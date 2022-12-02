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Шок на ЧМ-2022! Япония обыгрывает Испанию, Бельгия и Германия не выходят в плей-офф

Шок на ЧМ-2022! Япония обыгрывает Испанию, Бельгия и Германия не выходят в плей-офф
©twitter.com/FIFAWorldCup

На чемпионате мира по футболу-2022 определились участники плей-офф от группы F. Ими стали команды Хорватии и Марокко.

Сборная Марокко в последнем матче группового этапа обыграла Канаду и вышла в 1/8 с первого места. Матч завершился со счетом 2:1. Уже на четвертой минуте Марокко вывел вперед Хаким Зиеш. А на 23-й закрепил успех команды Юссеф Эн-Несири. Победа могла быть оформлена и всухую, но на 40-й минуте Наиф Агуэрд забил автогол.

Сборная Хорватии вышла в плей-офф со второго места в группе, сыграв в нулевую ничью с Бельгией. 

По итогам трех туров сборная Марокко набрала семь очков, Ховартия - пять. Сборная Бельгии не смогла пробиться в плей-офф, набрав всего четыре балла. За бортом осталась и команда Канады, не набравшая ни одного очка.

Очередная сенсация произошла в группе Е. В последнем туре сборная Испании упустила лидерство в таблице, неожиданно проиграв Японии. 

Матч, прошедший на стадионе "Халифа", завершился волевой победой японцев со счетом 2:1. На 11-й минуте встречи открыл счет нападающий испанцев Альваро Мората. Но в начале второго тайма японской команде удалось перевернуть все в свою пользу благодаря мячам Ритсу Доана (48-я) и Ао Танаки (51-я).

Благодаря этому успеху японская команда вышла в плей-офф мундиаля с первого места, набрав шесть очков. Испанцы с четырьмя баллами заняли вторую строчку, опередив Германию по разнице голов. Последнее место досталось Коста-Рике с тремя очками.

Сборная Германии, в свою очередь, победила команду Коста-Рики, но все равно не смогла пробиться в плей-офф. 

Матч, прошедший на стадионе "Аль-Байт", завершился победой немцев со счетом 4:2. Уже на десятой минуте счет открыл немецкий нападающий Серж Гнабри. Но во втором тайме коста-риканцы переломили ход встречи благодаря мячам Ельцина Техеды (58-я) и Хуана Варгаса (70-я). На 73-й минуте равенство на табло восстановил вышедший на замену Кай Хаверц, а спустя еще 12 минут он оформил дубль. На первой добавленной минуте Никлас Фюллькруг установил на табло окончательный результат - 4:2.

Для сборной Германии это уже второй подряд вылет в групповом этапе на мундиалях. На ЧМ-2018 в России немцы также не сумели пробиться в 1/8 финала.

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Футбольный кружок

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