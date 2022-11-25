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Уже сегодня могут стать известны первые участники плей-офф ЧМ-2022

Уже сегодня могут стать известны первые участники плей-офф ЧМ-2022
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Продолжит ли свою победную поступь сборная Англии в квартете В и чем завершится битва лидеров группы А - Нидерландов и Эквадора?

Катар - Сенегал (19:00)*

Команда Катара неприятно удивила на старте домашнего ЧМ, став первой за всю историю хозяйской сборной мирового первенства, начавшей турнир с проигрыша. Не меньше поражения разочаровала игра "бордовых", которые в матче с Эквадором не нанесли ни одного удара в створ южноамериканцев. При этом сборная Сенегала точно не слабее эквадорской команды, что она доказала в игре с фаворитом группы А из Нидерландов. "Львы Теранги", хотя и уступили "Оранжевым" 0:2, практически ни в чем им не уступали, пропустив оба гола в самой концовке встречи после не самых удачных действий их вратаря Эдуарда Менди. Африканцы даже превзошли европейцев по числу ударов по воротам, но забить не сумели. Возможно, в матче с хозяевами Сенегалу повезет чуть больше. По крайней мере, Катару во втором туре придется точно не легче, чем в первом. Кэфы на игру: П1 – 5.62, Х – 3.71, П2 – 1.72.

Нидерланды - Эквадор (22:00)

Победитель в этой паре может стать первым участником 1/8 финала ЧМ-2022. Произойдет это в том случае, если соперники Нидерландов и Эквадора по группе А, Катар и Сенегал сыграют между собой вничью. Южноамериканцы оставили самое благоприятное впечатление по первому туру, а их форвард Эннер Валенсия стал автором первого результативного дубля на этом мундиале. Он даже оформил хет-трик, но один из его голов отменила беспристрастная система VAR, зафиксировавшая микроскопический офсайд у одного из эквадорцев. "Оранжевым" же пришлось изрядно помучиться, чтобы взять три очка в противостоянии с сенегальцами. Нидерланды уступили "Львам Теранги" и по ударам, и по попаданиям в створ, но сумели-таки выжать максимум из своих моментов. Но к игре с Эквадором главному тренеру "Летучих Голландцев" Луи ван Галу не мешало бы добавить агрессии в атаке своей команды. Линия на эту встречу - здесь.

Англия - США (01:00)

По многим статистическим выкладкам сборная Англии - одна из лучших команд по итогам первого тура ЧМ-2022. Помимо разгромного счета (6:2), в игре с Ираном коллектив Гарета Саутгейта отметился 62 опасными атаками, восемью угловыми и 78 процентами времени владения мячом. Потрясающие показатели! Победа над американцами досрочно выведет "Трех Львов" в плей-офф катарского мундиаля, и англичане наверняка постараются заблаговременно решить этот вопрос, не откладывая его на битву с непредсказуемыми соседями из Уэльса.

Что касается американцев, то они неплохо смотрелись большую часть матча с валлийцами, но у "янки" совершенно нет запаса прочности, а в противостоянии с такой мощной командой, как сборная Англии, у них наверняка не хватит и мастерства: П1 – 1.53, Х – 4.39, П2 – 6.79.

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