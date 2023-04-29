Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Кто станет первыми четвертьфиналистами Olimpbet-Кубка Казахстана?

Кто станет первыми четвертьфиналистами Olimpbet-Кубка Казахстана?
©Olimpbet

В субботу состоятся ответные матчи 1/8 финала в футбольном кубке страны. Эксперты самого популярного букмекера Казахстана составили коэффициенты на эти встречи.

Olimpbet-Кубок Казахстана. 1/8 финала. Ответные матчи.

"Окжетпес" (Кокшетау) – "Шахтер" (Караганда). 29 апреля, 13:00 (время Астаны)

Первый матч – 0:1.

На своем поле карагандинцы одержали победу с минимальным счетом благодаря голу Ивана Свиридова. А вот у "Окжетпеса" не будет в распоряжении полноценного домашнего матча – "синегорцы" по-прежнему не могут принимать гостей на родном стадионе в Кокшетау и вынуждены это делать на столичной "Астана Арене".

Впрочем, даже при таких обстоятельствах эксперты Olimpbet считают команду Сергея Попкова фаворитом предстоящей встречи: П1 – 2.19, Х – 3.39, П2 – 3.14. Однако шансы "Шахтера" на исход по итогам двухраундового противостояния оцениваются выше, причем заметно: Проход: "Окжетпес" – 2.76. Проход: "Шахтер" – 1.42.

Новичкам – вернем! Самый популярный казахстанский букмекер объявляет о старте акции для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее полную стоимость. Максимально – до 100 тысяч тенге! Правила участия читайте на странице акции. Помните об ответственной игре.

"Жетысу" (Талдыкорган) – "Кызылжар" (Петропавловск). 29 апреля, 15:00

Первый матч – 0:3

"Семиреченцы" проведут первый матч под руководством нового тренера. Возглавившему "Жетысу" Аскару Кожабергенову предстоит решить сложнейшую задачу – ликвидировать дефицит в три мяча в ответном матче против лидера Olimpbet-чемпионата Казахстана "Кызылжара".

В родных стенах петропавловцы победили со счетом 3:0, поэтому могут себя чувствовать в Талдыкоргане относительно спокойно. Однако сильно расслабляться северянам все же не стоит – кубковый турнир традиционно богат на сюрпризы.

Аналитики Olimpbet почти не верят в то, что "семиреченцам" удастся превзойти "Кызылжар" по сумме двух встреч. Проход: "Жетысу" – 12, а на "Кызылжар" соответствующего кэфа нет вообще.

Что касается отдельно взятой ответной игры, то в ней явного фаворита нет, самый популярный букмекер страны отдает даже небольшое предпочтение хозяевам: П1 – 2.36, Х – 3.25, П2 – 2.95.

"Мактаарал" (Туркестанская область) – "Ордабасы" (Шымкент). 29 апреля, 17:00

Первый матч – 2:1.

Первая битва в этом южном дерби завершилась гостевой победой "Мактаарала" в Шымкенте. Это может показаться парадоксальным, но ответная встреча состоится там же, на том же самом стадионе – имени Кажымукана.

По сути, "Орде" опять предстоит матч в родных стенах и при своих болельщиках, из-за чего ценность выездной победы "Мактаарала" практически нивелируется.

Вот и эксперты Olimpbet видят в шымкентцах безоговорочных фаворитов – П1 – 4.29, Х – 3.49, П2 – 1.82.

Но зато шансы команды Константина Горовенко на итоговый успех в сражении котируются выше, чем у коллектива Александра Седнева. Проход: "Мактаарал" – 1.6. Проход: "Ордабасы" – 2.27.

"Атырау" (Атырау) – "Актобе" (Актобе). 29 апреля, 19:00

Первый матч – 2:2.

Этим соперникам предстоит провести третью очную дуэль за две недели. В шестом туре Olimpbet-чемпионата Казахстана "Актобе" одержал крупную домашнюю победу со счетом 4:0, а вот в первом матче Olimpbet-Кубка РК уже была зафиксирована ничья 2:2, причем команды вновь выясняли отношения на территории "красно-белых".

Чем завершится их спор в Атырау? Два предыдущих визита "Актобе" в гости к "нефтяникам" вышли для одного из самых титулованных клуба страны очень успешными и завершались его победами. "Атырау" вообще не может выиграть у "красно-белых" более пяти лет.

