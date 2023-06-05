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Устроит ли Свентек очередной разгром на "Ролан Гаррос"? Аналитика от Olimpbet

Устроит ли Свентек очередной разгром на "Ролан Гаррос"? Аналитика от Olimpbet
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На Открытом чемпионате Франции стартовала вторая неделя соревнований. Теннисисты проводят матчи за выход в четвертьфинал.

Ига Свентек (Польша) – Леся Цуренко (Украина). 5 июня, 18:15 (время Астаны)

Проиграв казахстанке Елене Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Риме, Свентек полностью восстановилась. На кортах Парижа первая ракетка мира к своим соперницам просто безжалостна. Максимум, что она им позволяет, это взять не более четырех геймов. Хотя в последней ее игре с Ван Синюй китаянке не повезло от слова совсем – 6:0, 6:0.

Для Цуренко, занимающей 66 место в рейтинге WTA, сам факт того, что она будет биться за выход в четвертьфинал турнира  "Большого шлема", уже большое достижение. В предыдущей встрече она разгромила канадку Бьянку Андрееску (6:1, 6:1) и это можно считать сенсацией. Но шансы на то, что этот успех удастся повторить, едва ли высоки. За последний год Свентек и Цуренко встречались на корте дважды. И оба раза представительница Польши выигрывала со счетом 6:2, 6:0.

Аналитики Olimpbet уверены, что Свентек продолжит свое победное шествие к титулу – П1 – 1.02, П2 – 15. Коэффициент на 2:0 в пользу первой ракетки мира – 1.15.

Кстати, специальные репортажи с "Ролан Гаррос" смотрите на YouTube-канале Olimpbet. Отвечайте на простые вопросы и выигрывайте призы прямиком с кортов легендарного турнира. Свежий выпуск уже сегодня.

Николас Ярри (Чили) – Каспер Рууд (Норвегия). 5 июня, 16:15

Эти теннисисты встречались чуть более недели назад. Матч 1/8 финала "Ролан Гаррос" станет повторением четвертьфинала турнира в Женеве.

Рууд, четвертая ракетка мира, в Париже защищает прошлогодний финал, но вполне может завершить выступление уже на этой стадии. Два предыдущих матча он не смог выиграть всухую, причем это были встречи далеко не с топовыми соперниками. Пока его форма далека от идеальной. В отличие от чилийца, занимающего всего лишь 35 место в рейтинге АТР.

В Женеве Ярри стал победителем турнира и с тех пор удерживает хороший ход. Чилиец, пожалуй, проводит свой лучший сезон на грунте. Он идет на серии из восьми побед и выигрывает большинство очков на своей подаче.

На турнире в Женеве теннисисты выдали упорную трехсетовую борьбу. Эксперты Olimpbet считают, что и на этот раз розыгрыш наверняка затянется. Коэффициент на Тотал Больше 39 геймов – 1.89.

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