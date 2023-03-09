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Самые зрелищные матчи Лиги Европы по версии Olimpbet

Самые зрелищные матчи Лиги Европы по версии Olimpbet
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"Арсенал", "Ювентус" и МЮ - в обзоре самого популярного казахстанского букмекера: коэффициенты на игры 1/8 финала Лиги Европы.

"Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия). 9 марта, 23:45 (время Астаны)

Одна из самых интересных пар на этой стадии второго по ранжиру евротурнира. У "Спортинга", мягко говоря, не очень удачно идут дела в национальном первенстве, поэтому успешное выступление в Лиге Европы поможет скрасить "львам" провальный внутренний сезон.

Но португальцам достался очень грозный оппонент, один из главных претендентов на победу в ЛЕ – лидер английской Премьер-лиги "Арсенал".

"Спортинг" не считается фаворитом даже в домашнем матче: П1 - 3.68, Х - 3.43, П2 - 2.12. И это вполне объяснимо. Помимо наглядной разницы в результатах текущего сезона, в пользу "канониров" выступает всезнающая статистика. "Спортинг" и "Арсенал" ранее встречались между собой четырежды. И лиссабонцы не просто не одержали ни одной победы над лондонцами, они за всю историю взаимоотношений пока не смогли забить "оружейникам" ни одного гола (две нулевые ничьи и столько же поражений с общим счетом 0:4).

Правда, на этот раз эксперты Olimpbet склоняются к тому, что "львам" наконец удастся поразить ворота "канониров": "Спортинг" забьет: да - 1.42, "Спортинг" забьет: нет - 2.85.

"Ювентус" (Италия) - "Фрайбург" (Германия). 10 марта, 02:00

На первый взгляд, фаворит в этой паре очевиден, о чем красноречиво свидетельствуют и коэффициенты на игру в Турине: П1 - 1.63, Х - 3.83, П2 - 6.17. Но "Ювентус" и "Фрайбург" начнут писать роман своего противостояния с чистого листа, ранее эти команды друг с другом никогда не соперничали. А вот что касается взаимоотношений «старой синьоры» с другими немецкими клубами, то исторически они складываются весьма непросто.

Ко всему прочему, "Фрайбург" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы еще никому не проигрывал (две победы и ничья с общим счетом 8:1). "Юве", конечно, противник совершенно иного уровня, чем "Олимпиакос" и "Нант" - их представитель Бундеслиги громил на групповом этапе турнира. Однако успешные выездные выступления "Бразильцев из Брайсгау" туринцы должны непременно иметь в виду.

Между тем, аналитики Olimpbet считают итальянцев явными фаворитами не только первого матча, но всей двухраундовой дуэли (Проход "Ювентуса" - 1.46, Проход "Фрайбурга" - 2.66).

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Бетис" (Испания). 10 марта, 02:00

"Красные дьяволы" - главные претенденты на выигрыш всего турнира, победа МЮ в розыгрыше Лиги Европы сезона-2022/23 оценивается коэффициентом 3.4. Для сравнения: на триумф "Арсенала" в ЛЕ коэффициент составляет ровно 4, "Ювентуса" - 8.5, а ближайшего соперника манкунианцев "Бетиса" - 22.

По мнению экспертов Olimpbet, "Манчестер Юнайтед" - безоговорочный фаворит и домашнего матча с севильцами: П1 - 1.39, Х - 5.17, П2 - 8.25.

Но не стоит забывать, что команда Эрика тен Хага подходит к встрече с "Бетисом" на фоне унизительного поражения от "Ливерпуля" со счетом 0:7. Как оно отразится на эмоциональном состоянии футболистов "Юнайтед", покажет только непосредственно игра с испанцами.

Самый популярный букмекер в Казахстане полагает, что на "Олд Траффорд" соперники продемонстрируют результативный футбол, и матч получится "верховым": Тот (2.5) М - 2.26, Б - 1.69.

Линии на все интересные спортивные события - в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

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