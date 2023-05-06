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Суперматч в Костанае и фавориты против аутсайдеров

Суперматч в Костанае и фавориты против аутсайдеров
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8-й тур Olimpbet-Чемпионата Казахстана начинается принципиальной встречей "Тобола" с "Кайратом". В то время как "Ордабасы", "Астана" и "Актобе" вряд ли испытают трудности в своих субботних играх.

Olimpbet-Чемпионат Казахстана. 8-й тур. "Тобол" (Костанай) – "Кайрат" (Алматы). 6 мая, 17:00 (время Астаны)

Игровой день открывает центральный матч всего восьмого тура: в Костанае отношения выяснят чемпионы страны 2021 и 2020 годов – "Тобол" и "Кайрат". Их встреча пройдет в манеже "желто-зеленых", что, конечно же, можно считать большим подспорьем для хозяев.

Однако "комбайнеры" не могут обыграть "желто-черных" в родных стенах уже на протяжении без малого пяти лет, с 13 мая 2018 года. Причем где бы их ни принимали – под крышей "Тобол Арены" или на "Центральном" стадионе. В четырех последних домашних матчах костанайцы дважды уступили клубу из Алматы и столько же раз сыграли с ним вничью.

Тем не менее эксперты Olimpbet считают именно "Тобол" фаворитом предстоящего противостояния: П1 – 1.98, Х – 3.65, П2 – 3.45. Но наиболее вероятный счет, по мнению букмекеров, все же ничейный – 1:1 с кэфом 6.4.

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"Актобе" (Актобе) – "Аксу" (Павлодарская область). 6 мая, 17:00

Для "Аксу" это будет первый матч под руководством нового главного тренера – Вахида Масудова, которому сразу же выпало испытание в виде тяжелейшего выезда в Актобе. К слову, Масудов относительно недавно, в сезоне-2021, возглавлял "красно-белых".

История взаимоотношений этих команд насчитывает всего две встречи, они состоялись в Olimpbet-чемпионате Казахстана прошлого года, и в обоих случаях победу праздновали футболисты "Актобе".

Сейчас это будет спор коллективов, которых разделяют 10 очков и столько же мест в турнирной таблице: актюбинцы идут третьими, павлодарцы – 13-ми. Поэтому вполне логично, что аналитики Olimpbet отдают такое серьезное предпочтение хозяевам: П1 – 1.16, Х – 7.01, П2 – 15.

И даже возможная победа "Актобе" с форой (-3.5) котируется ниже, чем простой выигрыш "Аксу" – коэффициентом 3.87.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

"Астана" (Астана) – "Мактаарал" (Туркестанская область). 6 мая, 19:00

Действующий чемпион Казахстана в игре против последней команды таблицы выглядит не менее безоговорочным фаворитом, чем "Актобе" в противостоянии с "Аксу". Столичная команда по итогам минувшего тура вышла на второе место, но на этом она точно останавливаться не собирается.

Эти две пары фаворитов и аутсайдеров роднит еще одно сходство: "Астана" с "Мактааралом" тоже встречались всего дважды в рамках Olimpbet-Чемпионата Казахстана – было это в прошлом году, и "семикратные" одержали две победы с общим счетом 7:0.

Самый надежный букмекер страны ожидаемо полагает, что у "Астаны" значительно больше шансов на успех, чем у гостей с юга: П1 – 1.2, Х – Х – 6.18, П2 – 14.

Правда, на этот раз эксперты Olimpbet сомневаются, что победа хозяев будет крупной: Ф1 (-2.5) – 2.61.

 

"Ордабасы" (Шымкент) – "Кайсар" (Кызылорда). 6 мая, 21:00

"Ордабасы" прогнозируемо идет в лидирующей группе. Правда, отрыв от "Кайсара", замыкающего после семи туров первую десятку, не так уж и велик – четыре очка. Так что в случае успеха в гостях кызылординцы приблизятся к шымкентцам вплотную.

И ведь подобный сценарий вполне реалистичен. "Орда" проиграла "степным волкам" четыре из пяти последних домашних матчей! Да и общая статистика взаимоотношений этих соперников складывается не в пользу клуба из Шымкента.

Тем не менее на этот раз аналитики Olimpbet почти не верят в благоприятный исход для "Кайсара": П1 – 1.58, Х – 3.99, П2 – 5.39. А самый ожидаемый счет – победа "Ордабасы" с 1:0 с коэффициентом 6.28.

А трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

 

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

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