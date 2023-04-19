© Серия будет затяжной? Финал Кубка Гагарина в кэфах Olimpbet

19 апреля в Казани состоится вторая игра главного финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

"Ак Барс" (Казань) – ЦСКА (Москва). 19 апреля, 22:00 (время Астаны)

Счет в серии – 1:0

"Барсы" одолели "армейцев" на своем льду впервые почти за пять лет, что позволило им на шаг приблизиться к завоеванию трофея. Впрочем, серия "Ак Барс" – ЦСКА наверняка будет затяжной, и в ней еще далеко ничего не понятно.

Тем не менее казанцам для триумфа теперь нужно выиграть на один раз меньше, чем москвичам. И уже можно сделать вывод, что в первом матче финального противостояния команда Зинэтулы Билялетдинова справилась с коллективом Сергея Федорова его же оружием.

Во всех предыдущих раундах плей-офф ЦСКА демонстрировал потрясающую эффективность в атаке, зачастую уступая соперникам по броскам, но превосходя их по заброшенным шайбам. Однако на этот раз "армейцы" прилично перебросали "барсов" - 36-28. Однако их КПД в нападении был заметно ниже, и "Ак Барс" закономерно победил со счетом 4:1, забивая голы на любой вкус – и в равных составах, и в большинстве, и даже в меньшинстве.

Повторно столичной команде уступать крайне нежелательно, и эксперты Olimpbet полагают, что во второй казанской встрече у москвичей очень даже неплохие перспективы выровнять положение дел в серии: П1 – 2.75, Х – 3.7, П2 – 2.39. Правда, что касается фаворита всего противостояния, то им уже стал представитель Восточной конференции. Проход: "Ак Барс" – 1.71. Проход: ЦСКА – 2.13.

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