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Show must go on: ждать ли сюрпризов от очередного выставочного боя Мейвезера?

Show must go on: ждать ли сюрпризов от очередного выставочного боя Мейвезера?
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Рано утром 26 февраля состоится поединок легендарного боксера против профессионального бойца MMA. Каковы кэфы на бой Мейвезер - Чалмерс у крупнейшего казахстанского букмекера Olimpbet?

Выход на боксерский ринг одного из самых известных спортсменов в истории всегда привлекает внимание, даже если он носит выставочный характер. Аналитики Olimpbet дают на бой вполне логичные коэффициенты: П1 - 1.06, П2 - 8.05. Но все ли так очевидно в этом противостоянии?

Начнем с Флойда Мейвезера. 50:0 ­– рекорд, который говорит обо всем. Самый высокооплачиваемый боксер в истории, который смог построить денежную империю совместно с безупречным спортивным наследием. В последнем профессиональном бою Флойд нокаутировал Конора Макгрегора, но при этом не ушел из спорта навсегда, а провел уже пять выставочных боев.

Флойду нравится бокс, а еще больше нравится зарабатывать деньги. Его навыков хватает, чтобы даже в 46 лет играючи разбираться с блогерами и кикбоксерами. Но насколько его шансы велики против не самого заурядного бойца MMA?

Аарон Чалмерс ­– боец из Великобритании. Большую часть карьеры он провел в смешанных единоборствах, что привело его к контракту с Bellator, где он одержал две победы и потерпел два поражения. Правда, в ММА Чалмерс не выступал уже три года, а совсем недавно дебютировал в профессиональном боксе.

Несмотря на куда менее внушительный послужной список британца, стоит отметить, что от других "выставочных" оппонентов Мейвезера его отличают как минимум два преимущества. У Аарона действительно сильный удар, а также опыт в боксерском ринге, что дает ему чуть более ощутимые шансы на успех.

Какой может быть исход этого боя? Вероятнее всего, Флойд легко одолеет менее опытного противника. Но некоторые факторы могут сыграть на руку Чалмерсу: возраст американца и поддержка родной публики. Бой пройдет в Лондоне, и множество фанатов из Англии готовы максимального поддержать соотечественника.

Но какими бы ни были преимущества у Чалмерса, они разбиваются об один простой факт: против него Флойд Мейвезер. И все же иногда хочется верить, что чудеса случаются…

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Метки:
Мейвезер Флойд Букмекеры Olimpbet

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