Третий тур ЧМ-2022 в группах Е и F: кто из грандов поедет домой?

Самая скользка ситуация - у сборной Германии, а команду Бельгии раздирают внутренние проблемы.

Канада - Марокко (21:00)

"Кленовые листья", несмотря на поражение от Бельгии в первом туре, оставили в той игре самое благоприятное впечатление. Лихо североамериканцы начали и матч с Хорватией, однако в итоге крупно проиграли и второй среди всех сборных ЧМ-2022 (после Катара) утратили шансы на выход в плей-офф.

Для Канады встреча с Марокко уже не будет иметь никакого турнирного значения, в отличие от самих "Атласских Львов". После того как они играючи разобрались с "красными дьяволами", африканцы стали реальными претендентами на одну из двух путевок в плей-офф от группы F. Марокканцев утроит даже ничья в игре с канадцами, но они наверняка захотят победить их, ведь в этом случае у них появится реальная возможность выйти в 1/8 финала с первого места. Самая широкая линия на этот матч – у Olimpbet: П1 – 4.41, Х – 3.51, П2 – 1.95.

Между собой эти команды встречались лишь однажды - в 2016 году провели товарищеский матч, который со счетом 4:0 выиграла сборная Марокко.

Хорватия – Бельгия (21:00)

С большой долей вероятности один из призеров ЧМ-2018 в России покинет мундиаль в Катаре уже по итогам группового турнира. Причем у сборной Бельгии шансы досрочно прекратить борьбу за трофей гораздо выше, чем у хорватов. И дело не только в том, что "Красные Дьяволы" уступают "Шашечным" по количеству набранных очков, поэтому для решения задачи-минимум им необходима только победа. Команду Роберто Мартинеса разрывают внутренние противоречия, она разбита на группировки. В ней нет единого коллектива, игроки не стесняются открыто критиковать друг друга на страницах прессы. Дошло до того, что после проигранного матча с Марокко лидеры бельгийцев – Кевин Де Брейне, Тибо Куртуа, Эден Азар и Ян Вертонген - сошлись в рукопашной. А ведь к ЧМ-2022 сборная Бельгии подходила в статусе одного из основных фаворитов, обладателем второй позиции в рейтинге ФИФА.

В стане хорватов же, наоборот, все спокойно - особенно после разгромной победы над Канадой. "Шашечных" выведет в плей-офф и ничейный результат в матче с Бельгией, однако заранее расслабляться команде Златко Далича точно не стоит – "Красные Дьяволы" опасны в любом своем состоянии. Впрочем, существует вариант, при котором обе сборные выйдут из группы, но для этого в первую очередь надо, чтобы марокканцы проиграли канадцам, а бельгийцы не уступили хорватам. Кэфы на игру: П1 – 2.76, Х – 3.32, П2 – 2.76.

Коста-Рика - Германия (01:00)

Четырехкратные чемпионы мира находились всего в нескольких минутах от второго поражения на ЧМ-2022, но этому не позволил произойти возрастной дебютант "Бундестим", 29-летний форвард Никлас Фюллькруг, принесший немцам ничью в противостоянии с Испанией.

Точный удар нападающего "Вердера" спас Германию от полного фиаско, а может быть, просто отсрочил ее позор. Ведь команда Ханса-Дитера Флика все равно осталась на последней строчке в таблице группы Е. И для того, чтобы пробиться в плей-офф, ей может не хватить даже победы над Коста-Рикой, которую еще нужно обыграть. Многое в судьбе немцев будет зависеть от исхода матча Япония - Испания.

Если же обратиться к истории взаимоотношений этих противников, но она совсем небогатая и насчитывает всего один матч. "Бундесманшафт" и Los Ticos встретились в матче открытия ЧМ-2006, который проходил в Германии, и тогда хозяева одержали красивую победу со счетом 4:2. Коэффициенты на этот матч: П1 – 27, Х – 10.25, П2 – 1.13.

Япония - Испания (01:00)

Японцы здорово удивили футбольный мир, обыграв в первом туре ЧМ-2022 сборную Германии. Они имели прекрасные шансы развить свой успех в игре против Коста-Рики, но неожиданно уступили латиноамериканцам и заметно осложнили себе жизнь в борьбе за путевку в 1/8 финала. Теперь «Синим Самураям» необходимо разживаться очками во встрече с Испанией, при этом ничья совсем не гарантирует азиатам выступление в плей-офф. В отличие от "Красной Фурии", которой одного балла хватит для того, чтобы занять одну из двух верхних строчек в квартете Е. Испанцы могут пробиться в 1/8-ю даже в случае поражения от японцев, а заодно оставить Германию за бортом плей-офф. Но вряд ли команда Луиса Энрике будет так сильно рисковать ради того, чтобы выбить из розыгрыша прямого конкурента, потому что в случае собственного поражения от "Самураев" и победы Коста-Рики в параллельном матче они поедут домой вместе с немцами. Линия на этот матч - здесь.

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