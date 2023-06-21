Рыбакиной предрекли выход в четвертьфинал травяного турнира в Берлине

На турнирах, предшествующих "Уимблдону", проходят матчи 1/8 финала. И вот какие расклады на игры топовых теннисистов дает Olimpbet.

Донна Векич (Хорватия) - Елена Рыбакина (Казахстан). WTA 500 Берлин, 19:00 (время Астаны)

Рыбакина, первая ракетка Казахстана и третья ракетка мира, сегодня сыграет в Берлине за выход в четвертьфинал. Похоже, она полностью оправилась от вируса, который помешал ей показать себя на "Ролан Гаррос".

В первом матче на траве казахстанка легко расправилась с россиянкой Полиной Кудерметовой (6:4, 6:2). Рыбакина продемонстрировала прекрасный теннис и снова напомнила, что на этом покрытии она едва ли не самая опасная в мировом туре. Елена практически ничего не позволяла сделать сопернице, которая хоть и гораздо ниже рейтингом, но считается весьма неуступчивой.

С Векич Рыбакина встречалась на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, обыграв ее на харде в двух сетах. Больше на корте соперницы не пересекались. Хорватка занимает 23-е место в рейтинге WTA и является соперницей более грозной, чем предыдущая.

В первом матче в Берлине Векич без проблем разобралась с россиянкой Варварой Грачевой (6:3, 6:2). Особенно можно отметить ее хорошую подачу. В отличие от Рыбакиной, для которой предыдущий матч был первым на траве в нынешнем сезоне, хорватка на этом покрытии проводит уже второй турнир. Неделю назад в британском Ноттингеме она дошла также до 1/8 финала, но неожиданно ее остановила швейцарка Виктория Голубич (4:6, 1:6), которая не входит даже в топ-100.

Эксперты Olimpbet считают, что Векич в этой встрече может побороться за отдельные геймы, но однозначно в четвертьфинал выйдет Рыбакина - П1 - 4.4, П2 - 1.22. Коэффициент на ее победу в двух сетах - 1.61.

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Даниил Медведев (Россия) - Ласло Дьере (Сербия). АТР 500 Галле, 17:20

На турнире АТР в немецком Галле, где выступает сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик, главным фаворитом является третья ракетка мира Даниил Медведев.

Для россиянина это уже второй турнир на траве в сезоне. И если на предыдущем в Нидерландах он проиграл в 1/8-й, то тут скорее нужно сделать скидку на адаптацию к травяному покрытию. В своем стартовом матче в Галле Медведев без труда разобрался с американцем Маркосом Хироном (6:4, 6:3), не позволив тому взять ни одного гейма на своей подаче.

Что касается Дьере, который в рейтинге АТР 65-й, он в первом круге прошел малоизвестного хозяина корта Оскара Отте из третьей сотни. Интересно, что серб в турнирах на траве еще ни разу не выигрывал два матча подряд. Очевидно, что и на этот раз ему изменить статистику не удастся.

Аналитики Olimpbet не сомневаются в успехе Медведева: П1 - 1.08, П2 - 7.5. Вероятно, будет сыграно менее 20,5 гейма - коэффициент на такой исход - 1.85.

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