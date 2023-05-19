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Разборки в Париже: сегодня определятся полуфиналисты последнего мейджора по CS:GO

Разборки в Париже: сегодня определятся полуфиналисты последнего мейджора по CS:GO
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Во Франции завершается четвертьфинальная стадия BLAST.tv Paris Major 2023. Аналитики Olimpbet составили коэффициенты на игры пятницы.

В этот день за выход в полуфинал будут бороться четыре команды турнира: Team Liquid, Monte, GamerLegion, Apeks. Игры пройдут на выбывание по системе Best-of-3 - до двух победных карт.

В 19:00 по времени Астаны начнется противостояние, которое особенно интересно фанатам из СНГ - Monte встретится с GamerLegion.

Monte - украинская команда, которая вышла в четвертьфинал после победы над народными фаворитами NaVi. Парни находятся в потрясающей форме и дошли от сетки претендентов до сетки чемпионов без тренера. В этом им сильно помог новичок sdy, который быстро влился в коллектив и удивляет потрясающей игрой все сообщество.

Команде Legion в Париже приходится проявлять характер: шведы прошли сетку претендентов и легенд несмотря на обидные поражения в первых играх. Перед мейджором они долгое время не проводили официальных матчей и тренировались. Это дало свои плоды, в начале турнира мало кто мог предположить, что они зайдут так далеко.

Аналитики Olimpbet отдают предпочтение Monte, фанаты киберспорта тоже в большинстве своем верят в победу украинцев: П1 - 1.6, П2 - 2.2.

В тот же день на Paris Major пройдет самый ожидаемый реванш турнира: матч между Team Liquid и Apeks.

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