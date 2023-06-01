Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Рыбакина сыграет с бывшей чемпионкой "Ролан Гаррос"

Рыбакина сыграет с бывшей чемпионкой "Ролан Гаррос"
©

Сильнейшие теннисисты мира проводят на Открытом чемпионате Франции матчи второго круга. Сегодня на турнире за выход в 1/16 финала сыграет Елена Рыбакина.

Елена Рыбакина (Казахстан) - Линда Носкова (Чехия). 1 июня, 15:00 (время Астаны)

23-летняя Елена Рыбакина, сильнейшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира, стартовала на "Ролан Гаррос" с уверенной победы над 16-летним вундеркиндом Брендой Фрухвиртовой (6:4, 6:2). Во втором круге ей досталась еще одна представительница Чехии, но уже не из второй сотни, а из топ-50.

18-летняя Линда Носкова является бывшей чемпионкой "Ролан Гаррос" среди юниоров, но выдающимися данными не обладает. Она владеет неплохой силой удара и в январе сенсационно дошла до финала в Аделаиде, обыграв в том числе Онс Жабер и доставив проблемы Арине Соболенко. Но это было на харде. К тому же, часто победы ей доставались именно за счет ошибок со стороны соперниц.

На грунте же сила Носковой не сравнится с мощной подачей Рыбакиной, идущей на победной серии из семи матчей. Большинство игр казахстанки в этом сезоне завершаются ее победами в двух партиях. А чешка до "Ролан Гаррос" выиграла на таком покрытии только три из шести встреч, и то против менее рейтинговых соперниц, а где-то даже затягивала до трех сетов. Рыбакина при этом накануне имела день отдыха, а Носкова играла еще и в парном разряде.

Эксперты Olimpbet считают казахстанку однозначной фавориткой встречи – П1 – 1.13, П2 – 6.38. Вероятно, что Рыбакина без проблем выйдет в третий круг, а Носкова возьмет максимум несколько геймов – коэффициент на Тотал (19.5) Меньше –1.83.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Ига Свентек (Польша) - Клэр Лю (США). 1 июня, 17:45

Ига Свентек выступает на "Ролан Гаррос" в статусе первой ракетки мира и первой сеяной. После поражения от Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Риме она восстанавливалась две недели, а затем в первом круге в Париже без проблем обыграла испанку Кристину Букшу, отдав той всего четыре гейма. И пока что менее рейтинговая американка явно не тот игрок, который остановит Свентек, если, конечно же, та полностью избавилась от травмы.

Что касается Лю, кто-то считает, что она еще не раскрыла свой потенциал, но на самом деле ее физическая форма далека от хорошей. К тому же, игра против лучшей теннисистки мира требуют и психологической готовности, и с этим она тоже может не справиться. 

Аналитики Olimpbet уверены, что пока сложно остановить Свентек, которая выступает в целом весьма стабильно, – П1 – 1.01, П2 –  17. Коэффициент на то, что польская теннисистка выиграет в два сета – 1.13.

А линии на все интересные спортивные события ищите в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet Букмекеры

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 13:05
Olimpbet.kz
© Рыбакина сыграет с бывшей чемпионкой "Ролан Гаррос"
Вчера , 19:00
Olimpbet.kz
© Чья возьмет? Рекордсмен турнира против тренера, который не проигрывает решающие матчи
Вчера , 15:30
Olimpbet.kz
©Olimpbet Путинцевой предсказали непростую битву на "Ролан Гаррос"
Вчера , 14:21
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Требованиям УЕФА соответствует": БК Olimpbet приняла участие в реконструкции Центрального стадиона Актобе и профинансировала замену газона
30 мая, 15:33
Olimpbet.kz
© Рыбакина сыграет с 16-летним вундеркиндом на "Ролан Гаррос"
29 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© "Даллас" или "Вегас" – кто составит компанию "Флориде" по финалу Кубка Стэнли?
29 мая, 14:42
Olimpbet.kz
©Olimpbet Путинцева и сильнейшие теннисисты мира начинают борьбу на "Ролан Гаррос"
28 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Сражение в Серии А за Лигу чемпионов и битва в Примере за "бронзу"
28 мая, 11:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Битва Севера с Югом и непростой выезд для призеров
27 мая, 16:00
Olimpbet.kz
© Кому достанется футбольное золото Германии?
27 мая, 14:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Сенсационные пары полуфиналистов ЧМ-2023 по хоккею
27 мая, 11:00
Olimpbet.kz
© Битва аутсайдеров и шанс на реабилитацию для "Кайрата"
26 мая, 17:05
Olimpbet.kz
©Olimpbet Дагестанский ММА-ветеран Артур Гусейнов приехал в Алматы за поясом Олжаса Абзалиева
25 мая, 18:45
Olimpbet.kz
©Olimpbet Расклады на топовые матчи четверга от букмекера Olimpbet
25 мая, 16:21
Olimpbet.kz
©Olimpbet ЧМ-2023: повторение прошлогоднего финала в первом же раунде плей-офф
25 мая, 15:33
Olimpbet.kz
© Путинцева сыграет за выход в полуфинал турнира в Марокко
24 мая, 19:20
Olimpbet.kz
© Лучшие матчи среды в футбольной Европе по версии Olimpbet
24 мая, 18:17
Olimpbet.kz
© Финал Кубка Италии – в аналитике Olimpbet
24 мая, 15:20
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Аксу" - "Астана": встреча соперников с разных полюсов таблицы
23 мая, 16:25
Olimpbet.kz
© ЧМ-2023: два суперматча – в раскладах Olimpbet
22 мая, 16:09
Olimpbet.kz
© Впервые фавориты: шансы Казахстана против Словении рассчитали в Olimpbet
21 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Игра в "кошки-мышки"? В Olimpbet проанализировали встречу фаворитов группы В
21 мая, 18:00
Olimpbet.kz
© Топовые футбольные матчи воскресенья по версии Olimpbet
20 мая, 19:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Важнейший матч для сборной Казахстана на ЧМ-2023
20 мая, 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Баварии" и "Ливерпулю" нельзя терять очки
20 мая, 15:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Астана" – "Кызылжар" : кто из них единогласно возглавит таблицу?
19 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Разборки в Париже: сегодня определятся полуфиналисты последнего мейджора по CS:GO
19 мая, 16:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Пора решающих матчей для сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
19 мая, 15:22
Olimpbet.kz
© Рыбакина сыграет за выход в финал "Мастерса" в Риме. Какие у нее шансы?
19 мая, 11:50
Olimpbet.kz
© Уже сегодня! Не пропустите громкое ММА-событие в Алматы

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus