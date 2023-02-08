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"Реал" начинает поход за новым трофеем

"Реал" начинает поход за новым трофеем
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Удастся ли "королевскому клубу" в пятый раз выиграть клубный чемпионат мира? Аналитики оценили шансы "сливочных" в противостоянии с каирским "Аль-Ахли".

КЧМ, 1/2 финала, "Аль-Ахли" (Египет) - "Реал Мадрид" (Испания)

9 февраля, 01:00 (время Астаны)

Вслед за "Фламенго", обладателем южноамериканского Кубка Либертадорес, в борьбу на КЧМ-2023 вступает и победитель европейской Лиги чемпионов "Реал".

"Галактикос" - рекордсмены по числу выигранных клубных чемпионатов мира, мадридцы брали этот трофей четырежды. А если брать в расчет еще и предшественника КЧМ, Межконтинентальный кубок, то у "Реала" семь планетарных титулов. Правда, уже пять лет "сливочные" не могут стать лучшей командой мира – в предыдущий раз им это удавалось в 2018 году.

Дружину Карло Анчелотти явно накрыл кризис, "Реал" выиграл лишь один из трех последних матчей Ла Лиги и позволил убежать "Барселоне" в восьмиочковый отрыв. А менее чем через две недели мадридцам предстоит встретиться с "Ливерпулем" в 1/8 финала ЛЧ.

Тем не менее "королевский клуб" вряд ли добровольно откажется пополнить свою богатейшую коллекцию очередным кубком. Да и прилично подзаработать тоже, ведь победитель КЧМ-2023 обогатится на 5 миллионов долларов.

Египтяне уже преодолели на турнире в Марокко два раунда, поочередно выбив с КЧМ-2023 новозеландский "Окленд Сити" (3:0) и "Сиэтл Саундерс" из США (1:0), но "Реал" им вряд ли окажется по зубам.

Вот и эксперты Olimpbet считают "Реал" безоговорочным фаворитом в борьбе с "Аль-Ахли" за путевку в финал. Это наглядно демонстрируют коэффициенты, предложенные в линии на матч: П1 – 9, Х – 5.13, П2 – 1.35.

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Метки:
Olimpbet Реал Мадрид

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