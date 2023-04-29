Кто станет первыми четвертьфиналистами Olimpbet-Кубка Казахстана?

В субботу состоятся ответные матчи 1/8 финала в футбольном кубке страны. Эксперты самого популярного букмекера Казахстана составили коэффициенты на эти встречи.

Olimpbet-Кубок Казахстана. 1/8 финала. Ответные матчи.

"Окжетпес" (Кокшетау) – "Шахтер" (Караганда). 29 апреля, 13:00 (время Астаны)

Первый матч – 0:1.

На своем поле карагандинцы одержали победу с минимальным счетом благодаря голу Ивана Свиридова. А вот у "Окжетпеса" не будет в распоряжении полноценного домашнего матча – "синегорцы" по-прежнему не могут принимать гостей на родном стадионе в Кокшетау и вынуждены это делать на столичной "Астана Арене".

Впрочем, даже при таких обстоятельствах эксперты Olimpbet считают команду Сергея Попкова фаворитом предстоящей встречи: П1 – 2.19, Х – 3.39, П2 – 3.14. Однако шансы "Шахтера" на исход по итогам двухраундового противостояния оцениваются выше, причем заметно: Проход: "Окжетпес" – 2.76. Проход: "Шахтер" – 1.42.

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"Жетысу" (Талдыкорган) – "Кызылжар" (Петропавловск). 29 апреля, 15:00

Первый матч – 0:3

"Семиреченцы" проведут первый матч под руководством нового тренера. Возглавившему "Жетысу" Аскару Кожабергенову предстоит решить сложнейшую задачу – ликвидировать дефицит в три мяча в ответном матче против лидера Olimpbet-чемпионата Казахстана "Кызылжара".

В родных стенах петропавловцы победили со счетом 3:0, поэтому могут себя чувствовать в Талдыкоргане относительно спокойно. Однако сильно расслабляться северянам все же не стоит – кубковый турнир традиционно богат на сюрпризы.

Аналитики Olimpbet почти не верят в то, что "семиреченцам" удастся превзойти "Кызылжар" по сумме двух встреч. Проход: "Жетысу" – 12, а на "Кызылжар" соответствующего кэфа нет вообще.

Что касается отдельно взятой ответной игры, то в ней явного фаворита нет, самый популярный букмекер страны отдает даже небольшое предпочтение хозяевам: П1 – 2.36, Х – 3.25, П2 – 2.95.

"Мактаарал" (Туркестанская область) – "Ордабасы" (Шымкент). 29 апреля, 17:00

Первый матч – 2:1.

Первая битва в этом южном дерби завершилась гостевой победой "Мактаарала" в Шымкенте. Это может показаться парадоксальным, но ответная встреча состоится там же, на том же самом стадионе – имени Кажымукана.

По сути, "Орде" опять предстоит матч в родных стенах и при своих болельщиках, из-за чего ценность выездной победы "Мактаарала" практически нивелируется.

Вот и эксперты Olimpbet видят в шымкентцах безоговорочных фаворитов – П1 – 4.29, Х – 3.49, П2 – 1.82.

Но зато шансы команды Константина Горовенко на итоговый успех в сражении котируются выше, чем у коллектива Александра Седнева. Проход: "Мактаарал" – 1.6. Проход: "Ордабасы" – 2.27.

"Атырау" (Атырау) – "Актобе" (Актобе). 29 апреля, 19:00

Первый матч – 2:2.

Этим соперникам предстоит провести третью очную дуэль за две недели. В шестом туре Olimpbet-чемпионата Казахстана "Актобе" одержал крупную домашнюю победу со счетом 4:0, а вот в первом матче Olimpbet-Кубка РК уже была зафиксирована ничья 2:2, причем команды вновь выясняли отношения на территории "красно-белых".

Чем завершится их спор в Атырау? Два предыдущих визита "Актобе" в гости к "нефтяникам" вышли для одного из самых титулованных клуба страны очень успешными и завершались его победами. "Атырау" вообще не может выиграть у "красно-белых" более пяти лет.

Но сейчас эксперты Olimpbet считают атыраусцев пусть небольшими, но фаворитами – причем как ответного матча (П1 – 2.43, Х – 3.14, П2 – 2.94), так и по итогам обеих встреч (Проход: "Атырау" – 1.76. Проход: "Актобе" – 2.01).

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