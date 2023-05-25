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Расклады на топовые матчи четверга от букмекера Olimpbet

Расклады на топовые матчи четверга от букмекера Olimpbet
©Olimpbet

"Манчестер Юнайтед" в премьер-лиге постарается еще больше унизить "Челси", а в Ла Лиге "Валенсия" отправится в гости к "Мальорке".

Премьер-лига. 32-й тур. "Манчестер Юнайтед" – "Челси". 26 мая, 01:00

В минувший понедельник "Ньюкасл" сыграл 0:0 с аутсайдером "Лестером" и упустил возможность оторваться от "Манчестер Юнайтед". Так что в случае победы над "Челси" манкунианцы опередят "Ньюкасл" на два балла и за тур до конца розыгрыша окажутся на уверенной третьей позиции, в зоне ЛЧ.

На родном "Олд Траффорде" в этом сезоне "МЮ" проиграл всего раз. Большие сомнения, что эту статистику хозяев испортят гости из "Челси".

"Красные дьяволы" под руководством Эрика тен Хага на наших глазах нащупывает игру. И, если летом директорат клуба не затеет очередные пертурбации в тренерском составе, нынешний костяк команды в следующем сезоне способен сильно пошуметь.

В то время как "Челси" являет собой, пожалуй, главное разочарование сезона АПЛ. Лондонцы сейчас просто развалены на атомы, проводят отвратительный сезон, занимают 12-е место и лишь раз выиграли в последних десяти встречах лиги. Фрэнк Лэмпард не справился с ролью спасителя, его парни откровенно страдают на поле и мечтают об отпуске.

Эксперты Olimpbet считают, что мотивированные манкунианцы уверенно добудут победу в предстоящем поединке: П1 – 1.63, Х – 4.38, П2 – 5.17.

Любопытно, что в пяти последних очных матчах оппонентов во всех турнирах были зафиксированы исключительно ничейные исходы. Вероятно, пришло время хозяевам прервать этот тренд против ослабленного "Челси".

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Ла Лига. 36-й тур. "Мальорка" – "Валенсия". 25 мая, 23:30

29 из 44 набранных к данному матчу очков "Мальорка" добыла именно дома. На своем поле команда невероятно неуступчива. Чтобы гарантированно остаться на следующий сезон в элите, в трех оставшихся играх "Мальорке" нужно набрать одно очко.

Аналитики самого популярного букмекера Казахстана Olimpbet предполагают, что в предстоящей дуэли с "Валенсией" примерно равны вероятности как ничейного исхода, так и победы хозяев: П1 – 3.33, Х – 3.03, П2 – 2.47.

"Летучие мыши" же в прошлом туре в скандальном и дико нервном матче вырвали домашнюю победу у самого "Реала" (1:0), благодаря чему уже на пять баллов оторвались от зоны вылета в Сегунду. Собственно, "Мальорка" и "Валенсия" сейчас – соседи по таблице, 12-я (44 очка) и 13-я (40) строчки.

Любителям теорий заговоров можно даже призадуматься о том, что, объективно говоря, оппонентам нет особого резона уничтожать друг друга. Как говорится, забили туда-сюда и разбежались до новых встреч. Шутки шутками, но коэффициент в линии Olimpbet на этот матч на вариант "обе команды забьют: да" составляет очень привлекательные 2.28.

А специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

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