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Самый горячий футбольный матч четверга по версии Olimpbet

Самый горячий футбольный матч четверга по версии Olimpbet
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В ночь с 27 на 28 апреля встречей "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" завершится 33-й тур чемпионата английской премьер-лиги.

АПЛ. 33-й тур. "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед". 28 апреля, 01:45 (время Астаны)

"Шпоры" подходят к матчу с "красными дьяволами" на фоне сокрушительного поражения от "Ньюкасла" 1:6. Впрочем, "Манчестер Юнайтед" по ходу этого сезона проигрывал еще крупнее, пропустив в 26-м туре семь безответных мячей от "Ливерпуля".

После того фиаско, МЮ не сразу пришел в себя, манкунианцы не могли победить еще на протяжении двух матчей. А как скажется оплеуха от "сорок" на "Тоттенхэме"? Лондонцы и так уже опустились на шестое место в таблице, а по потерянным очкам их опережают еще две команды.

Ко всему прочему, у "Хотспур" крайне неудачная статистика в играх против "Юнайтед", столичная команда уступила в четырех предыдущих очных встречах подряд. Правда, в последний раз, когда "Тоттенхэм" побеждал "красных дьяволов", счет был зафиксирован 6:1.

Сейчас же аналитики Olimpbet не видят явного фаворита в предстоящем сражении в Лондоне, отдавая незначительное предпочтение гостям: П1 - 2.83, Х - 3.62, П2 - 2.47. А в том, что касается угловых, то здесь небольшой перевес у хозяев: П1 - 1.9, Х - 8.75, П2 - 2.3.

Добавим, что МЮ на минувших выходных провел изнурительный полуфинал Кубка Англии против "Брайтона", затратив на него 120 минут и серию пенальти. Хватит ли у команды Эрика тен Хага времени на восстановление сил?

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
2 Манчестер Сити 31 23 4 4 82-29 73
3 Ньюкасл Юнайтед 31 16 11 4 54-25 59
4 Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46-37 59
5 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
6 Ливерпуль 32 15 8 9 61-39 53
7 Тоттенхэм Хотспур 32 16 5 11 58-51 53
8 Брайтон энд Хов Альбион 30 14 7 9 55-40 49
9 Брентфорд 33 11 14 8 50-43 47
10 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
11 Челси 32 10 9 13 30-35 39
12 Кристал Пэлас 33 9 10 14 31-42 37
13 Вулверхэмптон Уондерерс 33 10 7 16 29-44 37
14 Вест Хэм Юнайтед 32 9 7 16 34-43 34
15 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16 Лидс Юнайтед 33 7 9 17 42-63 30
17 Ноттингем Форест 33 7 9 17 29-60 30
18 Лестер Сити 33 8 5 20 44-57 29
19 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
20 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24

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Метки:
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед АПЛ Букмекеры Olimpbet

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