Рэпер Shiza выступит в Шымкенте перед стартом чемпионата Казахстана по футболу

4 марта на Центральном стадионе имени Кажымукана "Ордабасы" примет "Каспий". Какие сюрпризы приготовили организаторы болельщикам?

Первый матч Olimpbet-чемпионата РК по футболу сезона 2023 состоится в Шымкенте в ближайшую субботу. Зрителей ожидает противостояние клубов "Ордабасы" и "Каспий".

И уже в 11 часов утра для болельщиков стартует настоящий матчдэй - с розыгрышем призов, интерактивами и музыкальным шоу. Специальную программу для земляков подготовил популярный рэпер Shiza.

Попасть на концерт, выиграть призы и, конечно же, стать свидетелем матча-открытия можно всего за 500 тенге. Именно столько стоят билеты, которые продаются в кассах стадиона.

Поддержите своих фаворитов! Не пропустите настоящий матчдэй на старте Olimpbet-чемпионата по футболу!

4 марта, 11:00, Центральный стадион имени Кажымукана (​ул. Мадели Кожа, 1).