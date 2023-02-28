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Туринское дерби в Серии А и спор "горожан" в Кубке Англии

Туринское дерби в Серии А и спор "горожан" в Кубке Англии
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Главные футбольные события вторника по версии Olimpbet. Ближайшей ночью пройдет интереснейший матч в чемпионате Италии, а в Англии определится первый четвертьфиналист Кубка страны.

Серия А. 24-й тур, "Ювентус" – "Торино"
1 марта, 01:45 (время Астаны)

Две туринские команды подходят к очной встрече в статусе соседей по таблице с одним очком преимущества у "Ювентуса". Но это не значит, что "Торино" в сезоне-2022/23 выступает здорово. Такая диспозиция сложилась из-за известных проблем "старой синьоры", с которой сняли 15 баллов. Потому-то она и встала почти вровень с земляками – привычными обитателями турнирного "болота".

Но даже такой "Юве", униженный и оскорбленный, выглядит абсолютным фаворитом в противостоянии с "быками". "Гранатовые" – одни из самых удобных соперников для "бьянконери" в чемпионате Италии, и в их споре законы дерби вообще неактуальны. Судите сами: в XXI веке "Торино" сумел выиграть у "Ювентуса" лишь однажды, случилось это восемь лет назад. А на поле противника «быки» не могут победить с апреля 1991-го, когда "старая синьора" выступала еще на арене "Делле Альпи".

Эксперты Olimpbet не верят, что "гранатовые" смогут впервые взять три очка на стадионе "Альянц": П1 – 1.76, Х – 3.67, П2 – 5.16. Но не лишним будет напомнить, что в предыдущий раз "Ювентус" не смог обыграть соседей в родных стенах, их встреча годичной давности завершилась ничьей 1:1.

А еще есть резон обратить внимание на тот факт, что три последних очных матча между земляками оказались "низовыми". Вот и сейчас самый популярный букмекер в Казахстане полагает, что матч не будет особо результативным: Тот (2.5) М – 1.7, Б – 2.24.

Кубок Англии. 1/8 финала. "Бристоль Сити" – "Манчестер Сити"
1 марта, 02:00

На стадии 1/8 финала в розыгрыше Кубка Англии еще достаточно команд не из Премьер-лиги – Чемпионшипа и даже более низших дивизионов. Но уже в четвертьфинале их вряд ли будет больше одной – и то потому, что одну из путевок между собой разыграют "Бернли" и "Флитвуд Таун".

В остальных противостояниях есть ярко выраженный фаворит – представитель АПЛ. Пожалуй, главный из них – «Манчестер Сити», который, несомненно, претендует на победу во всем турнире. В 1/8-й "горожанам" из Манчестера предстоит сразиться с "горожанами" из Бристоля, но этот спор при всем желании нельзя отнести к дерби.

"Бристоль" уже более сорока лет не появляется среди участников элитного английского дивизиона, поэтому с клубами АПЛ может пересекаться только в кубковых турнирах. К слову, пять лет назад бристольцы встречались с МС в полуфинале Кубка лиги и, между прочим, оказали более статусным "горожанам" достойное сопротивление. Но все равно уступили 3:5 по сумме двух матчей.

Аналитики Olimpbet сомневаются, что подопечные Хосепа Гвардиолы столкнутся с какими-либо трудностями в игре с менее мастеровитым соперником несмотря на то, что "Бристоль" будет проводить матч в домашних условиях: П1 – 13, Х – 7.39, П2 – 1.21.

Столь же существенным видится экспертами преимущество гостей по угловым: П1 – 6.5, Х – 15, П2 – 1.14. При этом в Olimpbet полагают, что ударов с угла поля будет относительно немного для выяснения отношений между двумя английскими командами: Тотал угловых (10.5) М – 1.8, Б – 1.9.

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Метки:
Ювентус Olimpbet Манчестер Сити

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