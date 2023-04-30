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Топовые матчи АПЛ и Серии А - в раскладах от Olimpbet

Топовые матчи АПЛ и Серии А - в раскладах от Olimpbet
©Olimpbet

30 апреля в английской премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" примет "Астон Виллу", "Ливерпуль" ­- "Тоттенхэм", а в чемпионате Италии встретятся "Интер" и "Лацио".

Серия А. 32-й тур. "Интер" – "Лацио". 30 апреля, 16:30 (время Астаны)

В прошлом туре "Интер" прервал свою черную полосу из пяти безвыигрышных матчей в Серии А, разгромив на выезде "Эмполи" 3:0. Кроме того, "нерадзурри" вышли в полуфинал Лиги чемпионов и финал Кубка Италии. Похоже, команда Симоне Индзаги преодолела кризис и готова мощно провести остаток сезона.

А вот у "Лацио", напротив, завершилась впечатляющая серия, составлявшая восемь игр в итальянском первенстве, за время которой римляне набрали 22 очка. На минувших выходных столичный клуб на своем поле неожиданно уступил "Торино" и поставил под угрозу свое итоговое второе место.

Начать новую победную поступь в Милане "лациале" будет невероятно трудно. В последнее время в споре этих соперников наметилась любопытная закономерность, каждый из них обязательно выигрывает на своем поле.

И сейчас самый популярный букмекер страны видит в хозяевах явного фаворита: П1 – 1.85, Х – 3.68, П2 – 4.48. При этом наиболее вероятный исход, по версии экспертов Olimpbet, победа "Интера" в один мяч или ничья с кэфом 1.77.

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АПЛ. 34-й тур. "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла". 30 апреля, 19:00

Бирмингемцы проводят очень успешный сезон и впервые за долгое время всерьез претендуют по его итогам на место если уж не в Лиге чемпионов, то одном из других еврокубков.

Выступление же манкунианцев, в особенности, с учетом их амбиций, однозначно успешным не назовешь. "Красные дьяволы" вылетели из Лиги Европы, давно лишились шансов на титул в АПЛ, а могут и вовсе пролететь мимо участия в ЛЧ-2023/24. Одним из клубов, который способен вытеснить "Манчестер Юнайтед" из первой четверки, как раз может стать "Астон Вилла".

"Вилланам" уже не страшна магия имени МЮ – из трех предыдущих личных встреч в рамках АПЛ клуб из Бирмингема выиграл две и одну свел вничью. А руководит "бордово-голубыми" Унаи Эмери, который имеет опыт побед над "Юнайтед" в премьер-лиге еще со времен своей работы в "Арсенале".

Однако на этот раз эксперты Olimpbet видят в "красных дьяволах" безоговорочных фаворитов сражения на "Олд Траффорд": П1 – 1.8, Х – 3.99, П2 – 4.39.

Букмекеры прогнозируют "верховой" матч: Тотал (2.5) М – 2.28, Б – 1.68. При этом, что любопытно, наиболее вероятный счет, по их мнению, ничья 1:1 с коэффициентом 7.22.

А специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

АПЛ. 34-й тур. "Ливерпуль" – "Тоттенхэм". 30 апреля, 21:30

Мерсисайдцы с лондонцами ведут борьбу за попадание по результатам сезона в еврокубковую зону. И с большой долей вероятности кто-то из них туда в итоге не попадет, что станет сильным ударом как для "Ливерпуля", так и для "Тоттенхэма".

В этом году "красные" впервые при Юргене Клоппе останутся без какого-либо трофея. Но у "шпор" с титулами еще более печальная ситуация – их у "Хотспур" не было с 2008 года, когда столичная команда завоевала Кубок английской лиги.

Что касается статистики взаимоотношений между этими соперниками, то она явно не в пользу "Тоттенхэма", особенно в последнее время. Из десяти предыдущих дуэлей "шпоры" не смогли выиграть ни одной, лишь дважды сумев зацепиться за ничью. А на "Энфилде" они не побеждали без малого 12 лет, с мая 2011-го.

Аналитики Olimpbet сильно сомневаются, что лондонцам удастся прервать свою черную серию в противостоянии со "скаузерами" именно в ближайшей игре: П1 – 1.53, Х – 4.86, П2 – 5.75.

Кроме того, эксперты ожидают результативный матч (Тотал (2.5) мен – 2.51, Тотал (2.5) бол – 1.53) с голами в те и другие ворота (Обе забьют: да – 1.63,  Обе забьют: нет – 2.3).

Линии на все интересные спортивные события – в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

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Метки:
Olimpbet Букмекеры АПЛ Интер Манчестер Юнайтед Ливерпуль Тоттенхэм

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