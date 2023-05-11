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Путинцева сыграет с финалисткой турнира "Большого шлема"

Путинцева сыграет с финалисткой турнира "Большого шлема"
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На грунт "тысячника" в Риме выходят представительницы топ-5 мирового рейтинга. Одна из них досталась в соперницы казахстанке Юлии Путинцевой.

Кори Гауфф (США) - Юлия Путинцева (Казахстан). 11 мая, 17:00 (время Астаны)

28-летней Юлии Путинцевой, занимающей 51 место в рейтинге WTA, во втором круге попалась топовая соперница. Казахстанка проведет матч против 19-летней пятой ракетки мира из США Кори Гауфф.

Теннисистки встречались между собой дважды - в 2021 и 2022 годах. Американка выигрывала в обеих встречах, хотя и длились они по три сета.

Надо признать, что в нынешнем сезоне спортсменки пока не блещут. Путинцева на двух предыдущих турнирах доходила до второго круга, но потом зачехляла ракетку. Гауфф же последние соревнования не пробивается дальше 1/8 финала и, очевидно, уже в ближайшем будущем при таком раскладе не удержит свое место в рейтинге. В прошлом году она дошла до финала "Ролан Гаррос", но в этом по результатам пока уступает девушкам, окружающим ее в табеле о рангах WTA.

Вероятно, в предстоящем матче немалую роль сыграет характер Путинцевой. С одной стороны, она умеет проводить на кортах настоящие битвы против соперниц более высокого класса. С другой стороны, она играет очень эмоционально, из-за чего часто принимает неверные решения.

Эксперты Olimpbet видят в этой игре однозначного фаворита. Это Гауфф, которая, так или иначе, выше классом - П1 - 1.36, П2 - 3.14. Но стоит ожидать, что соперницы проведут затяжной поединок. Коэффициент на Тот (20.5) Б - 1.91.

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Тэйлор Таунсенд (США) - Джессика Пегула (США). 11 мая, 19:35

Пегула, третья ракетка мира, стартует в Риме матчем против своей низкорейтинговой соотечественницы. Таунсенд в списке WTA не входит даже в топ-50 и является очевидным аутсайдером.

Три года назад теннисистки пересекались на корте и тогда победу одержала Таунсенд (6-4;7-6). Но очевидно, что Пегула с тех пор значительно улучшила свое мастерство, в отличие от оппонентки, которая вышла из статуса подающей надежды и уже ни на что серьезное не претендует.

Конечно, к игре Джессики тоже есть вопросы. Особенно, учитывая борьбу за места в мировом рейтинге. Но в своих последних турнирах она практически без проблем доходила до четвертьфиналов, и Таунсенд - явно не тот противник, который выбьет ее из римского турнира.

Самый популярный букмекер Казахстана уверен, что Пегула пройдет дальше по сетке, даже если Таунсенд вспомнит, как обыгрывала ее раньше - П1 - 6.75, П2 - 1.1.  Вероятнее всего, третья ракетка мира разберется со своей землячкой без особых проблем, коэффициент на ее победу со счетом 2:0 - 1.37.

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Софья Кенин (США) - Арина Соболенко (Беларусь). 11 мая, 23:00

У второй ракетки мира Арины Соболенко ситуация аналогична предыдущей. Ей тоже попалась в стартовом матче соперница из второй сотни.

Белорусская теннисистка в прошлом году в Риме дошла до полуфинала, а в этом – является одной из главных претенденток на трофей. К игре Соболенко сегодня мало вопросов. Она прекрасно играет на грунте, редко отдавая соперницам хоть один сет.

Кенин, понятное дело, до таких успехов далеко. Ее игра нестабильна, часто она не выигрывает на турнире даже один матч. А в Риме она стартовала с тяжелой победы в первом круге над испанкой Кристиной Бучей (6-3, 6-7,7-5).

Аналитики Olimpbet уверены, что Кенин не окажет серьезного сопротивления Соболенко - П1 - 7.38, П2 - 1.09. Уровень теннисисток слишком разный. Коэффициент на то, что игра не продлится дольше 18,5 геймов (Тот (18.5) М) – 1.9.

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Метки:
Olimpbet Путинцева Юлия Букмекеры WTA

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