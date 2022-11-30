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Третий тур ЧМ-2022 в группах С и D: что ни матч, то сражение

Третий тур ЧМ-2022 в группах С и D: что ни матч, то сражение
©Olimpbet

Сегодня определятся участники 1/8 финала от квартетов С и D. Спокойно себя может чувствовать только Франция.

Австралия - Дания (21:00)

По итогам двух туров в группе D одну из путевок в плей-офф досрочно забронировала за собой сборная Франции. На вторую претендуют все три оставшиеся участники квартета - Австралия, Дания и Тунис. На первый взгляд, наиболее предпочтительные шансы вслед за действующими чемпионами мира выйти в 1/8 финала ЧМ-2022 имеют футболисты "Соккеруз", опережающие "Алую Гвардию" и "Карфагенских Орлов" на два очка. Однако в случае поражения от датчан команда с Зеленого континента точно не выйдет из группы, при этом самим скандинавам победа не гарантирует место среди 16-ти лучших коллективов мундиаля. Такая вот запутанная ситуация сложилась перед заключительным игровым днем в четверке D.

Датчане, несмотря на то, что уступают австралийцам по набранным баллам, превосходят их почти по всем другим статистическим показателям: намного чаще бьют по воротам, подают угловые и даже получают желтые карточки, пусть это преимущество и выглядит весьма сомнительным. Дружину Каспера Юльманна, пожалуй, можно считать фаворитом предстоящего матча, однако не будем забывать, что на предыдущем мировом первенстве, ЧМ-2018 в России, эти соперники также выступали в одной группе, и тогда победитель выявлен не был, их встреча завершилась вничью 1:1. А сейчас мирный исход датчан никак не устроит: П1 – 7.01, Х – 4.5, П2 – 1.5.

Тунис - Франция (21:00)

Действующие чемпионы мира, как уже было сказано, досрочно преодолели групповой барьер и продолжат защиту титула в стадии плей-офф. Что касается Туниса, то "Карфагенские Орлы" с одним набранным баллом пока занимают последнее место в квартете, при этом еще ни разу не поразив ворота соперников. На первый взгляд, у североафриканцев нет никаких шансов в матче с "трехцветными". Однако обязательно стоит учесть, что главный тренер маломотивированных французов Дидье Дешам наверняка даст возможность отдохнуть большинству игроков основы, чтобы те набрались сил перед борьбой на вылет. А еще не стоит забывать, что практически все ведущие футболисты сборной Туниса выступают в чемпионате Франции. Они знают своих соперников как облупленных, разговаривают с ними на одном языке. Так что заранее списывать тунисцев со счетов было бы верхом недальновидности. Правда, им не просто необходимо обыгрывать Францию, а побеждать ее с как можно более крупным счетом. Самая широкая линия на этот матч - у Olimpbet: П1 – 9.5, Х – 5.4, П2 – 1.35.

Саудовская Аравия - Мексика (01:00)

Если в четверке D три сборные претендуют на одну путевку в плей-офф, то в квартете С вакантны пока обе позиции, позволяющие продолжить борьбу за трофей в 1/8 финала ЧМ-2022. И их оспаривают абсолютно все команды. В самом незавидном турнирном положении сейчас находится сборная Мексики, которая в двух матчах набрала одно очко при разнице мячей 0:2. Но не стоит думать, что у "ацтеков" меньше всех шансов на выход из группы. Победа мексиканцев с любым счетом позволит им обойти своих ближайших противников из Саудовской Аравии, а то и Аргентину или Польшу. Ясно только одно: сборная Мексики точно не сможет занять первое место в группе. А вот саудиты – вполне: если сами обыграют североамериканцев, а Польша с Аргентиной сильнейшего не выявят. Кэфы на игру: П1 – 5.01, Х – 4.31, П2 – 1.67.

Польша - Аргентина (01:00)

Сборная Польши - единоличный лидер квартета С по итогам двух стартовых туров. Однако задачу по выходу в плей-офф "бело-красные" еще отнюдь не решили. Более того, в случае поражения в третьем матче поляки рискуют вообще отправиться домой по итогам группового этапа. А ведь играть им предстоит против самого грозного соперника по четверке и одного из главных претендентов на чемпионское звание – команды Аргентины. Дружину Чеслава Михневича устроит и ничья в противостоянии с южноамериканцами, но этого результата будет добиться невероятно сложно. "Альбиселесте" пришли в себя после стартового конфуза в игре против Саудовской Аравии и готовы обрушить всю свою мощь на восточноевропейскую команду. Победа точно выведет «небесно-голубых» в плей-офф и наверняка даже с первого места. Но Польша просто так не сдастся. Это будет славная битва, и чем она завершится, предсказать очень сложно: П1 – 8.5, Х – 4.49, П2 – 1.45.

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Olimpbet Футбольный кружок

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