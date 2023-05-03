© Швентек, Алькарас и Пегула бьются за выход в полуфиналы в Мадриде

Сегодня проходят четвертьфинальные игры на турнирах WTA 1000 и ATP 1000 в столице в Испании. Эксперты Olimpbet предлагают следующие расклады на эти матчи.

WTA 1000. Мадрид. Джессика Пегула (США) – Вероника Кудерметова (Россия). 3 мая, 17:00 (время Астаны)

Пегула, третья ракетка мира, в прошлом году дошла в Мадриде до финала и на этот раз стабильно движется к главной битве за трофей. Она провела на испанском грунте три матча, проиграв только один сет. Да, ей достались не самые сложные соперницы, и в двух встречах она затягивала до тай-брейка, но нужно учитывать, что и грунт – не профильное покрытие для американки.

Россиянка же впервые за несколько турниров добралась так далеко. Она тоже является сеянной и тоже успела провести три встречи. Но во всех матчах на турнире в Мадриде 13-я ракетка мира побеждала только в трех сетах. И тут нужно больше отдать должное ее моральному настрою нежели физической форме.

Эксперты Olimpbet считают, что в этом матче обойдется без сенсаций и Пегула продолжит успешно защищать свои рейтинговые очки – П1 – 1.41, П2 – 3.02. Также можно поставить на то, что американка одержит легкую победу. Коэффициент на счет 2:0 – 1.96.

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ATP 1000. Мадрид. Карлос Алькарас (Испания) – Карен Хачанов (Россия). 3 мая, 20:00

Похожий четвертьфинал, если смотреть на рейтинг теннисистов. Вторая ракетка мира встретится с 12-й. Алькарас в предыдущей встрече сыграл повторение прошлогоднего финала и доказал, что не зря приехал в Мадрид защищать свой титул, разнеся вице-чемпиона Александра Зверева (6:1, 6:2) и не проиграв ни одного гейма на своей подаче.

Хачанов по ходу сезона дважды доходил до полуфиналов. Но очевидно, что в этот раз барьер 1/4-й ему не преодолеть. Все его предыдущие победы на турнире доставались не так просто. И в настоящий момент россиянин явно не та сила, способная остановить разыгравшегося испанца.

По мнению аналитиков Olimpbet, Хачанов не станет проблемой для Алькараса. Испанец пройдет в полуфинал уверенно, не затягивая матч. Самый вероятный исход – 2:0 с кэфом 1.32.

WTA 1000. Мадрид. Ига Швентек (Польша) – Петра Мартич (Хорватия). 4 мая, 00:00

Первая ракетка мира в 1/8 финала неожиданно провозилась с россиянкой Екатериной Александровой целых три сета. Но особое внимание этому вряд ли стоит уделять, так как статистика Швентек на грунте впечатляет – из 26 последних матчей на таком покрытии она выиграла 25. А та единственная проигранная встреча состоялась более полугода назад.

Какой бы опытной ни была Мартич, польская теннисистка ей не по зубам. Тем более, хорватка, выходя на корт в статусе аутсайдера, редко перехватывает инициативу и одерживает победу.

Самый популярный букмекер Казахстана не сомневается, что Швентек оформит в этой встрече выход в полуфинал – П1 – 1.08, П2 – 8.5. Но можно предположить, что первая ракета мира после предыдущей встречи будет немного уставшей, а быстрый грунт поможет опытной хорватке заценить несколько геймов – Ф2(6.5) – 1.96.

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