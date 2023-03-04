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Рэпер SHIZA - в Шымкенте! Чем еще интересен первый игровой день стартового тура КПЛ?

Рэпер SHIZA - в Шымкенте! Чем еще интересен первый игровой день стартового тура КПЛ?
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В субботу сразу четырьмя матчами открывается Olimpbet-чемпионат РК по футболу. Каковы коэффициенты на эти игры от ведущего казахстанского букмекера?

"Ордабасы" (Шымкент) - "Каспий" (Актау). 4 марта, 14:00 (время Астаны)

Чемпионат Казахстана в элитном дивизионе открывается топовым матчем с участием безусловных претендентов на высокие места по итогам сезона. И "Ордабасы", и "Каспий" в зимнее межсезонье заметно обновили свои ряды, причем явно в сторону усиления. Прежде всего это касается клуба из Шымкента, который подписал отбывшего допинговую дисквалификацию экс-капитана сборной РК Бауыржана Исламхана и ряд других высококлассных по меркам КПЛ футболистов.

Главным же трансфером актаусцев можно считать их нового главного тренера Кахабера Цхададзе, который ранее уже работал в казахстанской лиге, в том числе и в "Ордабасы".

Эксперты Olimpbet полагают, что у хозяев больше шансов на победу: П1 – 1.71, Х – 3.77, П2 – 4.52, при этом они сомневаются, что матч будет результативным: Тотал (2.5) М – 1.67,  Б – 2.12.

Кстати, организаторы подготовили болельщикам настоящий матчдэй – с розыгрышем призов, интерактивами и музыкальным шоу от популярного рэпера SHIZA. Билеты на матч-открытие стоят 500 тенге и продаются в кассах Центрального стадиона Шымкента.

"Жетысу" (Талдыкорган) - "Актобе" (Актобе). 4 марта, 16:00

"Семиреченцы" вернулись в класс сильнейших спустя год пребывания в первой лиге, хотя по спортивному принципу этого возвращения не должно было произойти - место в КПЛ досталось "Жетысу" из-за финансовых проблем "Тараза", который не смог подтвердить свое участие в элитном дивизионе.

"Актобе" же в минувшем сезоне едва не стал чемпионом, лишь на финишной прямой отдав титул "Астане". В этом году "красно-белые" полны решимости не просто повторить "серебряный" успех, но и превзойти его. А свои притязания на высокие цели команда Андрея Карповича будет стараться доказывать с первого же тура.

Для талдыкорганцев матч с "Актобе" лишь формально будет домашним. Стадион в их родном городе пока не готов принимать гостей, поэтому временным пристанищем "Жетысу" будет алматинская арена "Жас Кыран".

Такое обстоятельство, конечно же, не добавляет шансов "семиреченцам" на положительный исход в противостоянии с более мастеровитым противником. Это наглядно подтверждают и кэфы от самого популярного букмекера в Казахстане: П1 – 3.85, Х – 3.35, П2 – 1.95.

"Тобол" (Костанай) - "Аксу" (Павлодарская область). 4 марта, 18:00

В прошлом году костанайцы не смогли защитить чемпионское звание, став бронзовым призером КПЛ. В новом сезоне им будет непросто сохранить за собой даже третье место. Минувшей зимой "Тобол" потерял многих своих лидеров, а те, кто пришли им на смену, пока не внушают оптимизм. И что из себя сейчас представляют "желто-зеленые" – одна большая загадка.

Что касается "Аксу", то после дебютного и очень успешного сезона в премьер-лиге (шестое место) клуб из Павлодарской области всерьез намерен развить успех и показать результат как минимум не хуже.

Но одно дело ставить цели, а совсем другое - решать задачи. У соперников на "Аксу" будет уже совсем другой настрой, а смогут ли новички заменить прошлогодних лидеров команды, перешедших в "Ордабасы" Гафуржана Суюмбаева и Еркебулана Тунгышбаева, большой вопрос.

Olimpbet практически не верит в благоприятный исход встречи для "Аксу" в споре с "Тоболом": П1 – 1.53, Х – 4.2, П2 – 5.6. Думается, в первую очередь это связано с тем, что их встреча пройдет в крытом костанайском манеже, а в нем хозяева очки теряют крайне редко.

В то же время эксперты сомневаются, что "комбайнеры" смогут выиграть обе половины матча: П1 в обоих таймах: да - 4.2, П1 в обоих таймах: нет - 1.18.

"Астана" (Астана) – "Шахтер" (Караганда). 4 марта, 20:00

В этой паре наблюдается самое явное деление на фаворита и аутсайдера. Оно и понятно, ведь встречаться между собой будут действующий чемпион Казахстана и клуб с весьма нестабильной финансовой ситуацией.

То, что "Астана" крепко стоит на ногах, продемонстрировала не только концовка прошлого сезона, но и зимнее трансферное окно, во время которого столичный клуб прилично поработал на футбольном рынке. За исключением португальца Педру Эужениу "семикратные" сохранили всех своих лидеров, а вдобавок к ним приобрели еще несколько качественных исполнителей.

Свою силу "Астана" уже успела продемонстрировать в матче за Суперкубок Казахстана, обыграв "Ордабасы" и завоевав трофей. Поэтому еще до старта первенства подопечных Григория Бабаяна смело можно назвать главными претендентами на чемпионский титул.

B Olimpbet почти не сомневаются в победе хозяев: П1 – 1.32, Х – 4.74, П2 – 10. Однако аналитики склоняются к тому, что даже с маленькой форой "Астане" будет выиграть непросто: Ф1 (-1.5) – 2.3.

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Olimpbet КПЛ

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