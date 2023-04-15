Самые яркие футбольные матчи субботы по версии Olimpbet

"Манчестер Сити" стремится к лидерству в АПЛ, а ПСЖ пытается удержать его в Лиге 1.

"Манчестер Сити" – "Лестер Сити". 15 апреля, 21:30 (время Астаны)

Неделя, предшествовавшая матчу с "Лестером", выдалась для "Манчестер Сити" очень продуктивной. Сначала "горожане" разгромили в АПЛ "Саутгемптон" (4:1), что вкупе с ничьей "Арсенала" на "Энфилде" позволило им приблизиться к лидеру. А затем команда Пепа Гвардиолы не менее безжалостно обошлась с "Баварией" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов – 3:0.

"Ман Сити" сейчас находится в убойной форме, и не стоит удивляться, если "небесно-голубые" победят во всех оставшихся матчах сезона и выиграют турниры, в которых продолжают участвовать.

Что касается "Лестера", то у коллектива Адама Сэдлера дела идут хуже некуда: лишь одно набранное очко в восьми последних турах и закономерное место в зоне вылета из АПЛ.

Эксперты Olimpbet вообще не сомневаются в том, что МС расправятся с "лисами": П1 – 1.17, Х – 8.25, П2 – 16. Даже кэф на гол Эрлинга Холанда выше, чем на то, что гости просто забьют – 1.27 и 1.89 соответственно. Кроме того, аналитики уверены, что матч на "Этихаде" получится "верховым": Тотал (2.5) мен – 3.18, Тотал (2.5) бол – 1.36.

Лига 1. 31-й тур. ПСЖ – "Ланс". 16 апреля, 1:00

После небольшой пробуксовки из двух подряд поражений в Лиге 1 действующий чемпион Франции уверенно разобрался с "Ниццей" и не позволил своим преследователям даже помечтать о возрождении "золотой" интриги.

Лидирующий "Пари Сен-Жермен" опережает находящийся на втором месте в таблице "Ланс" на шесть очков, и именно "кроваво-золотых" ПСЖ примет на своем поле в ближайшем туре национального первенства.

После их встречи и станет понятно, можно ли готовиться к очередной, причем досрочной, коронации Месси и Ко, или же парижанам придется поднапрячься и провести концовку сезона в полную силу.

Аналитики Olimpbet видят в ПСЖ явного фаворита предстоящего на "Парк де Пренс" матча: П1 – 1.74, Х – 4.3, П2 – 4.4. Самый популярный букмекер в Казахстане полагает, что игра, по всей видимости, будет достаточно результативной: Тот (2.5) М – 2.24, Б – 1.7. При этом самый вероятный счет, по мнению экспертов, 1:1 с кэфом 7.5.

Добавим только, что встреча первого круга между этими соперниками, состоявшаяся 1 января, принесла уверенную победу "Ланса" 3:1, а еще два матча до этого завершились вничью с одинаковым счетом 1:1.

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