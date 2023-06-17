Топ-матч в Брюсселе, Роналду против боснийцев, а Холанд - шотландцев

Olimpbet анализирует предстоящие игры квалификации Евро-2024, которые пройдут в субботу.

Группа F. Бельгия – Австрия. 18 июня, 00:45 (время Астаны)

В Брюсселе состоится один из центральных матчей всего третьего тура квалификации Евро-2024. Заново строящиеся "красные дьяволы", которые со своим "золотым" поколением, по большому счету, так ничего и не выиграли, примут сборную Австрии – одну из наиболее перспективных национальных команд Старого Света.

Австрийские футболисты сейчас на хорошем счету, а таких игроков, как Давид Алаба, Конрад Лаймер и Марсель Забитцер, смело можно причислять к звездам европейской величины.

Что касается бельгийцев, то они кардинально обновили состав после провального чемпионата мира в Катаре, хотя их многолетние лидеры – Кевин де Брейне и Тибо Куртуа – по-прежнему в строю. Как и Ромелу Лукаку, уже успевший в отборочном турнире Евро-2024 отметиться хет-триком в ворота сборной Швеции.

Альпийская команда пока единолично лидирует в квинтете F, победив в обоих стартовых матчах квалификации – Азербайджан (4:1) и Эстонию (2:1). У Бельгии на три очка меньше, но она и сыграла пока всего однажды, разгромив на выезде шведов 3:0.

Так что в случае домашней победы "красные дьяволы" при равенстве баллов опередят австрийцев в таблице. И эксперты Olimpbet считают такое развитие событий вполне реалистичным, видя в сборной Бельгии явного фаворита предстоящего матча: П1 – 1.66, Х – 3.99, П2 – 5.18.

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Группа J

Португалия – Босния и Герцеговина. 18 июня, 00:45

"Европейские бразильцы" пока полностью оправдывают статус фаворита отборочной группы J, обыграв в квалификации континентального первенства сборные Лихтенштейна и Люксембурга с общим счетом 10:0 – сейчас это лучшая разница забитых и пропущенных мячей среди всех участников отборочного турнира Евро-2024.

Босния и Герцеговина, конечно, соперник куда более серьезный, чем футбольные "карлики", однако и в противостоянии с балканцами Португалия считается безоговорочным фаворитом.

В пользу Криштиану Роналду сотоварищи и статистика, согласно которой португальцы еще никогда не уступали боснийцам (три победы и одна ничья). Причем сам КриРо еще в 2011-м году дважды забивал этому сопернику и спустя 12 лет наверняка захочет увеличить свой бомбардирский счет.

Аналитики Olimpbet почти не сомневаются в успехе коллектива Роберто Мартинеса, после продолжительной работы в сборной Бельгии принявшего новый вызов в виде команды Португалии: П1 – 1.19, Х – 7.18, П2 – 16. Более того, самый щедрый букмекер Казахстана склоняется к тому, что хозяева победят с преимуществом не менее двух мячей: Португалия (-1.5) – 1.58.

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Группа А

Норвегия – Шотландия. 17 июня, 22:00

Сборная Норвегии неудачно начала отборочный цикл Евро-2024, в двух матчах набрав всего одно очко. Но против Испании и Грузии не играл лучший голеадор современности Эрлинг Холанд, который в конце марта был не совсем здоров.

Сейчас лучший бомбардир АПЛ и свежеиспеченный победитель Лиги чемпионов в полном порядке, он полон решимости помочь своей национальной команде, которая впервые в текущей квалификации предстанет перед родными зрителями.

И норвежские болельщики вправе ждать от Холанда и Ко успешного выступления в ближайшей встрече. В соперниках у "викингов" сборная Шотландия – крепкий европейский середняк, но не более того.

Да, "горцы" уже успели удивить в этой квалификации футбольную общественность, обыграв Испанию 2:0. Но "красная фурия" была бита в домашних условиях, а на выезде шотландцы выступают намного скромнее.

Вот и самый надежный букмекер страны видит в скандинавах явного фаворита матча, который пройдет на стадионе "Уллевол" в Осло: П1 – 2.07, Х – 3.49, П2 – 3.64. При этом наиболее вероятный счет, по мнению экспертов Olimpbet, ничья 1:1 с коэффициентом 6.

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