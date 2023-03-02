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Уральское и сибирское дерби на Востоке, москвичи против волжан - на Западе

Уральское и сибирское дерби на Востоке, москвичи против волжан - на Западе
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В Кубке Гагарина еще восемь клубов КХЛ начинают поход за главным трофеем лиги. Olimpbet составил коэффициенты на второй игровой день.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала. Первые матчи. "Авангард" (Омск) - "Сибирь" (Новосибирск)
2 марта, 20:00 (время Астаны)

Обе команды до последнего боролись за выигрыш дивизиона Чернышева, что давало бы преимущество своего льда вплоть до финала конференции. Но в итоге второй посев на Востоке не достался ни тем, ни другим – его забрал "Салават Юлаев".

А "Авангард" с "Сибирью" сошлись в первом же раунде плей-офф, при этом новосибирцы вылетели за пределы квартета сеяных команд, став в Восточной конференции только шестыми.

Но "ястребы", думается, не особо рады подобному раскладу, "Сибирь" для омичей - не самый приятный соперник. Во всяком случае в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23 "Авангард" не смог обеспечить себе никакого перевеса. Статистика засвидетельствовала абсолютный паритет: по две победы каждой из команд.

Тем не менее эксперты Olimpbet отдают "Авангарду" заметное предпочтение в этой паре как на первую игру, так и на исход всей серии до четырех побед. Коэффициенты на стартовый матч: П1 - 2.07, Х - 3.75, П2 - 3.45. На итог противостояния: проход "Авангарда" - 1.45, проход "Сибири" - 2.74.

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"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Металлург" (Магнитогорск)
2 марта, 20:00

Очень ровная пара с практическими одинаковыми шансами на успех. "Автомобилист" довольно долго лидировал на Востоке, но в концовке "гладкого" сезона заметно забуксовал и финишировал лишь четвертым.

При этом у клуба из Екатеринбурга в активе оказалось равное количество очков с "Металлургом" и "Сибирью", и опередил он их в итоговой таблице только по дополнительным показателям, получив в противники по 1/8 Кубка Гагарина "Магнитку".

В минувшем регулярном первенстве "Автомобилист" выиграл у "Металлурга" три из четырех личных матчей. Но вот что касается истории спора в плей-офф, то здесь заметный перевес у "Магнитки". Эти соперники дважды встречались в розыгрыше Кубка Гагарина, и оба раза "сталевары" праздновали успех в серии с одинаковым счетом 4:2, причем именно на стадии 1/8 финала.

Но теперь подопечные Николая Заварухина будут иметь преимущество своего льда, и в первой игре аналитики Olimpbet отдают незначительное предпочтение хозяевам: П1 - 2.29, Х – 3.85, П2 – 2.9. А на успешный исход всего противостояния шансы команд, по мнению самого популярного букмекера страны, примерно равны: проход "Автомобилиста" - 1.93, проход "Металлурга" - 1.87.

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Москва)
2 марта, 22:30

В этой дуэли нет ярко выраженного фаворита, и какой бы из клубов ни вышел в четвертьфинал, сенсацией такой исход не станет. Нижегородцы чуть увереннее москвичей провели "регулярку", и этого "автозаводцам" как раз хватило, чтобы опередить "бело-голубых" в таблице на три балла и забрать себе четвертый посев на Западе.

Прорыв волжан связан в первую очередь с личностью их главного тренера. Летом 2022-го команду возглавил легендарный Игорь Ларионов, и у них, что называется, пошло-поехало. "Торпедовцы" совершенно не признают авторитетов, по ходу сезона они обыгрывали и СКА, и ЦСКА, и "Ак Барс". А над своим первым соперником по Кубку Гагарина, московским "Динамо", нижегородцы одержали в "регулярке" две победы.

Но вот что касается выяснения отношений в плей-офф, то тут заметное статистическое преимущество у "бело-голубых" - две выигранные серии из двух. "Торпедо" в своей истории вообще всего однажды проходило стартовый раунд КГ. Есть ли шанс сделать это во второй раз?

Эксперты Olimpbet отдают небольшое предпочтение "динамовцам" как на исход всего противостояния (проход "Торпедо" - 1.99, проход "Динамо" - 1.81), так и на стартовую игру серии (П1 – 2.85, Х – 3.7, П2 – 2.37). Впрочем, разница в коэффициентах минимальна, и эфемерный перевес москвичей нивелируется преимуществом своего льда у нижегородцев. Расклады могут существенно измениться после двух матчей на берегах Волги.

ЦСКА (Москва) - "Северсталь" (Череповец)
2 марта, 22:30

Действующий обладатель трофея против команды, которая в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина не смогла преодолеть барьер стартового раунда плей-офф. Деление на фаворита и андердога в этой паре вроде бы очевидно.

Но не спешите заранее хоронить шансы "Северстали" на выход в следующую стадию. Череповчане победили "армейцев" в трех из четырех встреч "регулярки", в том числе – в заключительный игровой день чемпионата.

Однако то поражение вполне может оказаться уловкой для "желто-черных". Искушенный стратег Сергей Федоров намеренно ввел в заблуждение Андрея Разина, чтобы взять убедительный реванш в плей-офф.

Olimpbet практически не сомневается в итоговом превосходстве столичного клуба: проход "Северстали" - 6.29, проход ЦСКА - 1.12. Явные фавориты "армейцы" и в первом матче серии: П1 – 1.67, Х – 4.5, П2 – 4.6.

Самые широкие линии на другие игры Кубка Гагарина - у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии "Выбор года".

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