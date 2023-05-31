Путинцевой предсказали непростую битву на "Ролан Гаррос"

На Открытом чемпионате Франции стартовали матчи второго круга. Первой из казахстанцев на этой стадии будет биться Юлия Путинцева, которой досталась более рейтинговая соперница.

Юлия Путинцева (Казахстан) – Чжэн Циньвэнь (Китай). 31 мая, 17:00 (время Астаны)

Путинцева, занимающая 58-е место в рейтинге WTA, проведет на "Ролан Гаррос" уже вторую встречу. В матче первого круга против бельгийки Марины Заневской она хоть и одержала победу (7-5, 7-6), но сделала это во многом благодаря своему характеру, который выделяет ее среди многих теннисисток.

У Путинцевой есть способность вытаскивать сложные матчи против более топовых соперниц. Но также она может и сама себе испортить игру, потеряв концентрацию. И сегодня ей предстоит испытание 19-й ракеткой мира из Китая.

Чжэн Циньвэнь после первого круга отдыхала три дня. Причем и в первом матче она много сил не затратила, легко обыграв Тамару Зиданшек из Словении (6-3, 6-1). 20-летняя китаянка сезон проводит успешнее 28-летней казахстанки. Но на грунте тоже бывает нестабильна, хотя и обладает неплохой подачей.

Эксперты Olimpbet считают, что в данном матче розыгрыш может затянуться. Если Путинцева не будет ошибаться и проявит свой характер, любителей тенниса ждет упорное противостояние. Коэффициент на Тотал больше 20.5 геймов – 1.96.

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Карлос Алькарас (Испания) – Таро Даниэль (Япония). 31 мая, 18:15

Сильнейшему теннисисту мира второй матч подряд на "Ролан Гаррос" достается соперник из второй сотни. В предыдущей встрече с итальянцем Флавио Коболли (6-0, 6-2, 7-5) он проиграл всего один гейм на своей подаче и все три партии уложил в два часа. Очевидно, что в этот раз в Париже 20-летний испанец планирует пройти дальше прошлогоднего четвертьфинала.

30-летний Даниэль на грунте выступает успешно только в "Челленджерах". Да, в матчах против теннисистов из топ-10 он стабильно забирает один сет, но лучше играет все-таки на харде. Поэтому Алькарас, профильный грунтовик, который на данном покрытии выиграл в нынешнем сезоне уже три титула, не должен испытать никаких проблем с выходом в 1/16 финала.

Аналитики Olimpbet уверены в победе Алькараса – П1 – 1.01, П2 – 17.75. Очевидно, что он не отдаст сопернику ни одного сета – Счет: 3:0 – 1.23.

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Новак Джокович (Сербия) – Мартон Фучович (Венгрия). 1 июня, 00:15

Джокович оказался на "Ролан Гаррос" в центре скандала. Болельщики требуют, чтобы его отстранили от турнира, потому что после победы в первом круге он сделал на камере надпись в поддержку Сербии. Организаторы, очевидно, на поводу идти не собираются. Все-таки без Ноле будет гораздо скучнее.

При этом спортсмен успел зацепить и своих коллег. Он раскритиковал других теннисистов, которые жалуются на тяжелые мячи в Париже. По словам третьей ракетки мира, у него никаких проблем с этим нет. И тем интереснее смотреть его матчи.

В соперники по второму кругу третьей ракетке мира достался Фучович, располагающийся на 83-й строчке. После таких заявлений Джокович должен выносить соперника всухую. Тем более, что венгр проиграл семь последних встреч против представителей топ-10.

Самый популярный букмекер Казахстана не сомневается, что Джокович продолжит поход за своим очередным трофеем на "Ролан Гаррос" – П1 – 1.04, П2 – 12. Коэффициент на победу серба с форой (-8.5) – 1.71.

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