Но сейчас эксперты Olimpbet считают атыраусцев пусть небольшими, но фаворитами – причем как ответного матча (П1 – 2.43, Х – 3.14, П2 – 2.94), так и по итогам обеих встреч (Проход: "Атырау" – 1.76. Проход: "Актобе" – 2.01).

А специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

 

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 10:12
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кто станет первыми четвертьфиналистами Olimpbet-Кубка Казахстана?
Вчера , 18:18
Olimpbet.kz
© Жаркое начало футбольного уикенда в Дортмунде и Памплоне
Вчера , 13:46
Olimpbet.kz
© Рыбакиной предрекли победу на старте турнира в Мадриде
27 апреля, 20:35
Olimpbet.kz
© Самый горячий футбольный матч четверга по версии Olimpbet
27 апреля, 20:11
Olimpbet.kz
© "Ак Барс" - ЦСКА: серия возвращается в Москву
26 апреля, 19:29
Olimpbet.kz
© Решающая битва за "золото" Англии
26 апреля, 14:42
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Борьба нуждается в таких зрелищах": турнир с топ-спортсменами пройдет в Алматы
25 апреля, 20:13
Olimpbet.kz
© Топовые футбольные матчи вторника по версии Olimpbet
25 апреля, 18:05
Olimpbet.kz
© Без права на осечку: "Ак Барс" встречает ЦСКА
24 апреля, 18:59
Olimpbet.kz
© Битва за зону Лиги чемпионов – в коэффициентах Olimpbet
23 апреля, 15:29
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Барселона" постарается прервать свою неудачную серию в матче с "Атлетико"
23 апреля, 10:26
Olimpbet.kz
©Olimpbet Olimpbet представляет: суперматчи в Костанае и Алматы  
22 апреля, 17:35
Olimpbet.kz
© Сергей Павлович, новый амбассадор Olimpbet, выступит в главном бою UFC Fight Night 222
22 апреля, 16:48
Olimpbet.kz
© "Манчестер Сити" и "Боруссия" - фавориты субботних противостояний
22 апреля, 11:58
Olimpbet.kz
©Olimpbet Лидер против аутсайдера: коэффициенты на субботние игры Olimpbet-Чемпионата Казахстана
21 апреля, 18:59
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кубок Гагарина: московские финалы - в раскладах Olimpbet
21 апреля, 16:43
Olimpbet.kz
©Olimpbet Джокович и Cвентек идут за титулами на грунте
20 апреля, 20:00
Olimpbet.kz
© Ответные сражения в Лиге Европы - в коэффициентах от Olimpbet
20 апреля, 17:34
Olimpbet.kz
© Первая ракетка мира начинает защиту титула в Штутгарте
19 апреля, 19:40
Olimpbet.kz
© С верой в чудо: "Баварии" и "Бенфике" нужны крупные победы в ответных матчах
19 апреля, 19:09
Olimpbet.kz
© Серия будет затяжной? Финал Кубка Гагарина в кэфах Olimpbet
19 апреля, 16:34
Olimpbet.kz
© Елена Рыбакина приехала за трофеем в Штутгарт
19 апреля, 12:40
Olimpbet.kz
©Olimpbet С Olimpbet надежно: вернем до 100 тысяч тенге новичкам!
18 апреля, 20:00
Olimpbet.kz
© Лига чемпионов: отыграются ли "синие" в ответных матчах?
17 апреля, 19:47
Olimpbet.kz
© Битва неудачников в АПЛ: "Ливерпуль" едет к "Лидсу"
17 апреля, 19:19
Olimpbet.kz
© Финал Кубка Гагарина: поехали!
17 апреля, 18:50
Olimpbet.kz
© Казахстанские борцы – лучшие в Азии!
16 апреля, 16:49
Olimpbet.kz
© Лондонское дерби и сражение на "Месталье"
16 апреля, 10:51
Olimpbet.kz
© Праздник футбола на матче "Астана" - "Кайрат"
15 апреля, 17:33
Olimpbet.kz
©Olimpbet Холлоуэй vs Аллен: кешбэк 25% и расклад на бой от Olimpbet

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus