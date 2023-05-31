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Путинцевой предсказали непростую битву на "Ролан Гаррос"

Путинцевой предсказали непростую битву на "Ролан Гаррос"
©Olimpbet

На Открытом чемпионате Франции стартовали матчи второго круга. Первой из казахстанцев на этой стадии будет биться Юлия Путинцева, которой досталась более рейтинговая соперница.

Юлия Путинцева (Казахстан) – Чжэн Циньвэнь (Китай). 31 мая, 17:00 (время Астаны)

Путинцева, занимающая 58-е место в рейтинге WTA, проведет на "Ролан Гаррос" уже вторую встречу. В матче первого круга против бельгийки Марины Заневской она хоть и одержала победу (7-5, 7-6), но сделала это во многом благодаря своему характеру, который выделяет ее среди многих теннисисток.

У Путинцевой есть способность вытаскивать сложные матчи против более топовых соперниц. Но также она может и сама себе испортить игру, потеряв концентрацию. И сегодня ей предстоит испытание 19-й ракеткой мира из Китая.

Чжэн Циньвэнь после первого круга отдыхала три дня. Причем и в первом матче она много сил не затратила, легко обыграв Тамару Зиданшек из Словении (6-3, 6-1). 20-летняя китаянка сезон проводит успешнее 28-летней казахстанки. Но на грунте тоже бывает нестабильна, хотя и обладает неплохой подачей.

Эксперты Olimpbet считают, что в данном матче розыгрыш может затянуться. Если Путинцева не будет ошибаться и проявит свой характер, любителей тенниса ждет упорное противостояние. Коэффициент на Тотал больше 20.5 геймов – 1.96.

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Карлос Алькарас (Испания) – Таро Даниэль (Япония). 31 мая, 18:15

Сильнейшему теннисисту мира второй матч подряд на "Ролан Гаррос" достается соперник из второй сотни. В предыдущей встрече с итальянцем Флавио Коболли (6-0, 6-2, 7-5) он проиграл всего один гейм на своей подаче и все три партии уложил в два часа. Очевидно, что в этот раз в Париже 20-летний испанец планирует пройти дальше прошлогоднего четвертьфинала.

30-летний Даниэль на грунте выступает успешно только в "Челленджерах". Да, в матчах против теннисистов из топ-10 он стабильно забирает один сет, но лучше играет все-таки на харде. Поэтому Алькарас, профильный грунтовик, который на данном покрытии выиграл в нынешнем сезоне уже три титула, не должен испытать никаких проблем с выходом в 1/16 финала.

Аналитики Olimpbet уверены в победе Алькараса – П1 – 1.01, П2 – 17.75. Очевидно, что он не отдаст сопернику ни одного сета – Счет: 3:0 – 1.23.

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Новак Джокович (Сербия) – Мартон Фучович (Венгрия). 1 июня, 00:15

Джокович оказался на "Ролан Гаррос" в центре скандала. Болельщики требуют, чтобы его отстранили от турнира, потому что после победы в первом круге он сделал на камере надпись в поддержку Сербии. Организаторы, очевидно, на поводу идти не собираются. Все-таки без Ноле будет гораздо скучнее.

При этом спортсмен успел зацепить и своих коллег. Он раскритиковал других теннисистов, которые жалуются на тяжелые мячи в Париже. По словам третьей ракетки мира, у него никаких проблем с этим нет. И тем интереснее смотреть его матчи.

В соперники по второму кругу третьей ракетке мира достался Фучович, располагающийся на 83-й строчке. После таких заявлений Джокович должен выносить соперника всухую. Тем более, что венгр проиграл семь последних встреч против представителей топ-10.

Самый популярный букмекер Казахстана не сомневается, что Джокович продолжит поход за своим очередным трофеем на "Ролан Гаррос" – П1 – 1.04,  П2 – 12. Коэффициент на победу серба с форой (-8.5) – 1.71.

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