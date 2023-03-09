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Стартует второй тур Olimpbet-Чемпионата Казахстана

Стартует второй тур Olimpbet-Чемпионата Казахстана
©Olimpbet

"Шахтер" с "Ордабасы" встретятся в столице, "Актобе" проведет первый домашний матч, а "Астана" отправилась в Алматы, но не в гости к "Кайрату". Расклады на эти игры дал самый популярный букмекер страны.

"Шахтер" (Караганда) – "Ордабасы" (Шымкент). 9 марта, 14:00

У "горняков" по-настоящему забойное расписание в начале Olimpbet-Чемпионата Казахстана: после визита к "Астане" в стартовом туре им предстоит принимать одного из главных фаворитов сезона шымкентский "Ордабасы".

Причем, чтобы встретить южан, "Шахтеру" даже не пришлось покидать пределы столицы. С "Ордой" карагандинцы сыграют на "Астана Арене", так как на стадионе в родном городе команде Игоря Солошенко пока играть нельзя – арена не соответствует требованиям ПФЛК.

В общем, получается, что домашним матч с "Ордабасы" для "горняков" будет только на бумаге, и такое формальное преимущество родных стен явно не добавляет "Шахтеру" шансов на благоприятный исход.

Эксперты Olimpbet не считают номинальных хозяев фаворитами предстоящего матча: П1 – 4.9, Х – 3.9, П2 – 1.64.

"Жетысу" (Талдыкорган) – "Астана" (Астана). 9 марта, 14:00

И "семиреченцы" пока не могут принимать гостей в своем городе из-за проблем с инфраструктурой талдыкорганского стадиона. Второй тур подряд домашний матч "Жетысу" будет проводить в Алматы, на арене "Жас Кыран".

Команда Алмаса Кулшинбаева смогла дать бой "Актобе", пропустив от серебряного призера минувшего сезона лишь один мяч и уступив 0:1. Но с "Астаной" клубу, только что поднявшемуся из Первой лиги, будет намного сложнее.

Действующий чемпион страны начал защиту титула с победы над «Шахтером» со счетом 2:1. Коллектив Григория Бабаяна считается безоговорочным фаворитом и в матче с "Жетысу": П1 – 9, Х – 4.91, П2 – 1.32.

Даже возможный выигрыш столичной команды с учетом форы Ф2 (-1.5) оценивается более низким кэфом, чем исход 1Х – 2.26 и 2.65 соответственно.

"Актобе" (Актобе) – "Окжетпес" (Кокшетау). 9 марта, 16:00

Для "красно-белых" это будет первый домашний матч сезона-2023. В стартовом туре серебряный призер минувшего Olimpbet-Чемпионата Казахстана, прямо скажем, не впечатлил – "Жетысу" был обыгран, но без особого блеска.

Однако на своем поле мы наверняка увидим совершенно другой "Актобе". Тем более, что в соперниках снова команда, вернувшаяся в элитный дивизион из Первой лиги – кокшетауский "Окжетпес".

По крайней мере, аналитики Olimpbet очень верят в благоприятный исход для хозяев: П1 – 1.49, Х – 4.2, П2 – 6.2. При этом, правда, сильно сомневаются, что игра получится "верховой": Тот (2.5) М – 1.76, Б – 2.

"Аксу" (Павлодарская область) – "Кайрат" (Алматы). 9 марта, 18:00

Обе команды разочаровали своих поклонников в первом туре Olimpbet-Чемпионата Казахстана. Павлодарцы по всем статьям уступили в Костанае "Тоболу" (1:3).  Алматинцы же, пусть и не проиграли, но не смогли удержать домашнее преимущество в два мяча над скромным "Атырау" (ничья 2:2).

Предыдущие матчи с участием этих клубов получились достаточно результативными, однако самый популярный букмекер Казахстана не особо верит в продолжение голевой феерии в их очной встрече: Тот (2.5) М – 1.67, Б – 2.12.

А шансов на победу, по мнению экспертов Olimpbet, немного больше у "Кайрата": П1 – 3, Х – 3.35, П2 – 2.28.

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