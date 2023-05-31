Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

"Требованиям УЕФА соответствует": БК Olimpbet приняла участие в реконструкции Центрального стадиона Актобе и профинансировала замену газона

"Требованиям УЕФА соответствует": БК Olimpbet приняла участие в реконструкции Центрального стадиона Актобе и профинансировала замену газона
©Olimpbet

30 мая в Актобе прошла презентация обновленного газона Центрального стадиона города. Работу по замене покрытия профинансировала букмекерская компания №1 в Казахстане – Olimpbet. Новое поле обеспечит качественную игровую поверхность независимо от погодных условий и позволит проводить матчи круглый год.

"Это очень важный подарок городу и всем нашим болельщикам. Ранее поле по своим параметрам не подходило для участия в еврокубках, не соответствовало требованиям УЕФА. Сейчас же, после его реновации, произведенной при финансовой поддержке компании Olimpbet, могу смело сказать, что газон Центрального стадиона Актобе – едва ли не лучший по качеству в стране", – подчеркнул Ерлан Джамантаев, председатель правления ОФК "Актобе".

Сотрудничество Olimpbet и ФК "Актобе" носит долгосрочный характер. Ранее между букмекером и клубом был подписан контракт на три года. За это время планируется вывести на новый уровень спортивные результаты команды, усилить зрелищность матчей, выпустить совместные коллекции одежды и сувениров.

Как сообщили в пресс-службе ведущего букмекера Казахстана, сотрудничество с одним из самых любимых и перспективных футбольных клубов в стране соответствует миссии компании – поддержке и развитию казахстанского спорта.

"Масштабная реконструкция вывела стадион Актобе на уровень, соответствующий актуальным стандартам УЕФА. Это не только демонстрирует нашу совместную партнерскую приверженность спортивному совершенству, но и позиционирует Актобе как один из лучших городов страны для проведения национальных и международных футбольных соревнований", – считает Андрей Жарков, директор по внешним коммуникациям БК Olimpbet.

Для работы над новым игровым покрытием был привлечен эксперт-агроном мирового уровня Виктор Яроменко. Ранее он участвовал в подготовке футбольных полей к матчам финальной части Чемпионата Европы-2012, групповых этапов Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Реконструкция стадиона Актобе также включила в себя усовершенствование систем освещения арены, видеонаблюдения и аудио оповещения, была заменена часть посадочных мест, отремонтированы игровые раздевалки, судейская комната, санузлы, медкабинет, комната допинг-контроля и другие помещения.

Развитая инфраструктура и удобства делают обновленный Центральный стадион Актобе идеальным выбором для проведения матчей национальных сборных и других значимых футбольных событий.

Ближайший матч на новом покрытии пройдет 3 июня в рамках Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу. ФК "Актобе" примет на своем поле карагандинский "Шахтер".

СПРАВКА

Olimpbet – крупнейший букмекер Казахстана, активно поддерживающий и развивающий спортивную индустрию страны. Спонсорские контракты с Olimpbet имеют многие отечественные федерации, клубы и спортсмены. Компания поддерживает национальные виды спорта и участвует в социальных аспектах жизни страны.

ФК "Актобе" – один из самых титулованных клубов Казахстана. Пятикратный чемпион страны. Трехкратный обладатель Суперкубка Казахстана и обладатель Кубка Казахстана. Многократный участник европейских турниров.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet Букмекеры

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 14:21
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Требованиям УЕФА соответствует": БК Olimpbet приняла участие в реконструкции Центрального стадиона Актобе и профинансировала замену газона
Вчера , 15:33
Olimpbet.kz
© Рыбакина сыграет с 16-летним вундеркиндом на "Ролан Гаррос"
29 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© "Даллас" или "Вегас" – кто составит компанию "Флориде" по финалу Кубка Стэнли?
29 мая, 14:42
Olimpbet.kz
©Olimpbet Путинцева и сильнейшие теннисисты мира начинают борьбу на "Ролан Гаррос"
28 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Сражение в Серии А за Лигу чемпионов и битва в Примере за "бронзу"
28 мая, 11:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Битва Севера с Югом и непростой выезд для призеров
27 мая, 16:00
Olimpbet.kz
© Кому достанется футбольное золото Германии?
27 мая, 14:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Сенсационные пары полуфиналистов ЧМ-2023 по хоккею
27 мая, 11:00
Olimpbet.kz
© Битва аутсайдеров и шанс на реабилитацию для "Кайрата"
26 мая, 17:05
Olimpbet.kz
©Olimpbet Дагестанский ММА-ветеран Артур Гусейнов приехал в Алматы за поясом Олжаса Абзалиева
25 мая, 18:45
Olimpbet.kz
©Olimpbet Расклады на топовые матчи четверга от букмекера Olimpbet
25 мая, 16:21
Olimpbet.kz
©Olimpbet ЧМ-2023: повторение прошлогоднего финала в первом же раунде плей-офф
25 мая, 15:33
Olimpbet.kz
© Путинцева сыграет за выход в полуфинал турнира в Марокко
24 мая, 19:20
Olimpbet.kz
© Лучшие матчи среды в футбольной Европе по версии Olimpbet
24 мая, 18:17
Olimpbet.kz
© Финал Кубка Италии – в аналитике Olimpbet
24 мая, 15:20
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Аксу" - "Астана": встреча соперников с разных полюсов таблицы
23 мая, 16:25
Olimpbet.kz
© ЧМ-2023: два суперматча – в раскладах Olimpbet
22 мая, 16:09
Olimpbet.kz
© Впервые фавориты: шансы Казахстана против Словении рассчитали в Olimpbet
21 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Игра в "кошки-мышки"? В Olimpbet проанализировали встречу фаворитов группы В
21 мая, 18:00
Olimpbet.kz
© Топовые футбольные матчи воскресенья по версии Olimpbet
20 мая, 19:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Важнейший матч для сборной Казахстана на ЧМ-2023
20 мая, 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Баварии" и "Ливерпулю" нельзя терять очки
20 мая, 15:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Астана" – "Кызылжар" : кто из них единогласно возглавит таблицу?
19 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Разборки в Париже: сегодня определятся полуфиналисты последнего мейджора по CS:GO
19 мая, 16:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Пора решающих матчей для сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
19 мая, 15:22
Olimpbet.kz
© Рыбакина сыграет за выход в финал "Мастерса" в Риме. Какие у нее шансы?
19 мая, 11:50
Olimpbet.kz
© Уже сегодня! Не пропустите громкое ММА-событие в Алматы
18 мая, 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Вторые полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций - в аналитике Olimpbet
18 мая, 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кто первым огорчит Швейцарию на ЧМ-2023 по хоккею?
18 мая, 16:00
Olimpbet.kz
© Плей-офф турнира по CS:GO в Париже: первые четвертьфиналы

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus