 с кэфом 6.

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Серия А. 32-й тур. "Рома" - "Милан". 29 апреля, 22:00

По итогам 31-го тура Серии А у римлян и миланцев одинаковое количество очков. "Россонери" опережают "волков" лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Но такая, на первый взгляд, несущественная разница на самом деле имеет огромное значение. "Милан" располагается на четвертом месте таблицы, "Рома" - на пятом, и между ними настоящая пропасть в виде границы между попаданием в Лигу чемпионов и пролетом мимо нее.

А ведь снизу еще активно постукивает "Интер", отстающий всего на два балла. И вполне может случиться так, что по итогам уикенда "нераздурри" обгонят либо "Милан", либо "Рому", а то и сравняются с ними обоими. В общем, в Риме ожидается битва не на жизнь, а на смерть. Проигравший рискует рухнуть вниз, а победитель получит возможность побороться за медали первенства.

В последнее время "Рома" очень неудачно противостоит "Милану". Из десяти предыдущих личных встреч "волки" выиграли всего одну против шести побед "красно-черных".

А в ближайшем матче аналитики Olimpbet не видят фаворита, оценивая шансы обеих команд на успех как почти равные: П1 - 2.79, Х - 3.09, П2 - 2.84. При этом они полагают, что матч на "Стадио Олимпико", по всей видимости, будет малорезультативным: Тотал (2.5) М - 1.58, Б - 2.48.

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Ла Лига. 32-й тур. "Барселона" - "Бетис". 30 апреля, 01:00

Посреди недели "Барса" сенсационно проиграла не хватающему с неба звезд "Райо Вальекано" и все равно сохранила 11-очковый отрыв от ближайшего преследователя, мадридского "Реала", который в 31-м туре столь же неожиданно уступил другому андердогу - "Жироне".

С "Бетисом" каталонцам придется точно не легче, чем с "Райо", пусть матч и пройдет на родном для "блауграны" стадионе "Камп Ноу". Севильский клуб очень неуступчивый, он решает свои турнирные задачи, поэтому поражение от "Барселоны" вряд ли входит в его планы. К тому же "Бетис" нередко портит нервы испанскому гранду, а в минувшем сезоне даже обыграл "сине-гранатовых" на их поле.

Но сейчас самый популярный букмекер в Казахстане практически не сомневается в победе "Барсы": П1 - 1.36, Х - 5.38, П2 - 9. Также матч в столице Каталонии ожидается "верховым": Тотал (2.5) М - 2.24, Б - 1.7. И это легко объяснимо: из десяти последних очных встреч между этими соперниками лишь в одной было забито меньше трех мячей.

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