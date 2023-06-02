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Сотворит ли Путинцева еще одну сенсацию на "Ролан Гаррос"?

Сотворит ли Путинцева еще одну сенсацию на "Ролан Гаррос"?
©Olimpbet

На Открытом чемпионате Франции всех удивляет казахстанская теннисистка, которая сегодня может оформить выход в 1/8 финала. Расклады на матч с ее участием, а также игру Стефаноса Циципаса, дает самый популярный букмекер страны.

Слоан Стивенс (США) – Юлия Путинцева (Казахстан). 2 июня, 18:15 (время Астаны)

28-летняя казахстанская теннисистка продолжает свой победный путь на "Ролан Гаррос". В предыдущем матче она поразила всех, сенсационно обыграв Чжэн Циньвэнь из Китая – (6:3, 4:6, 6:2). А за выход в 1/8 финала Путинцевой, занимающей 58-е место в рейтинге WTA, предстоит сразиться с американкой Слоан Стивенс, входящей в топ-30.

Настроение у казахстанки подпорчено – накануне она вместе с россиянкой Камиллой Рахимовой разгромно проиграла в парном разряде. Да и сил тоже потрачено немало – несколько дней она играет без отдыха, и даже последняя победа далась непросто.

У Стивенс в этом плане ситуация получше. Она из парного разряда вылетела уже давно и сосредоточена только на "одиночке", где не отдает соперницам больше четырех геймов.

В первом матче на "Ролан Гаррос" она прошла более рейтинговую чешку Каролину Плишкову, отличающуюся мощной подачей (6-0, 6-4). А затем без проблем разобралась с набравшей неплохую форму россиянкой Варварой Грачевой (6-2, 6-1).

Однозначно обе соперницы доставят в этой встрече друг другу проблемы. Скорее всего, каждая выиграет по сету, и игра затянется до трех партий.

Все-таки Путинцева хоть и допускает ошибки, но на характере вытаскивает многие матчи и умеет противостоять атакующим соперницам. Тем более, Стивенс – не самый быстрый игрок, что повышает шансы казахстанки проявить сильные стороны и хорошо просчитать свои действия тактически.

Тем не менее эксперты Olimpbet считают Стивенс фавориткой встречи: П1 – 1.53, П2 – 2.54. Коэффициент же на то, что Путинцева выиграет в два сета и сотворит еще одну сенсацию – 3.95.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Диего Шварцман (Аргентина) – Стефанос Циципас (Греция). 2 июня, 19:30

Циципас, пятая ракетка мира, входит в число фаворитов "Ролан Гаррос". В этом году он выиграл на грунте 15 из 19 матчей. На этом покрытии соперники встречались дважды и оба раза грек был сильнее.

Шварцман еще пару лет назад входил в число сильнейших теннисистов планеты. Сейчас он хоть и откатился в рейтинге к концу первой сотни, но все еще является в Туре одним из опаснейших грунтовиков. Не обладая мощными физическими данными и будучи невысокого роста, в отличие от того же Циципаса, Шварцман делает в своих матчах ставку на скорость. И как минимум, забрать один сет у грека ему точно по силам.

При этом аналитики Olimpbet не сомневаются, что Циципас оформит в этом матче выход в 1/8 финала – П1 – 6.99, П2 – 1.11. Коэффициент на Тотал (33.5) Больше – 1.96.

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А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

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