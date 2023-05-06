Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Титульный бой Стерлинг vs Сехудо: кешбэк 20% от Olimpbet

Титульный бой Стерлинг vs Сехудо: кешбэк 20% от Olimpbet
©Olimpbet

Утром 7 мая по времени Астаны состоится турнир UFC 288. В главном событии зрителей ждет бой за титул в легчайшем весе. Чемпион Алджамейн Стерлинг будет защищать пояс в поединке с живой легендой MMA Генри Сехудо.

Интересно, что при разном бэкграунде двух бойцов аналитики Olimpbet дают на бой Стерлинг – Сехудо равные кэфы: П1 – 1.9, П2 – 1.9. При этом важно знать, что самый популярный букмекер страны страхует деньги своих клиентов. Вы можете поставить на победу Стерлинга и получить кешбэк 20% от Olimpbet, если ставка не сыграет.

И все же стоит разобраться, с чем подходят соперники к этой встрече.

Алджамейн Стерлинг – первый боец, который получил титул после дисквалификации соперника. Но тот скандальный поединок с Петром Яном только закалил Алджо. После него он победил Петра во второй раз, и уже по решению судей.

Прошлой осенью Стерлинг в доминирующей манере расправился с Ти Джеем Диллашоу. Американец обладает лучшими навыками борьбы в дивизионе, а в стойке ему помогает аномальный для легчайшего веса размах рух.

Генри Сехудо – бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе, олимпийский чемпион по борьбе в весе до 55 килограммов. Такого бэкграунда нет ни у кого в промоушене.

Последний бой Генри провел в 2020-ом, после чего объявил об уходе из MMA. И кто бы мог подумать, что спустя столько времени Сехудо вернется, чтобы вновь претендовать на пояс?

На стороне действующего чемпиона антропометрия и возраст – Алджамейн младше Генри на 3 года, регулярно бьется и пребывает в рассвете сил.

Но мало кто поспорит с тем, что Сехудо в пиковой форме казался куда более опасным соперником, чем Алджамейн. И возможно, именно опыт сыграет на руку претенденту.

Роспись на другие бои турнира UFC 288 смотрите у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии "Выбор года".

Трансляции топовых спортивных событий также ищите в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 16:35
Olimpbet.kz
©Olimpbet Титульный бой Стерлинг vs Сехудо: кешбэк 20% от Olimpbet
Сегодня , 13:00
Olimpbet.kz
© Важнейшие футбольные события субботы по версии Olimpbet
Сегодня , 12:00
Olimpbet.kz
© Суперматч в Костанае и фавориты против аутсайдеров
Вчера , 16:34
Olimpbet.kz
© Алькарас и лаки-лузер сыграют за выход в финал в Мадриде
4 мая, 19:03
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Брайтон" - "Манчестер Юнайтед": повторение недавнего полуфинала Кубка Англии
4 мая, 17:09
Olimpbet.kz
©Olimpbet На турнире WTA в Мадриде определятся финалистки
4 мая, 11:59
Olimpbet.kz
© Первый розыгрыш акции "Гонка за мечтой" уже сегодня!
3 мая, 18:03
Olimpbet.kz
© "Ман Сити" в погоне за чемпионством, а "Штутгарт" с "Айнтрахтом" - за финалом Кубка
3 мая, 16:53
Olimpbet.kz
© Швентек, Алькарас и Пегула бьются за выход в полуфиналы в Мадриде
2 мая, 16:49
Olimpbet.kz
© Лондонское дерби, битва двух "Реалов" и первый полуфинал Кубка Германии
2 мая, 12:50
Olimpbet.kz
© Грунтовые битвы сильнейших теннисистов: развязка близко
30 апреля, 17:49
Olimpbet.kz
©Olimpbet Топовые матчи АПЛ и Серии А - в раскладах от Olimpbet
30 апреля, 12:00
Olimpbet.kz
© Olimpbet-Кубок Казахстана: "Астана", "Кайрат" и "Тобол" - фавориты в своих парах
29 апреля, 17:54
Olimpbet.kz
© Важнейшие футбольные события субботы по версии Olimpbet
29 апреля, 14:22
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кубок Гагарина: теперь точно финиш!
29 апреля, 10:12
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кто станет первыми четвертьфиналистами Olimpbet-Кубка Казахстана?
28 апреля, 18:18
Olimpbet.kz
© Жаркое начало футбольного уикенда в Дортмунде и Памплоне
28 апреля, 13:46
Olimpbet.kz
© Рыбакиной предрекли победу на старте турнира в Мадриде
27 апреля, 20:35
Olimpbet.kz
© Самый горячий футбольный матч четверга по версии Olimpbet
27 апреля, 20:11
Olimpbet.kz
© "Ак Барс" - ЦСКА: серия возвращается в Москву
26 апреля, 19:29
Olimpbet.kz
© Решающая битва за "золото" Англии
26 апреля, 14:42
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Борьба нуждается в таких зрелищах": турнир с топ-спортсменами пройдет в Алматы
25 апреля, 20:13
Olimpbet.kz
© Топовые футбольные матчи вторника по версии Olimpbet
25 апреля, 18:05
Olimpbet.kz
© Без права на осечку: "Ак Барс" встречает ЦСКА
24 апреля, 18:59
Olimpbet.kz
© Битва за зону Лиги чемпионов – в коэффициентах Olimpbet
23 апреля, 15:29
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Барселона" постарается прервать свою неудачную серию в матче с "Атлетико"
23 апреля, 10:26
Olimpbet.kz
©Olimpbet Olimpbet представляет: суперматчи в Костанае и Алматы  
22 апреля, 17:35
Olimpbet.kz
© Сергей Павлович, новый амбассадор Olimpbet, выступит в главном бою UFC Fight Night 222
22 апреля, 16:48
Olimpbet.kz
© "Манчестер Сити" и "Боруссия" - фавориты субботних противостояний
22 апреля, 11:58
Olimpbet.kz
©Olimpbet Лидер против аутсайдера: коэффициенты на субботние игры Olimpbet-Чемпионата Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus