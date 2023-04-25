© Топовые футбольные матчи вторника по версии Olimpbet

25 апреля стартует 31-й тур чемпионата Испании по футболу. "Реал" отправился в Каталонию, а в Севилье сразятся за место в Лиге чемпионов.

Ла Лига. 31-й тур. "Жирона" – "Реал". 25 апреля, 23:30 (время Астаны)

Только в воскресенье завершился 30-й тур Примеры, а уже в понедельник стартует новый. И открывать его предстоит действующему чемпиону Испании поездкой в Каталонию. Правда, "Реал" отправляется в гости не к самым своим принципиальным соперникам из Барселоны, а к их соседям в Жирону.

Понятно, что это не "эль-класико", однако "сливочным" вряд ли стоит рассчитывать на легкую прогулку в противостоянии с менее статусным противником. Дело в том, что "королевский клуб" не смог выиграть у "бело-красных" два предыдущих матча – поражение (1:2) и ничья (1:1), которая пришлась на встречу первого круга сезона-2022/23.

Сейчас "Жирона" чувствует себя относительно спокойно в середине турнирной таблицы, хотя еще полностью и не обезопасила себя от вылета в Сегунду. С другой стороны, в случае победы команда Анхеля Мичела имеет шанс взлететь сразу на восьмое место, а там и до еврокубков недалеко - чем не стимул?

"Реал" уже и не мечтает о сохранении чемпионского титула – слишком далеко убежала "Барселона". А вторая строчка и место в Лиге чемпионов от мадридцев никуда не денутся. Так что вряд ли они будут рвать жилы в стремлении победить во что бы то ни стало, особенно в преддверии полуфиналов ЛЧ и финала Кубка Испании.

Однако аналитики Olimpbet не особо верят в то, что "Жирона" способна продлить свою успешную серию в противостоянии с "Реалом": П1 – 5.56, Х – 4.27, П2 – 1.61. Сам матч на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" ожидается "верховым": Тотал (2.5) М – 2.28, Б – 1.67. А наиболее вероятная разновидность счета – 1:1 и 0:2 с кэфом 8.

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"Бетис" – "Реал Сосьедад". 26 апреля, 2:00

Встреча соседей по турнирной таблице обещает получиться жаркой и бескомпромиссной. После 30 туров "Реал Сосьедад" идет четвертым, опережая "Бетис" на шесть очков, так что в случае победы в Севилье сан-себастьянцы практически отсекут прямого конкурента от притязаний на место в зоне Лиги чемпионов будущего сезона.

Несмотря на то, что матч пройдет на поле "Бетиса", эксперты Olimpbet считают, что шансов на благоприятный исход больше у басков: П1 – 3.18, Х – 3.33, П2 – 2.38.

Но не лишним будет напомнить, что "Реал Сосьедад" не может выиграть у "зелено-белых" на протяжении шести матчей, не забивает им в четырех встречах кряду, а последний визит "бело-голубых" на арену "Бенито Вильямарин" завершился форменным разгромом клуба из Сан-Себастьяна со счетом 4:0.

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