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Топовые футбольные матчи воскресенья по версии Olimpbet

Топовые футбольные матчи воскресенья по версии Olimpbet
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21 мая состоятся несколько интересных сражений на стадионах Европы. Самый популярный букмекер страны предлагает свою аналитику на эти встречи.

АПЛ. "Манчестер Сити" – "Челси". 21 мая, 21:00 (время Астаны)

Поставить у Olimpbet на ТБ(3) в этой игре по коэффициенту 1.84 кажется достаточно грамотным действием. Разгромив (4:0) в середине недели "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов, не будет нынешний монструозный "Ман Сити" притормаживать в игре с "Челси".

Пусть даже Пеп Гвардиола может дать отдых нескольким игрокам основного состава, парни из ротации манчестерцев также будут готовы поиздеваться над "Челси". Минимум три мяча забивались "горожанами" в последних восьми матчах в Премьер-лиге.

Также минимум два мяча хозяева забивали в своих последних восьми встречах сезона. Ставку на ИТБ(2) манчестерцев в Olimpbet можно сделать за 1.52.

Но при этом у самого народного казахстанского букмекера расклады на исход матча явно не в пользу гостей: П1 – 1.26, Х – 6.61, П2 – 11.

Кстати, весьма валидной выглядит коэффициент на то, что в матче забьют обе команды – 2.02. Ведь в какой бы ни был звериной форме нынешний "Ман Сити", лондонцы с их индивидуально топовыми исполнителями – не совсем уж мальчики для битья. Да, синие провалили сезон более чем полностью, но почему бы не хлопнуть дверью в концовке чемпионата в игре с фаворитом и не забить ему?

А специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Серия A. "Наполи" – "Интер" Милан. 21 мая, 22:00

"Интер" выиграл свои последние пять матчей в Серии А, в то время как "Наполи», досрочно завоевав историческое и долгожданное чемпионство, откровенно расслабился. Поражение от "Монцы" в прошлом туре тому прямое свидетельство. Лидеры неаполитанцев Кварацхелия и Осимхен уже мыслями в отпуске, в то время как миланцам эти гостевые очки ох как нужны.

Да, в середине недели "Интер" играл в ответном полуфинале ЛЧ (снова унизив "Милан"), но очки в воскресенье в Неаполе помогут гостям в борьбе за второе место по итогам сезона в Серии А.

Тем временем аналитики Olimpbet не выделяют в матче явного фаворита: П1 – 2.89, Х – 3.39, П2 – 2.54. А гостевая победа "Интера" с нулевой форой Ф2(0) по коэффициенту 1.8 видится более чем жизнеспособной. Кто желает более спокойного варианта, могут присмотреться к ИТБ (1) "Интера" за 1.56.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Ла Лига. "Валенсия" – "Реал" Мадрид. 21 мая, 22:30

"Валенсия", скрежеща зубами и потрескивая от немыслимого напряжения, вытаскивает себя (семь набранных очков в последних трех играх) из зоны вылета в Сегунду. Случись вылет – это был бы, как говорится, эпик фэйл для "летучих мышей".

Хотя стоп, почему в прошедшем времени? Да, валенсийцы, долгое время находившиеся в самом низу таблицы, сейчас немного поправили дела. Но до конца сезона в Ла Лиге еще четыре тура, а "оранжевые" оторвались от дышащей бедой бездны всего на три очка. Да еще и в гости пожалует "Реал".

А у того настроение тоже далекое от праздничного. Получив унижение в полуфинале ЛЧ от "Манчестер Сити", королевский клуб сейчас из мотивационной части актуально имеет разве что борьбу с "Атлетико" за второе место в таблице Ла Лиги.

Исторически "Валенсия" невероятно злобно встречает "Реал" на своем стадионе, мадридцы потерпели здесь немало чувствительных поражений. А теперь еще ситуация такова, что "бэтменам" нужно вырывать в предстоящей игре как минимум ничью.

Вероятность полюбовного исхода, по мнению аналитиков Olimpbet, самая низкая. Хотя не сильно они верят и в победу хозяев: П1 – 3.13, Х – 3.58, П2 – 2.29.

Поставить на 1Х в матче можно по коэффициенту 1.66. Победа валенсийцев с нулевой форой (в случае ничейного исхода – возврат) предлагается по привлекательному кэфу 2.29.

Линии на все интересные спортивные события – в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

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