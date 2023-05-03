Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Швентек, Алькарас и Пегула бьются за выход в полуфиналы в Мадриде

Швентек, Алькарас и Пегула бьются за выход в полуфиналы в Мадриде
©

Сегодня проходят четвертьфинальные игры на турнирах WTA 1000 и ATP 1000 в столице в Испании. Эксперты Olimpbet предлагают следующие расклады на эти матчи.

WTA 1000. Мадрид. Джессика Пегула (США) – Вероника Кудерметова (Россия). 3 мая, 17:00 (время Астаны)

Пегула, третья ракетка мира, в прошлом году дошла в Мадриде до финала и на этот раз стабильно движется к главной битве за трофей. Она провела на испанском грунте три матча, проиграв только один сет. Да, ей достались не самые сложные соперницы, и в двух встречах она затягивала до тай-брейка, но нужно учитывать, что и грунт – не профильное покрытие для американки.

Россиянка же впервые за несколько турниров добралась так далеко. Она тоже является сеянной и тоже успела провести три встречи. Но во всех матчах на турнире в Мадриде 13-я ракетка мира побеждала только в трех сетах. И тут нужно больше отдать должное ее моральному настрою нежели физической форме.

Эксперты Olimpbet считают, что в этом матче обойдется без сенсаций и Пегула продолжит успешно защищать свои рейтинговые очки – П1 – 1.41, П2 – 3.02. Также можно поставить на то, что американка одержит легкую победу. Коэффициент на счет 2:0 – 1.96.

Новичкам – вернем! Самый популярный казахстанский букмекер объявляет о старте акции для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее полную стоимость. Максимально – до 100 тысяч тенге! Правила участия читайте на странице акции "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.

ATP 1000. Мадрид. Карлос Алькарас (Испания) – Карен Хачанов (Россия). 3 мая, 20:00

Похожий четвертьфинал, если смотреть на рейтинг теннисистов. Вторая ракетка мира встретится с 12-й. Алькарас в предыдущей встрече сыграл повторение прошлогоднего финала и доказал, что не зря приехал в Мадрид защищать свой титул, разнеся вице-чемпиона Александра Зверева (6:1, 6:2) и не проиграв ни одного гейма на своей подаче.

Хачанов по ходу сезона дважды доходил до полуфиналов. Но очевидно, что в этот раз барьер 1/4-й ему не преодолеть. Все его предыдущие победы на турнире доставались не так просто. И в настоящий момент россиянин явно не та сила, способная остановить разыгравшегося испанца.

По мнению аналитиков Olimpbet, Хачанов не станет проблемой для Алькараса. Испанец пройдет в полуфинал уверенно, не затягивая матч. Самый вероятный исход – 2:0 с кэфом 1.32.

WTA 1000. Мадрид. Ига Швентек (Польша) – Петра Мартич (Хорватия). 4 мая, 00:00

Первая ракетка мира в 1/8 финала неожиданно провозилась с россиянкой Екатериной Александровой целых три сета. Но особое внимание этому вряд ли стоит уделять, так как статистика Швентек на грунте впечатляет – из 26 последних матчей на таком покрытии она выиграла 25. А та единственная проигранная встреча состоялась более полугода назад.

Какой бы опытной ни была Мартич, польская теннисистка ей не по зубам. Тем более, хорватка, выходя на корт в статусе аутсайдера, редко перехватывает инициативу и одерживает победу.

Самый популярный букмекер Казахстана не сомневается, что Швентек оформит в этой встрече выход в полуфинал – П1 –  1.08, П2 –  8.5. Но можно предположить, что первая ракета мира после предыдущей встречи будет немного уставшей, а быстрый грунт поможет опытной хорватке заценить несколько геймов –  Ф2(6.5) –  1.96. 

А трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet WTA ATP

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 18:03
Olimpbet.kz
© "Ман Сити" в погоне за чемпионством, а "Штутгарт" с "Айнтрахтом" - за финалом Кубка
Сегодня , 16:53
Olimpbet.kz
© Швентек, Алькарас и Пегула бьются за выход в полуфиналы в Мадриде
Вчера , 16:49
Olimpbet.kz
© Лондонское дерби, битва двух "Реалов" и первый полуфинал Кубка Германии
Вчера , 12:50
Olimpbet.kz
© Грунтовые битвы сильнейших теннисистов: развязка близко
30 апреля, 17:49
Olimpbet.kz
©Olimpbet Топовые матчи АПЛ и Серии А - в раскладах от Olimpbet
30 апреля, 12:00
Olimpbet.kz
© Olimpbet-Кубок Казахстана: "Астана", "Кайрат" и "Тобол" - фавориты в своих парах
29 апреля, 17:54
Olimpbet.kz
© Важнейшие футбольные события субботы по версии Olimpbet
29 апреля, 14:22
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кубок Гагарина: теперь точно финиш!
29 апреля, 10:12
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кто станет первыми четвертьфиналистами Olimpbet-Кубка Казахстана?
28 апреля, 18:18
Olimpbet.kz
© Жаркое начало футбольного уикенда в Дортмунде и Памплоне
28 апреля, 13:46
Olimpbet.kz
© Рыбакиной предрекли победу на старте турнира в Мадриде
27 апреля, 20:35
Olimpbet.kz
© Самый горячий футбольный матч четверга по версии Olimpbet
27 апреля, 20:11
Olimpbet.kz
© "Ак Барс" - ЦСКА: серия возвращается в Москву
26 апреля, 19:29
Olimpbet.kz
© Решающая битва за "золото" Англии
26 апреля, 14:42
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Борьба нуждается в таких зрелищах": турнир с топ-спортсменами пройдет в Алматы
25 апреля, 20:13
Olimpbet.kz
© Топовые футбольные матчи вторника по версии Olimpbet
25 апреля, 18:05
Olimpbet.kz
© Без права на осечку: "Ак Барс" встречает ЦСКА
24 апреля, 18:59
Olimpbet.kz
© Битва за зону Лиги чемпионов – в коэффициентах Olimpbet
23 апреля, 15:29
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Барселона" постарается прервать свою неудачную серию в матче с "Атлетико"
23 апреля, 10:26
Olimpbet.kz
©Olimpbet Olimpbet представляет: суперматчи в Костанае и Алматы  
22 апреля, 17:35
Olimpbet.kz
© Сергей Павлович, новый амбассадор Olimpbet, выступит в главном бою UFC Fight Night 222
22 апреля, 16:48
Olimpbet.kz
© "Манчестер Сити" и "Боруссия" - фавориты субботних противостояний
22 апреля, 11:58
Olimpbet.kz
©Olimpbet Лидер против аутсайдера: коэффициенты на субботние игры Olimpbet-Чемпионата Казахстана
21 апреля, 18:59
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кубок Гагарина: московские финалы - в раскладах Olimpbet
21 апреля, 16:43
Olimpbet.kz
©Olimpbet Джокович и Cвентек идут за титулами на грунте
20 апреля, 20:00
Olimpbet.kz
© Ответные сражения в Лиге Европы - в коэффициентах от Olimpbet
20 апреля, 17:34
Olimpbet.kz
© Первая ракетка мира начинает защиту титула в Штутгарте
19 апреля, 19:40
Olimpbet.kz
© С верой в чудо: "Баварии" и "Бенфике" нужны крупные победы в ответных матчах
19 апреля, 19:09
Olimpbet.kz
© Серия будет затяжной? Финал Кубка Гагарина в кэфах Olimpbet
19 апреля, 16:34
Olimpbet.kz
© Елена Рыбакина приехала за трофеем в Штутгарт

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus