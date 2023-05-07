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Сражения за Лигу чемпионов в АПЛ и Серии А

Сражения за Лигу чемпионов в АПЛ и Серии А
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Главные футбольные матчи воскресенья по версии Olimpbet. В английской Премьер-лиге "Ньюкасл" сразится с "Арсеналом", "Вест Хэм" примет "Манчестер Юнайтед", а в чемпионате Италии "Аталанта" встретится с "Ювентусом".

АПЛ. 35-й тур. "Ньюкасл" - "Арсенал". 7 мая, 21:30 (время Астаны)

"Сороки" с "канонирами" проведут центральный матч 35-го тура в АПЛ, по итогам которого "Арсенал" может окончательно распрощаться с мечтами о чемпионстве.

"Ньюкасл" сам будет невероятно заряжен на победу, "черно-белые" ведут заочную, но очень упорную борьбу с "Манчестер Юнайтед" за третью призовую строчку, да и места в зоне ЛЧ обе эти команды себе еще не гарантировали.

Между прочим, коллектив Эдди Хау оказался одним из немногих, кому удалось не проиграть "оружейникам" в первом круге чемпионата, когда "Арсенал" всех сметал на своем пути и уверенно возглавлял таблицу - в 19-м туре соперники выдали нулевую ничью. А предыдущий визит лондонцев в Ньюкасл-апон-Тайн завершился для столичной команды крайне неудачно – поражением 0:2.

Вот и теперь аналитики Olimpbet верят, что у "сорок" шансов на победу ничуть не меньше, чем у экс-лидера: П1 - 2.41, Х - 3.73, П2 - 2.84.

Фаворитом "Ньюкасл" выглядит и в прогнозах по угловым: П1 - 1.77, Х - 9, П2 - 2.5. А вот что касается желтых карточек, то по ним ожидается абсолютное равенство: П1 - 2.33, Х - 4, П2 - 2.3.

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"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед". 8 мая, 00:00

"Молотобойцам" календарь приготовил сюрприз в виде двух подряд матчей против клубов из Манчестера. Посреди недели "Вест Хэм" гостил у "Сити" и крупно проиграл "горожанам" со счетом 0:3. В воскресенье лондонцы примут "Юнайтед" и на глазах родных зрителей постараются прервать неприятную серию из трех поражений в АПЛ.

Однако в матче с "красными дьяволами" футболисты команды Дэвида Мойеса наверняка уже будут держать в головах следующий матч - первый полуфинал Лиги против голландского "АЗ Алкмар".

Манкунианцы же свой международный сезон уже завершили, а вот в Премьер-лиге продолжают борьбу за место в первой четверке, и для достижения этой цели терять очки им нежелательно. Особенно после поражения 0:1 от "Брайтона" посреди недели, из-за которого МЮ не смог обойти "Ньюкасл" и остался четвертым.

Эксперты Olimpbet полагают, что у гостей больше шансов на благоприятный исход матча в английской столице: П1 - 3.38, Х - 3.73, П2 - 2.12. Кроме того, букмекеры склоняются к тому, что отличиться, скорее всего, удастся обеим командам: Обе забьют: да - 1.6. Обе забьют: нет - 2.36. При этом наиболее вероятный счет, по их мнению, - ничья 1:1 с кэфом 6.86.

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Серия А. 34-й тур. "Аталанта" - "Ювентус". 7 мая, 16:30

Важнейший матч в плане итогового распределения команд в верхней части таблицы Серии А. "Ювентус" идет третьим, "Аталанта" располагается на пятой позиции, а это уже не зона Лиги чемпионов. Однако между ближайшими соперниками всего пять очков разницы, так что в случае победы "черно-синие" заметно сократят свое отставание от туринцев.

И ведь успешный сценарий матча для клуба из Бергамо вполне реален. "Аталанта" не проигрывает "старой синьоре" на протяжении трех матчей, а на своем поле последний раз уступала "Ювентусу" в ноябре 2019-го.

Самый надежный букмекер Казахстана и сейчас считает, что шансы "Аталанты" на успех выше, чем у "бьянконери": П1 - 2.41, Х - 3.38, П2 - 3.08. Наиболее же вероятный счет матча, по версии экспертов Olimpbet, - ничья 1:1 с коэффициентом 6.13.

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