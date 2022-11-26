Сенегал выигрывает первый матч, Англия и Нидерланды теряют очки

Сборные Уэльса и Ирана открыли программу второго тура группового этапа ЧМ-2022 по футболу. Матч группы B состоялся в городе Аль-Райан и завершился минимальной победой Ирана - 2:0. Счет был открыт на восьмой минуте, добавленной ко второму тайму времени. Гол забил защитник иранцев Рузбе Чешми, а на 101-й минуте отличился Рамин Резаян, установивший окончательный результат.

Сборная Сенегала одержала первую победу на ЧМ-2022. Африканская команда в матче второго тура одолела хозяев турнира сборную Катара со счетом 3:1. Сенегальцы на 41-й минуте открыли счет усилиями Булайе Диа. В дебюте второго тайма, на 48-й минуте, Фамара Дьеду забил второй мяч в ворота хозяев турнира. Исторический гол Катара случился на 78-й минуте, когда отличился Мохаммед Мунтари. Уроженец Ганы забил дебютный для азиатской сборной мяч в рамках чемпионатов мира.

Нидерланды и Эквадор не сумели выявить победителя в матче, сыграв со счетом 1:1. Первым в этой встрече счет открыли игроки сборной Нидерландов благодаря быстрому голу на шестой минуте в исполнении Коди Гакпо. Эквадорцы отыгрались на 49-й минуте. Героем голевого эпизода стал бомбардир команды Эннер Валенсия.

Сборные Англии и США по футболу сыграли в нулевую вничью.

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