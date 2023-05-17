Как Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира, а Джокович - с "чудо-мальчиком"?  

Эксперты Olimpbet составили коэффициенты на четвертьфинальные матчи престижного грунтового "тысячника". Серьезная битва ждет Елену Рыбакину, которой досталась Ига Швентек.

Ига Швентек (Польша) – Елена Рыбакина (Казахстан). 18 мая, 00:30

Елена Рыбакина никогда еще не доходила на турнире в Риме так далеко. Но с сеткой ей откровенно не повезло. В четвертьфинале первой ракетке Казахстана, шестой в WTA, досталась первая ракетка мира Ига Швентек. Однозначно, эту встречу не хотелось бы видеть раньше финала.

Да, Рыбакина умеет творить сенсации и вытаскивать сложные матчи. Но сегодня любая оппонентка в игре против представительницы Польши будет считаться аутсайдером. Швентек на грунте играет блестяще. А турнир в Риме – ее любимый. Она выигрывала здесь последние два года и намерена защищать и титул, и очки.

К слову, Рыбакина знает, как обыгрывать Швентек: в личных встречах она ведет 2:1. Вероятно, и на этот раз казахстанка, громящая всех на своем пути, как минимум, окажет серьезное сопротивление.

Аналитики Olimpbet в этой встрече отдают предпочтение все же первой ракетке мира – П1 – 1.19, П2 – 5.07. Коэффициент на точный счет 2:0 – 1.52.

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Новак Джокович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания). 17 мая, 17:00 (время Астаны)

В мужском одиночном разряде первый полуфиналист в Риме выявится во встрече между первой и седьмой ракетками мира. Джокович в 1/4-ю прошел легко, переиграв Кэмерона Норри (6-3, 6-4). Руне же, чтобы обыграть Алексея Попырина, понадобилось три сета (6-4, 5-7, 6-4).

Интересно, что и серб, и датчанин в этих встречах проиграли только по одному гейму на своих подачах. Оба теннисиста набрали хороший ход. При этом у Руне не будет психологического давления перед звездностью соперника. Полгода назад они встречались в финале турнира в Париже, и серб проиграл, причем датчанину на тот момент было всего 19.

До этого же Руне выбил своего ровесника из Испании Карлоса Алькараса. И, забрав награду, получил прозвище "чудо-мальчик". Да, в Париже соперники играли на харде. Но на грунте оба выступают прекрасно, поэтому совершенно точно стоит ожидать интересный матч.

Эксперты Olimpbet уверены, что именно Джокович, который идет к защите титула, станет первым полуфиналистом – П1 – 1.35, П2 – 3.31. Можно ожидать, что матч будет упорный – Тот (21.5) Б – 1.81.

Каспер Рууд (Норвегия) – Франсиско Черундоло (Аргентина). 17 мая, 23:00

Оба теннисиста неплохо играют на грунте. Рууд, четвертая ракетка мира, по пути выбил из борьбы казахстанца Александра Бублика. Черундоло хоть и занимает в рейтинге лишь 31-е место, всего месяц назад переиграл норвежца на турнире в Барселоне, не дав ему выйти в четвертьфинал.

При этом в Риме у теннисистов были соперники разного уровня. И Рууд только с Бубликом испытал серьезные проблемы. Норвежец, находясь в хорошей форме, вообще редко играет дольше двух сетов, тогда как его оппонент, напротив, очень часто проводит затяжные матчи.

В Olimpbet фаворитом считают четвертую ракетку мира – П1 – 1.66, П2 – 2.27. Коэффициент на то, что между теннисистами развернется на грунте борьба, и Рууд выиграет по итогам трех сетов – 3.85.

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