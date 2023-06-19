Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Циципас и Медведев начинают битву за новый трофей

Циципас и Медведев начинают битву за новый трофей
©

За две недели до старта "Уимблдона" сильнейшие теннисисты стараются набрать форму на травяном покрытии. Топовые матчи турнира АТР 500 в немецком Галле – в обзоре Olimpbet.

Грегуар Баррер (Франция) – Стефанос Циципас (Греция). 19 июня, 18:40 (время Астаны)

24-летний Циципас, пятая ракетка мира, неожиданно провалил дебют на траве в нынешнем сезоне. На прошлой неделе он проиграл в первом же матче возрастному Ришару Гаске (6:7, 6:2, 5:7) в Штутгарте. Сегодня он стартует на турнире в немецком Галле и попробует еще раз набрать форму до старта «Уимблдона».

В соперники по первому кругу Циципасу достался еще один француз – 29-летний Грегуар Баррер, который не входит в топ-50. И едва ли стоит ожидать, что он создаст проблемы талантливому греку.

Да, для Циципаса трава – не профильное покрытие. Но и его оппонент на нем не блещет. К тому же француз не относится к числу теннисистов, способных проявлять характер в борьбе с топовыми соперниками.

Эксперты Olimpbet считают Циципаса однозначным фаворитом этого матча – П1 – 4.6, П2 – 1.2. Вероятнее всего, он разберется с Баррером за два сета, коэффициент на это – 1.64.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Даниил Медведев (Россия) – Маркос Хирон (США). 19 июня, 21:30

Третья ракетка мира из России на турнире в Галле считается главным фаворитом. Всего полгода назад теннисисты встречались на Australian Open и тогда Медведев просто разгромил Хирона (6-0, 6-1, 6-2).

Предыдущие два турнира Медведев провел очень плохо. Сначала буквально на старте вылетел с грунтового "Ролан Гаррос". А затем, уже на траве, в первом же матче на турнире в Нидерландах тоже зачехлил ракетку.

При этом россиянин выиграл в нынешнем сезоне уже три "Мастерса". И у него было несколько дней, чтобы восстановиться от последнего поражения. Вероятно, на турнир в Галле он очень высоко мотивирован.

Хирон, 57-ая ракетка мира, на трофеи пока не претендует. Он не обладает столь мощной подачей, как Зверев. Но его вполне можно назвать неудобным соперником, который будет цепляться за очки, так как иногда может играть агрессивно. Тем более американца должен вдохновить тот факт, что четыре дня назад россиянин проиграл оппоненту, находящемуся за пределами топ-50.

Аналитики Olimpbet уверены: разгромного счета в этом матче не будет. Коэффициент на то, что будет сыграно больше 20,5 гейма – 1.81.

Линии на все интересные спортивные события – в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

Жалгас Жумаглов: новый контракт с UFC, бой со СЛОМАННОЙ ногой, почему Алмабаеву и Максуму легче

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 15:42
Olimpbet.kz
© Циципас и Медведев начинают битву за новый трофей
Вчера , 18:00
Olimpbet.kz
© Финал Лиги наций проанализировали в Olimpbet
17 июня, 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Топ-матч в Брюсселе, Роналду против боснийцев, а Холанд - шотландцев
16 июня, 18:30
Olimpbet.kz
© Матчи с участием сборных Англии, Франции и Украины – в кэфах Olimpbet
16 июня, 17:30
Olimpbet.kz
© Битва Казахстана с "карликом" и другие сражения в группе Н
15 июня, 19:00
Olimpbet.kz
© Испания - Италия: полуфинал Лиги наций без суперзвезд
15 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© Olimpbet и ведущий европейский поставщик данных для ставок на киберспорт Oddin.gg объявили о стратегическом партнерстве
15 июня, 15:30
Olimpbet.kz
©Olimpbet С грунта на траву. Сильнейшие теннисисты мира начали подготовку к "Уимблдону"
14 июня, 17:55
Olimpbet.kz
© Кто станет первым финалистом Лиги наций?
14 июня, 09:00
Olimpbet.kz
© Игорь Шацкий: "В Парме и Белфасте постараемся добиться максимального результата"
13 июня, 19:00
Olimpbet.kz
© "Флорида" - без права на ошибку, "Вегас" - в шаге от титула
11 июня, 17:00
Olimpbet.kz
© Olimpbet ждет жаркого футбола в Италии, Турции и Бразилии
10 июня, 19:00
Olimpbet.kz
© UFC 289: расклады аналитиков Olimpbet на бой Оливейры и Дариуша
10 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© "Флорида" размочила счет в финальной серии Кубка Стэнли
10 июня, 17:00
Olimpbet.kz
© Финал Лиги чемпионов: расклады Olimpbet на главный футбольный матч сезона
10 июня, 15:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Может ли что-то пойти не так в походе Швентек за третьим чемпионством на "Ролан Гаррос"?
9 июня, 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Алькарас vs Джокович в полуфинале "Ролан Гаррос" - на что ставить?
9 июня, 13:59
Olimpbet.kz
© Настоящая жара в Алматы! Не пропустите кулачный турнир Nomad FC уже в субботу
8 июня, 19:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Пантерам" жизненно необходима победа в первом домашнем матче финала Кубка Стэнли
8 июня, 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Самый народный, доступный, зажигательный
8 июня, 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Встретятся ли Швентек и Соболенко в финале "Ролан Гаррос"? Расклады Olimpbet
7 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© "Фиорентина" - "Вест Хэм": первая часть спора итальянцев и англичан в финалах еврокубков
7 июня, 15:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Заруба "Атырау" с "Кайратом" и другие кубковые четвертьфиналы
7 июня, 14:30
Olimpbet.kz
©Olimpbet В битве за полуфинал "Ролан Гаррос" сойдутся прошлогодние финалистки
6 июня, 15:40
Olimpbet.kz
© Выиграйте три миллиона в прямом эфире!
6 июня, 15:15
Olimpbet.kz
© На "Ролан Гаррос" определятся первые полуфиналисты
5 июня, 18:44
Olimpbet.kz
© "Вегас" начал за здравие. Чем ответит "Флорида"?
5 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© Сможет ли "Гамбург" вернуться в Первую Бундеслигу?
5 июня, 17:06
Olimpbet.kz
© Устроит ли Свентек очередной разгром на "Ролан Гаррос"? Аналитика от Olimpbet
4 июня, 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Испанская жара

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus