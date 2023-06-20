© Шанс забить для Роналду и экзамен для Грузии

В Olimpbet дали расклады на топовые матчи квалификации Евро-2024, которые пройдут в ночь со вторника на среду.

Группа J. Исландия – Португалия. 21 июня, 00:45 (время Астаны)

Португальцы ожидаемо возглавляют турнирную таблицу своей группы, одержав три победы из трех возможных с умопомрачительным общим счетом 13:0. Команда Роберто Мартинеса до сих пор не пропустила в квалификации Евро-2024 ни одного гола и имеет абсолютно лучшую разницу мячей среди всех сборных.

Что до исландцев, то они, похоже, после недолгого всплеска возвращают себе статус обычного европейского середняка, без каких-либо притязаний на грандиозные свершения. В активе "викингов" всего три очка, выиграли они пока только у безнадежных аутсайдеров из Лихтенштейна, а вот более сильным соперникам из Боснии и Герцеговины, а также Словакии – уступили. Поэтому и располагаются в таблице секстета J на предпоследнем месте, опережая лишь тот самый Лихтенштейн и находясь даже позади Люксембурга.

Криштиану Роналду и Ко смело можно считать фаворитом матча с островитянами, даже с учетом того, что играть они будут в Рейкьявике. Прогноз экспертов Olimpbet это красноречиво подтверждает: П1 – 9.75, Х – 5.76, П2 – 1.3.

Есть резон обратить внимание на ставку "Гол Роналду" – 1.56. КриРо, несмотря на все старания, ушел без забитого мяча в матче с боснийцами, поэтому сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию в игре против Исландии.

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Группа А. Шотландия – Грузия. 21 июня, 00:45

"Тартановая армия" – одно из главных открытий трех стартовых туров отборочного цикла Евро-2024. Шотландцы уже успели обыграть крепкий Кипр, звездную Испанию и Норвегию с Эрлингом Холандом.

Сейчас "горцы" единолично возглавляют группу А и при любом исходе матча с Грузией останутся лидерами до осенней части квалификации.

К слову, "крестоносцы" – ближайшие преследователи британцев, в их активе четыре набранных очка, добытые благодаря домашней ничьей с Норвегией (1:1) и выездной победе над Кипром (2:1).

Вилли Саньолю удалось объединить ярких грузинских индивидуальностей в боеспособный коллектив, роль первой скрипки в котором, конечно же, выполняет Хвича Кварацхелия.

Однако команде свежеиспеченного обладателя "скудетто" в составе "Наполи" придется неимоверно сложно в гостях у шотландцев. Коллектив Стива Кларка на своем поле разобрал на запчасти "красную фурию" (2:0), а уж в противостоянии с Грузией "тартановая армия" точно будет иметь не меньше шансов на благоприятный для себя исход.

Аналитики Olimpbet почти не верят в успех гостей из Закавказья: П1 – 1.51, Х – 4.19, П2 – 6.99. А наиболее вероятный счет матча на "Хэмпден Парке" в Глазго, по версии самого надежного букмекера Казахстана, победа сборной Шотландии 1:0 с кэфом 5.2.

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Группа G. Болгария – Сербия. 21 июня, 00:45

Отборочный квинтет G представляет собой восточноевропейский междусобойчик, в нем отношения выясняют сборные Сербии, Венгрии, Черногории, Болгарии и Литвы. Пока в их споре лучше всех идут дела у сербов, одержавших две "сухие" победы с одинаковым счетом 2:0 – над литовцами и черногорцами.

Положение некогда грозных болгар намного хуже: они набрали всего один балл в трех матчах и по потерянным очкам замыкают турнирную таблицу.

Начать выправлять трудную ситуацию "львы" постараются в домашнем сражении с "белыми орлами". Несмотря на то, что страны соседствуют друг с другом, их сборные нечасто встречаются друг с другом, а официальным матчей ранее между собой вообще не проводили.

Пикантности предстоящей игре придает еще и то обстоятельство, что командой Болгарии руководит сербский тренер Младен Крстаич, который приложит максимум усилий, чтобы огорчить своих соотечественников.

Однако эксперты Olimpbet полагают, что хозяевам будет трудно рассчитывать не то что на победу – даже на ничью: П1 – 7.35, Х – 4.47, П2 – 1.46.

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