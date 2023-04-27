Самый горячий футбольный матч четверга по версии Olimpbet

В ночь с 27 на 28 апреля встречей "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" завершится 33-й тур чемпионата английской премьер-лиги.

АПЛ. 33-й тур. "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед". 28 апреля, 01:45 (время Астаны)

"Шпоры" подходят к матчу с "красными дьяволами" на фоне сокрушительного поражения от "Ньюкасла" 1:6. Впрочем, "Манчестер Юнайтед" по ходу этого сезона проигрывал еще крупнее, пропустив в 26-м туре семь безответных мячей от "Ливерпуля".

После того фиаско, МЮ не сразу пришел в себя, манкунианцы не могли победить еще на протяжении двух матчей. А как скажется оплеуха от "сорок" на "Тоттенхэме"? Лондонцы и так уже опустились на шестое место в таблице, а по потерянным очкам их опережают еще две команды.

Ко всему прочему, у "Хотспур" крайне неудачная статистика в играх против "Юнайтед", столичная команда уступила в четырех предыдущих очных встречах подряд. Правда, в последний раз, когда "Тоттенхэм" побеждал "красных дьяволов", счет был зафиксирован 6:1.

Сейчас же аналитики Olimpbet не видят явного фаворита в предстоящем сражении в Лондоне, отдавая незначительное предпочтение гостям: П1 - 2.83, Х - 3.62, П2 - 2.47. А в том, что касается угловых, то здесь небольшой перевес у хозяев: П1 - 1.9, Х - 8.75, П2 - 2.3.

Добавим, что МЮ на минувших выходных провел изнурительный полуфинал Кубка Англии против "Брайтона", затратив на него 120 минут и серию пенальти. Хватит ли у команды Эрика тен Хага времени на восстановление сил?

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