Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Рыбакина и Бублик на травяных турнирах: аналитика Olimpbet

Рыбакина и Бублик на травяных турнирах: аналитика Olimpbet
©

Первые ракетки Казахстана стартуют на кортах в Германии, чтобы подойти к "Уимблдону" в оптимальной форме.

Полина Кудерметова (Россия) - Елена Рыбакина (Казахстан). WTA 500 Берлин, 15:00 (время Астаны)

Рыбакина, третья ракетка мира, после неудачного сезона на грунте готовится к блестящей игре на траве. Всего две недели осталось до "Уимблдона", который она выиграла в прошлом году. И хотя очки защищать не придется, так как они не были начислены, но доказать всем еще раз свое превосходство, да и набрать новые баллы для мирового рейтинга, тоже очень хорошая мотивация.

24-летняя казахстанка провалила предыдущий турнир "Большого шлема" "Ролан Гаррос". Она снялась с него, сославшись на вирус, который подхватила в Париже. С тех пор прошло более двух недель, которых должно было хватить на восстановление.

На турнире WTA 500 в Берлине Рыбакина считается главной фавориткой. Она стартует с первого круга матчем против 20-летней россиянки Полины Кудерметовой, находящейся в мировом рейтинге за пределами первой сотни.

Младшая сестра более известной теннисистки Вероники Кудерметовой в этом сезоне чередует "Мастерсы" с "Челленджерами". На немецком турнире она преодолела барьер квалификации, но в решающем матче не без труда обыграла швейцарку Сюзан Бандеччи (5:7, 6:2, 6:4), которая в WTA занимает 388 место.

Эксперты Olimpbet уверены, что Рыбакина, одна из лучших теннисисток мира на травяном покрытии, уверенно пройдет в Берлине в 1/8 финала - П1 -  12,  П2 - 1.03. Вероятнее всего, матч не будет затяжным - Тот (17.5) М - 2.03.

Новичкам - вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю ее стоимость. Правила участия - на странице "100% CASHBACK".

Борна Чорич (Хорватия) - Александр Бублик (Казахстан). АТР 500 Галле, 20:00

Нельзя не порадоваться за Бублика в связи с окончанием такого ненавистного ему сезона на грунте. Чорич же, напротив, на глине отыграл весьма неплохо. Медленное покрытие ему заходит больше быстрой травы, где он уже успел провести матч в Нидерландах и проиграл американцу Маккензи Макдональду (4:6, 4:6) из топ-70.

С Бубликом у хорвата тоже существует приличная разница в рейтинге АТР. Чорич занимает 14 место, тогда как казахстанец 48-е. Но это как раз тот случай, когда менее рейтинговый теннисист может доставить серьезные проблемы.

Да, игру Бублика нельзя назвать стабильной, но именно на траве он бьется с наибольшим удовольствием. На этом покрытии казахстанец провел уже два матча, сначала обыграв бельгийца Давида Гоффена (7:5, 7:5), а затем уступив итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 2:6), и в целом смотрелся весьма неплохо.

Если Бублику удастся совладать со своими эмоциями, а совершенные ошибки не заставят его ошибаться еще больше и ломать ракетки, он вполне может выйти из этого матча победителем.

Аналитики Olimpbet считают, что в этой встрече на корте сойдутся два примерно равных соперника - П1 - 1.97, П2 - 1.84. Коэффициент на то, что Бублик выиграет с общим счетом 2:1 – 4.1.

Линии на все интересные спортивные события – в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

Жалгас Жумаглов: новый контракт с UFC, бой со СЛОМАННОЙ ногой, почему Алмабаеву и Максуму легче

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet Букмекеры

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 13:26
Olimpbet.kz
© Рыбакина и Бублик на травяных турнирах: аналитика Olimpbet
Вчера , 19:53
Olimpbet.kz
© Франция против "автобуса" Греции, злая Турция против обескураженного Уэльса
Вчера , 19:22
Olimpbet.kz
© Куражиться и ломать: как англичане и украинцы будут укреплять свои позиции
Вчера , 17:00
Olimpbet.kz
© Проверка лидерских амбиций Казахстана в Белфасте и другие битвы группы Н
Вчера , 15:42
Olimpbet.kz
© Циципас и Медведев начинают битву за новый трофей
18 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© Финал Лиги наций проанализировали в Olimpbet
17 июня, 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Топ-матч в Брюсселе, Роналду против боснийцев, а Холанд - шотландцев
16 июня, 18:30
Olimpbet.kz
© Матчи с участием сборных Англии, Франции и Украины – в кэфах Olimpbet
16 июня, 17:30
Olimpbet.kz
© Битва Казахстана с "карликом" и другие сражения в группе Н
15 июня, 19:00
Olimpbet.kz
© Испания - Италия: полуфинал Лиги наций без суперзвезд
15 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© Olimpbet и ведущий европейский поставщик данных для ставок на киберспорт Oddin.gg объявили о стратегическом партнерстве
15 июня, 15:30
Olimpbet.kz
©Olimpbet С грунта на траву. Сильнейшие теннисисты мира начали подготовку к "Уимблдону"
14 июня, 17:55
Olimpbet.kz
© Кто станет первым финалистом Лиги наций?
14 июня, 09:00
Olimpbet.kz
© Игорь Шацкий: "В Парме и Белфасте постараемся добиться максимального результата"
13 июня, 19:00
Olimpbet.kz
© "Флорида" - без права на ошибку, "Вегас" - в шаге от титула
11 июня, 17:00
Olimpbet.kz
© Olimpbet ждет жаркого футбола в Италии, Турции и Бразилии
10 июня, 19:00
Olimpbet.kz
© UFC 289: расклады аналитиков Olimpbet на бой Оливейры и Дариуша
10 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© "Флорида" размочила счет в финальной серии Кубка Стэнли
10 июня, 17:00
Olimpbet.kz
© Финал Лиги чемпионов: расклады Olimpbet на главный футбольный матч сезона
10 июня, 15:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Может ли что-то пойти не так в походе Швентек за третьим чемпионством на "Ролан Гаррос"?
9 июня, 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Алькарас vs Джокович в полуфинале "Ролан Гаррос" - на что ставить?
9 июня, 13:59
Olimpbet.kz
© Настоящая жара в Алматы! Не пропустите кулачный турнир Nomad FC уже в субботу
8 июня, 19:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Пантерам" жизненно необходима победа в первом домашнем матче финала Кубка Стэнли
8 июня, 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Самый народный, доступный, зажигательный
8 июня, 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Встретятся ли Швентек и Соболенко в финале "Ролан Гаррос"? Расклады Olimpbet
7 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© "Фиорентина" - "Вест Хэм": первая часть спора итальянцев и англичан в финалах еврокубков
7 июня, 15:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Заруба "Атырау" с "Кайратом" и другие кубковые четвертьфиналы
7 июня, 14:30
Olimpbet.kz
©Olimpbet В битве за полуфинал "Ролан Гаррос" сойдутся прошлогодние финалистки
6 июня, 15:40
Olimpbet.kz
© Выиграйте три миллиона в прямом эфире!
6 июня, 15:15
Olimpbet.kz
© На "Ролан Гаррос" определятся первые полуфиналисты

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus