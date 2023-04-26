© Решающая битва за "золото" Англии

26 апреля состоится центральный матч 33-го тура английской премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" примет "Арсенал".

АПЛ. 33-й тур. "Манчестер Сити" - "Арсенал". 27 апреля, 01:00 (время Астаны)

Без всякого преувеличения, главный матч оставшейся части сезона в английской премьер-лиге. "Арсенал" единолично возглавлял турнирную таблицу АПЛ большую часть чемпионата. Однако три последних матча "канониры" свели вничью, что позволило "Манчестер Сити" стать лидером. Пока, правда, только по потерянным очкам: "горожане" все еще отстают от "оружейников" на пять баллов, но при этом имеют две игры в запасе.

От результата матча на "Этихаде" напрямую будет зависеть исход "золотой" гонки. В стратегической перспективе хозяев теперь устроит даже ничья – в этом случае они сохранят потенциальное лидерство.

Лондонцам же необходима исключительно победа – только в случае ее достижения столичный коллектив снова станет ближе к чемпионству, чем его основной и единственный конкурент в борьбе за титул.

Но у "Арсенала" просто убийственная статистика взаимоотношений с "Ман Сити", в рамках АПЛ "канониры" проиграли "горожанам" 12 матчей подряд! Ждать ли «чертовы дюжины» поражений лондонцев в "противостоянии с МС?

Эксперты Olimpbet не особо верят в то, что столичной команде удастся прервать черную полосу в споре с манкунианцами: П1 – 1.57, Х – 4.57, П2 – 5.57. Даже победа хозяев с форой (-2.5) имеет кэф ниже, чем простой выигрыш гостей – 4.22.

В общем, все говорит против "Арсенала". Все, кроме одного: любая серия, даже самая неудачная, имеет свойство рано или поздно заканчиваться.

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"Вест Хэм" – "Ливерпуль". 27 апреля, 00:45

На минувших выходных "молотобойцы" и "скаузеры" одержали очень важные победы в АПЛ. "Вест Хэм Юнайтед" разгромил "Борнмут" 4:0, что позволило лондонцам немного оторваться от опасной зоны. "Ливерпуль" не без труда справился с "Ноттингем Форест" 3:2 и по-прежнему тешит себя иллюзиями пробиться в лигочемпионскую четверку.

Лондонцы – очень удобные соперники для мерсисайдцев, из 15-ти предыдущих матчей "железные" выиграли у "красных" лишь однажды. Уступил "Вест Хэм" "Ливерпулю" и во встрече первого круга текущего чемпионата (0:1).

Аналитики Olimpbet считают гостей фаворитом и предстоящего матча в Лондоне: П1 – 3.92, Х – 3.92, П2 – 1.91. Игра ожидается "верховой": Тот (2.5) М – 2.26, Б – 1.69. При этом наиболее вероятный счет, по мнению букмекеров, ничья 1:1 с кэфом 7.21.

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