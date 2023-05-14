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Топ-матч в Алматы и другие встречи воскресенья в Olimpbet-Чемпионате Казахстана

Топ-матч в Алматы и другие встречи воскресенья в Olimpbet-Чемпионате Казахстана
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14 мая "Кайрат" примет "Актобе", "Астана" будет гостить на своем стадионе, а в Кызылорде "степные волки" встретятся с "комбайнерами".

"Кайрат" (Алматы) – "Актобе" (Актобе). 14 мая, 17:00

Центральное событие всего девятого тура! В Алматы встретятся "Кайрат" и "Актобе" - команды с непримиримыми болельщиками.

"Желто-черные" с "красно-белыми" любят устраивать настоящие спектакли, нередко их матчи завершаются эпическими разгромами. В споре команд из Алматы и Актобе фиксировались такие несвойственные для футбола результаты, как 6:0, 6:1, 7:0, 7:1, 6:2. Их последняя встреча завершилась уверенной победой вице-чемпионов Казахстана со счетом 4:1.

Чего ждать от нового рандеву, к которому "Кайрат" и "Актобе" подходят соседями по турнирной таблице? Команда Кирилла Кекера отстает от коллектива Андрея Карповича на два очка, но в случае домашней победы обгонит ее.

Однако аналитики Olimpbet отдают небольшое предпочтение гостям: П1 – 2.9, Х – 3.35, П2 – 2.35. И на этот раз букмекеры не особо верят в голевую феерию: Тот (2.5) М – 1.73, Б – 2.03.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

"Окжетпес" (Кокшетау) – "Астана" (Астана). 14 мая, 15:00 (время Астаны)

Из-за того, что на стадионе в Кокшетау по-прежнему запрещено проводить матчи Olimpbet-Чемпионата Казахстана, "Окжетпес" примет "Астану"… на ее поле. Встреча этих команд пройдет на "Астана Арене", поэтому у "синегорцев" не будет никакого преимущества родных стен.

Кокшетаусцы и без того считались бы андердогами в сражении с действующим чемпионом и лидером нового сезона, а уж в таких обстоятельствах их шансы на удачный исход в противоборстве с "семикратными" сводятся практически к нулю.

Это наглядно демонстрируют и коэффициенты Olimpbet: П1 – 6.21, Х – 4.1, П2 – 1.5. При этом эксперты склоняются к тому, что матч в столице, скорее всего, будет "низовым": Тот (2.5) М - 2.21, Б - 1.62.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

"Кайсар" (Кызылорда) – "Тобол" (Костанай). 14 мая, 19:00

Закроет программу тура матч в Кызылорде, где местный "Кайсар" примет "Тобол". Обе команды находятся в не самом лучшем психологическом состоянии. У "степных волков" с учетом Olimpbet-Кубка Казахстана четыре поражения подряд. "Комбайнеры" же не могут выиграть в чемпионате на протяжении пяти последних туров, набрав в них всего два очка.

Эта встреча и должна продемонстрировать, какая из команд находится ближе к выходу из кризиса. Эксперты Olimpbet полагают, что у гостей почти в два раза больше шансов на победу, чем у хозяев: П1 – 3.6, Х – 3.55, П2 – 1.96. А самый вероятный счет, по их мнению, 0:1 с кэфом 6.36.

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