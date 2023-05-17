© Серьезное испытание для Казахстана на ЧМ-2023

Наша сборная будет держать экзамен перед родоначальниками хоккея. Какие расклады на матч Канада – Казахстан дают аналитики Olimpbet?

Группа В. Канада – Казахстан. 17 мая, 23:20 (время Астаны).

Расписание ЧМ-2023 безжалостно к нашим парням: после тяжелейших сражений с Чехией и Швейцарией им предстоит встретиться с командой Канады.

Понятно, что не в этих матчах определяются перспективы сборной Казахстана относительно ее дальнейшего пребывания в классе сильнейших. Главное – успешно провести очные дуэли с прямыми конкурентами в борьбе за выживание – Латвией, Словенией и Норвегией, которую, к слову, казахстанцы уже обыграли.

Однако в противостоянии с родоначальниками игры с клюшкой и шайбой не желает ударить в грязь лицом ни одна сборная мира. И команда Галыма Мамбеталиева в этом плане, конечно же, не исключение. На фоне «кленовых листьев» каждый хоккеист будет стремиться показать все свои самые лучшие качества, поэтому ни о какой экономии сил нашими ребятами перед важнейшими с турнирной точки зрения битвами и речи быть не может.

Но насколько в противостоянии со звездными североамериканцами хватит мастерства у казахстанцев? Учитывая, что они приехали в Ригу, полагаясь полностью на свои силы, без натурализованных легионеров и россиян с двойными паспортами.

Эксперты Olimpbet совсем не верят в положительный для нашей ледовой дружины исход. Победитель матча: Канада – 1.01, Казахстан – 14.75. Радует хотя бы то, что букмекеры достаточно высоко оценивают вероятность гола в исполнении сборной Казахстана. Обе забьют: да – 1.27, обе забьют: нет – 3.4.

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