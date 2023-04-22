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Сергей Павлович, новый амбассадор Olimpbet, выступит в главном бою UFC Fight Night 222

Сергей Павлович, новый амбассадор Olimpbet, выступит в главном бою UFC Fight Night 222
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Утром воскресенья Сергей Павлович, №3 тяжелого веса в UFC, проверит мощь своих кулаков на дышащем ему в спину Кертисе Блейдсе.

В ростере Olimpbet яркое усиление. Новым амбассадором компании стал Сергей Павлович — топовый тяжеловес, с 2018 года выступающий в UFC.

В ММА-карьере Сергея Павловича – 18 ярких боев, 14 из которых он завершил нокаутом. Трижды он выиграл решением судей. И лишь один раз – это был его дебют в UFC – Сергей уступил нидерландцу Алистару Овериму.

Сейчас у бойца самая длинная в UFC серия из досрочных побед — пять нокаутов в первом раунде, три награды за выступление вечера, заслуженное место в топ-3 тяжелого веса и звание одного из самых перспективных атлетов промоушена.

Ближайший бой Павловича состоится в 8 утра воскресенья (по времени Астаны) на турнире UFC Fight Night 222. И противостоять ему будет Кёртис Блейдс, который всего на одну строчку уступает россиянину в рейтинге тяжеловесов.

Аналитики Olimpbet дают такие коэффициенты на бой Павлович – Блейдс: П1 – 1.9, П2 – 1.95.

В компании рассказали, почему начали сотрудничество с этим выдающимся бойцом.

"В части единоборств Olimpbet по праву может считать себя экспертами. Мы давно и плотно погружены в специфику направления, поэтому отлично чувствуем тренды, знаем лучших в рынке как среди промоушенов, так и среди бойцов. Сегодня мы рады объявить о нашем новом контракте с одним из самых перспективных атлетов UFC Сергеем Павловичем. Уверен, что наше сотрудничество не только укрепит позиции Olimpbet в категории, но и, возможно, послужит первым шагом на пути к интеграции в UFC", — сказал директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.

«На пути к чемпионству у каждого спортсмена в команде должны быть только надежные и профессиональные партнеры. Именно поэтому я выбрал сотрудничество с букмекерской компанией Olimpbet. Уверен, что наш путь будет наполнен яркими и интересными событиями, и подарит болельщикам положительные эмоции», — добавил Сергей Павлович.

А трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

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