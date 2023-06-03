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"Тобол" - "Кызылжар": экс-лидер против бронзового призера

"Тобол" - "Кызылжар": экс-лидер против бронзового призера
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Центральный матч 12-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу пройдет в субботу в Костанае. Какие коэффициенты на встречу "Тобола" и "Кызылжара" дает самый популярный букмекер страны?

"Тобол" (Костанай) - "Кызылжар" (Петропавловск). 3 июня, 21:00 (время Астаны)

Первый летний тур Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу начнется интереснейшим матчем в Костанае, где местный "Тобол" примет "Кызылжар".

Еще пару недель назад петропавловцы шли в лидерах, однако два поражения подряд, от "Астаны" и "Ордабасы", отбросили северян на третью строчку таблицы, а вперед "Кызылжара" вырвались как раз команды из столицы и Шымкента.

"Тобол" же, напротив, после серии неудач, в двух последних матчах набрал максимум очков и немного поправил положение, поднявшись на седьмое место. Но даже в случае победы в очном противостоянии команда Милича Чурчича не сможет догнать коллектив Али Алиева.

Между тем, для "Кызылжара" уже хорошо то, что матч в Костанае пройдет не под крышей манежа, а на поле "Центрального" стадиона, на котором "Тобол" примет гостей впервые в сезоне.

Это обстоятельство заметно уравнивает шансы команд на успех, что хорошо видно по котировкам самого надежного букмекера страны: П1 - 2.41, Х - 3.36, П2 - 2.81.

При этом эксперты Olimpbet сомневаются, что соперники выдадут результативный матч: Тот (2.5) М - 1.73, Б - 2.03. Наиболее же вероятный счет встречи "Тобол" - "Кызылжар", по мнению аналитиков, ничья 1:1 с коэффициентом 6.

А самую широкую роспись на матчи 12-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу смотрите здесь.

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